Nový Honor Play 11 sází na 8300mAh baterii a certifikaci IP69KPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový Honor Play 11 sází na 8300mAh baterii a certifikaci IP69K
Instagram dostává postupně různá vylepšení, ale trpí na stejný neduh jako Facebook. Sice dojde k...
Ve zkratce: Česko se v cenovém žebříčku nových iPhonů řadí mezi průměr, přičemž nejlevnější modely...
Čínská značka Poco si před širokou veřejností nepohlídala nadcházející novinku, kterou na mobilním trhu...
Kvalitě poskytovaných služeb mobilních operátorů se nevěnují jen úřady, ale jsou zde i společnosti, které...
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