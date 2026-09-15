Na Česko se ženou extrémní přívalové deště. Nebezpečí hrozí v těchto krajích

Zatímco úterý nám dopřálo slunečné počasí s teplotami až 24 stupňů Celsia, středa přinese dramatický obrat. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se nad Česko žene deštivá smršť, která zasáhne především Karlovarský, Ústecký, Plzeňský, Jihočeský a Středočeský kraj včetně Prahy. Tyto regiony by měly počítat s vydatnějšími srážkami a bouřkami.
Nejteplejší den týdne bude zároveň nejdeštivější
Středa se paradoxně stane nejteplejším dnem aktuálního týdne – teploty vystoupají na 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě dokonce až k 27 °C. Jenže právě s tímto teplem přichází i riziko. Od severozápadu se postupně zatáhne a během dne se objeví déšť, přeháňky a na některých místech i bouřky.
Pozor si dejte především na vítr, který během bouřek přechodně zesílí. Meteorologové doporučují sledovat aktuální výstrahy, zejména pokud plánujete odpolední aktivity venku.
Jak se bude déšť šířit přes republiku
Srážková situace se bude během středy dynamicky měnit. Dopoledne a odpoledne zasáhnou vydatnější deště především západní polovinu Česka. V Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji lze očekávat ojedinělé bouřky spíše jen v horských oblastech.
Večer začnou srážky v Čechách postupně ustávat, ale přesunou se na východ. Morava, která bude přes den ještě převážně polojasná, se dočká deště až ve večerních hodinách. Především v Jihomoravském kraji mohou noční přeháňky přejít do vydatnějšího deště.
Čtvrtek přinese úlevu, ale také ochlazení
Po středeční sprše přijde výrazná změna. Ve čtvrtek srážky na většině území ustanou, ovšem za cenu ochlazení – teploty klesnou na pouhých 16 až 20 °C, na východě dokonce jen kolem 15 stupňů. V noci na pátek se můžeme dočkat i 6 °C.
Poslední letní víkend roku 2025 by měl být celkem příjemný. Očekává se oblačno až polojasno s teplotami 17 až 23 stupňů Celsia. Ojediněle se mohou objevit přeháňky, především v horských oblastech, ale nic dramatického.
Co nás čeká na podzim
Astronomický podzim letos začne v neděli 22. září. A podle dlouhodobých předpovědí by mohl být výjimečný – vliv silného El Niño by nám mohl přinést barevný podzim s kouzelnou atmosférou. Aktuální deště navíc pomáhají doplnit zásoby vody v krajině, které v posledních týdnech výrazně ubyly. Hladina Orlíku například kvůli suchu značně poklesla.
Zdroje článku: Na Česko se ženou extrémní přívalové deště - EnergoZrouti.cz, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová