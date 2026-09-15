Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Strojvůdce projel návěst. Generální stop zabránil možnému neštěstí na železnici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačilo několik stovek metrů a situace na železnici mohla mít vážné následky. Na trati mezi Táborem a Pískem přehlédl strojvůdce návěst zakazující další jízdu. Po projetí se ale aktivoval bezpečnostní systém známý jako generální stop, který provoz na trati okamžitě zastavil.
Strojvůdce projel návěst. Generální stop zabránil možnému neštěstí na železnici

Strojvůdce projel návěst. Generální stop zabránil možnému neštěstí na železnici

Zdroj: Policie ČR
Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Králíci jí přinesli velký triumf. Studentka z Budějovic ovládla evropskou výstavu
Králíci jí přinesli velký triumf. Studentka z Budějovic ovládla evropskou výstavu
Pamatujete si, co se dělo minulý týden? Prověřte své znalosti v křížovce
Pamatujete si, co se dělo minulý týden? Prověřte své znalosti v křížovce

Dron u letiště, medvědi v Krumlově, plné košíky hub nebo nečekaná návštěva prezidenta v Táboře. Zkuste si,...

Motorkář se na Písecku střetl s autem. K vážné nehodě letěl vrtulník
Motorkář se na Písecku střetl s autem. K vážné nehodě letěl vrtulník

Vážná dopravní nehoda zaměstnala v úterý dopoledne všechny složky integrovaného záchranného systému na...

Salmonela v kuřecím mase z Lidlu. Inspekce varuje před produkty z Rumunska
Salmonela v kuřecím mase z Lidlu. Inspekce varuje před produkty z Rumunska

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje před dvěma šaržemi kuřecího masa prodávaného v...

Vážná nehoda uzavřela silnici mezi Trhovými Sviny a Novou Vsí
Vážná nehoda uzavřela silnici mezi Trhovými Sviny a Novou Vsí

Krátce po půl deváté ráno došlo mezi Trhovými Sviny a Novou Vsí na Českobudějovicku ke střetu osobního...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.