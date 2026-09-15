Pospíchejte, Action od 9. do 15. září zlevnil vybranou elektroniku. Za pár korun si odnesete sluchátka, mikrofon i LED lampu

Od středy 9. září do úterý 15. září 2026 běží ve všech českých pobočkách Action slevová vlna zaměřená na multimédia a drobnou elektroniku. Tři hlavní položky, bezdrátová sluchátka Fresh ‚n Rebel, streamovací mikrofon Nor-Tec a LED lampa se stojanem Grundig, se vejdou pod hranici 320 Kč za kus. Širší nabídka sahá od nabíjecích kabelů Sologic za 79,90 Kč po fotoaparát s okamžitým tiskem Silvergear za 359 Kč. Slevová procenta, dohledatelná v polské mutaci stejných produktových karet, ukazují u mikrofonu 25 %, u sluchátek a lampy 16 %. Nejde tedy jen o nízké ceny, ale o reálné slevy oproti standardnímu ceníku řetězce.
Co přesně je v akci a za kolik
Přehled klíčových položek z české
multimediální kategorie Actionu vypadá takto:
Produkt Česká cena Sleva (polská mutace) Bezdrátová sluchátka Fresh ‚n Rebel 317 Kč −16 % Streamovací mikrofon Nor-Tec (2dílná sada) 259 Kč −25 % LED lampa se stojanem Grundig 249,90 Kč −16 % Nabíjecí a datové kabely Sologic 79,90 Kč −18 % Fotoaparát s okamžitým tiskem Silvergear 359 Kč −15 % Digitální fotoaparát pro děti Vision 224,90 Kč — Kompaktní čistič skvrn Beldray 999 Kč −10 %
Slevová procenta vycházejí z polské verze webu, kde Action u stejných SKU uvádí původní i akční cenu. Česká mutace zobrazuje korunové ceny, ale procenta ne vždy konzistentně. Podstatné je, že jde o totožné produkty ve stejném akčním týdnu.
Sluchátka a mikrofon pod lupou, co za ty peníze dostanete
Sluchátka Fresh ‚n Rebel jsou náhlavní, skládací, bezdrátová přes Bluetooth 6.0. Action u nich deklaruje výdrž až 65 hodin, vestavěný mikrofon pro hovory a AUX vstup pro kabelové připojení. Za 317 Kč jde o cenu, kterou běžný český retail u značkových bezdrátových náhlavních sluchátek nenabízí; v přehledu DATARTu začínají srovnatelné modely na 429 Kč a rychle stoupají k 499 či 999 Kč. Kvalitu zvuku bez nezávislého testu konkrétního modelu nepotvrdíme, ale papírové parametry za tuto cenu vypadají nadstandardně.
Mikrofon Nor-Tec za 259 Kč cílí na začínající streamery a domácí nahrávání. Nabízí kardioidní snímání, šest LED režimů, otočení o 180°, ovládání hlasitosti přímo na těle, 3,5mm jack a USB port. Na Alze se základní mikrofony v
otevřeném srovnání pohybují od 299 do 489 Kč. Action je cenou pod nimi a k tomu přidává LED podsvícení a stojan.
LED lampa Grundig za 249,90 Kč má 182 diod, 21 světelných režimů, stativ nastavitelný do výšky 210 cm a držák telefonu. Pro domácí videa, videohovory nebo produktové fotky se za tuto cenu konkurence hledá jen těžko.
Proč spěchat a jak vlastně nakoupit
Action výslovně upozorňuje, že týdenní akce platí jen do vyprodání zásob. Online ani telefonické objednávky řetězec neumožňuje, nakupuje se výhradně v prodejně. Pobočky najdete přes
oficiální vyhledávač, aktuálně mimo jiné v Praze (7 prodejen), Plzni (4), Pardubicích, Českých Budějovicích, Brně, Chebu nebo Frýdku-Místku.
Praktický tip: pokud jste si některý z těchto produktů koupili v Actionu za plnou cenu v posledních osmi dnech a máte účtenku, řetězec podle svého FAQ může vrátit rozdíl do nové akční ceny. Stačí zajít na prodejnu.
Pro koho akce dává smysl
Tady je potřeba být upřímný. Nejde o prémiovou elektroniku. Sluchátka Fresh ‚n Rebel nejsou Sony, mikrofon Nor-Tec nenahradí Shure a LED lampa Grundig nesoupeří s profesionálním studiovým osvětlením. Ale právě to je pointa: Action cílí na školáky, začátečníky, domácí tvůrce obsahu a lidi, kteří chtějí vyzkoušet streaming nebo natáčení bez investice v řádu tisíců. A v tomhle segmentu řetězec cenou podstřeluje i Alzu, i DATART.
Akce končí v úterý 15. září. Kdo váhá, riskuje prázdný regál a další šanci v tomto cenovém pásmu Action negarantuje.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík