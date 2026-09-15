Bývalý brankář Sparty Heerkens dostal od béčka Utrechtu 6 gólů a červenou kartu. Ajax s ním přesto počítá

14. září 2026 se v Utrechtu rozsvítily reflektory nad duelem dvou rezervních týmů v Keuken Kampioen Divisie, profesionální druhé lize. Jong FC Utrecht hostil Jong Ajax a dvacetiletý gólman hostů Joeri Jesse Heerkens prožil večer, po kterém se brankáři budí uprostřed noci. Šest inkasovaných branek, debakl 1:6 a na úplný závěr červená karta za hru rukou mimo vápno. Jenže příběh nekončí u jednoho katastrofálního zápasu, spíš teprve začíná.
Anatomie kolapsu
Góly začaly padat brzy. Ve 12. minutě vedl domácí Utrecht, ve 21. už 2:0, do poločasu přidal třetí. Druhá půle nepřinesla úlevu: 55., 74. a 88. minuta přidaly další tři zásahy. Šestý gól byl obzvlášť hořký: podle oficiálního reportu Ajaxu Heerkens rozehrál míč přímo do soupeřova Ghaddariho, který nabídnutý dárek proměnil. V nastavení, v čase 90+6, pak Heerkens vyběhl daleko z brány, chytil míč rukama mimo pokutové území a rozhodčí neváhal: rovnou červená.
Důležitý kontext: Jong FC Utrecht není žádné amatérské béčko z regionální soutěže. Jde o regulérního účastníka druhé profesionální ligy, stejně jako Jong Ajax, Jong PSV nebo Jong AZ. Prohra s takovým soupeřem bolí, ale neodehrává se mimo profesionální realitu.
Od Broumova přes Spartu do Amsterdamu
Heerkens se narodil 8. května 2006 v Broumově. Ve Spartě Praha prošel cestu od dorosteneckých kategorií přes U19 až do B-týmu, mezitím si odbyl hostování v Loko Praha. Za sparťanskou rezervu odchytal 15 druholigových zápasů a jeho jaro 2025 bylo mimořádně silné: v šesti utkáních inkasoval jediný gól. Dostal se i na lavičku áčka.
Pak přišlo léto 2025. Nizozemsko s Heerkensem v bráně vyhrálo EURO U19 a UEFA ho zařadila do týmu turnaje. Ajax neváhal. Podepsal s ním smlouvu na pět let do 30. června 2030 a sám Heerkens v klubovém rozhovoru označil přestup za krok, který potřeboval pro další rozvoj. Sparta ho pouštěla ve chvíli, kdy jeho hodnota i reputace byly na vrcholu.
Nizozemská realita: čísla bez příkras
Jenže přechod z české druhé ligy do nizozemské druhé ligy se ukázal jako výrazně drsnější, než naznačovalo sparťanské jaro. V sezoně 2025/26 nastoupil Heerkens za Jong Ajax k 19 ligovým zápasům, inkasoval 31 gólů a udržel jen 5 čistých kont. Už v dubnu 2026 zažil jiné 6:1, proti Vitesse, po kterém si navíc poranil kotník a sezona pro něj skončila předčasně.
Nový ročník 2026/27 začal podobně rozkolísaně. Před utrechtským debaklem stihl i solidní výkony: nula vzadu při výhře 1:0 v Almere, remíza 1:1 na půdě Jong PSV. Pak ale přišel duel s Emmenem (4:6) a následně Utrecht. Jong Ajax jako celek je po osmi zápasech na 16. místě se skóre 13:22. Individuální selhání se tu mísí s kolektivní křehkostí.
Proč Ajax nepanikaří
Tři opěrné body ukazují, že klub svého mladého gólmana neodepsal:
- Kontrakt do roku 2030 – Ajax ho kupoval jako dlouhodobou investici, ne jako hotovou jedničku.
- Soupiska Ajax 1 – Heerkens je formálně veden jako hráč prvního týmu, trénuje s áčkem a o víkendech sbírá minuty v Jong Ajaxu.
- Evropská nominace – V srpnu 2026 ho klub zařadil do kádru na zápas s FC Sion v evropském play-off, vedle dvou zkušenějších brankářů.
Přímý výrok vedení ve smyslu „po tomhle zápase s ním dál počítáme“ se veřejně nepodařilo dohledat. Ale institucionální signály mluví jasně: Ajax ho drží v systému, který kombinuje vývojové minuty v druhé lize s přítomností u prvního týmu. O případném disciplinárním trestu za červenou kartu KNVB dosud veřejně nerozhodla.
Co jedna noc vypovídá, a co ne
Sparta ho prodávala jako vycházející hvězdu po turnajovém triumfu. Ajax ho kupoval jako brankářský projekt s pětiletým horizontem. Utrechtský večer byl testem, ne Heerkensových schopností, ale Ajaxova přesvědčení, že investoval do stropu, ne do současné formy.
Dvacet let, kontrakt do roku 2030, místo v širším kádru áčka. Jedna katastrofální noc v Utrechtu z toho všeho neubere. Ale další taková by už otázky začala klást nahlas.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle