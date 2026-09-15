Samsung posílá do důchodu dvě aplikace. Kdo si je nestáhne do konce roku 2026, přijde o ně navždy

Obě aplikace rozšířené reality se na telefonech Galaxy objevovaly jako součást prostředí AR Zone. AR Doodle umožňoval kreslit trojrozměrné čmáranice do prostoru přes fotoaparát, Quick Measure zase proměnil telefon ve svinovací metr schopný odhadnout vzdálenost, délku, plochu nebo výšku člověka. Informace o konci obou služeb pochází z oznámení, které se uživatelům začalo zobrazovat přímo uvnitř aplikací a v Galaxy Store v září 2026. Samsung v něm stanovil jasné datum: 31. prosinec 2026. Po něm skončí nová stažení, přestanou chodit aktualizace a Samsung přestane garantovat kompatibilitu s budoucími verzemi systému. Kdo si do té doby žádnou z aplikací nestáhne, už se k nim legální cestou přes Galaxy Store nedostane.
Co přesně „důchod“ znamená a co ne
Důležité je odlišit konec distribuce od okamžitého smazání. Samsung telefony, na kterých už AR Doodle nebo Quick Measure nainstalované jsou, o ně 1. ledna 2027 automaticky nepřijdou. Aplikace mají zůstat na místě a dál fungovat. Háček je v tom, co přijde potom: žádné opravy chyb, žádné přizpůsobení novým verzím One UI, žádná garance, že po příští velké aktualizaci systému všechno poběží tak jako dřív. Jde tedy o měkké vypnutí, první fázi útlumu, po které může přijít faktické dožití kvůli nekompatibilitě s novými verzemi operačního systému.
Podle nás je to scénář, který Samsung u menších funkcí opakuje: nejdřív přestane dodávat aktualizace, pak aplikace tiše přestane fungovat na novém hardwaru. Kdo chce obě appky zachovat co nejdéle, měl by si je stáhnout teď a počítat s tím, že jejich životnost bude kopírovat životnost současného telefonu.
Proč zrovna tyto dvě aplikace
Samsung veřejně nevysvětlil obchodní důvod. Signály ale mluví jasně. Už s příchodem One UI 7 přestal být AR Doodle pevnou součástí AR Zone a Samsung ho přesunul do samostatného stažení z Galaxy Store. Letošní oznámení je tak spíš druhá fáze útlumu než náhlý řez.
Quick Measure měl navíc od začátku omezenější publikum. Přesnost měření se výrazně lišila podle hardwaru; telefony s hloubkovým senzorem DepthVision (třeba starší Galaxy S20 Ultra) měřily podstatně spolehlivěji než modely bez něj. V aktuálních podpůrných materiálech Samsung uvádí kompatibilitu s řadami Galaxy S24, Z Fold5, Z Fold6, Z Flip5, Z Flip6 a vybranými modely Galaxy A. U nejnovějšího Galaxy Z Fold8 je situace nejasná: australská stránka podpory na Quick Measure stále odkazuje, ale redakce Android Authority uvádí, že na testovaném Z Fold8 aplikaci v Galaxy Store nenašla.
Přesná čísla používání Samsung nikdy nezveřejnil. Fakt, že konec obou aplikací komunikuje přes vyskakovací okno v appce, a ne přes tiskovou zprávu, leccos napoví; šlo spíš o okrajové doplňky než o funkce, bez kterých by se uživatelé neobešli.
Čím je nahradit
Oficiálně pojmenovaná náhrada neexistuje. U Quick Measure se v oznámení objevila vágní formulace, že se Samsung chce „vrátit s vylepšenými službami v budoucnu“, bez termínu a bez názvu nástupce. U AR Doodle ani to.
Kdo měřicí funkci potřebuje, má alternativy:
- Apple Measure – předinstalovaná na iPhonech, automaticky rozpoznává obdélníkové objekty, nabízí manuální měření i pravítkový režim. Pochopitelně jen pro ekosystém Apple.
- AR Ruler App – dostupná na Google Play, slibuje měření vzdáleností, ploch i plánů místností. Běží přes ARCore, takže funguje i na telefonech jiných značek. Počítejte ale s reklamami nebo předplatným.
Pro AR Doodle přímá náhrada na Androidu prakticky neexistuje. Podobné kreslení v rozšířené realitě nabízejí spíš sociální sítě (filtry na Instagramu, Snapchatu), ale jako samostatnou aplikaci s ukládáním výsledků to Samsung měl unikátní.
Jak si aplikace stáhnout, dokud je čas
Postup je přímočarý. Na telefonu Samsung otevřete Galaxy Store, do vyhledávání zadejte „Quick Measure“ nebo „AR Doodle“ a klepněte na stažení. U AR Doodle platí, že na telefonech s Androidem 15 a One UI 7 nebo novějším už aplikaci nenajdete v AR Zone; Samsung přímo radí stáhnout ji z Galaxy Store.
Beta One UI 9 zatím pro Česko oficiálně vypsaná není; Samsung při startu v květnu 2026 uvedl jen Německo, Indii, Koreu, Polsko, Británii a USA. Český web Samsungu nicméně One UI 9 už prezentuje na novějších zařízeních řad Fold, Flip a S26 FE. Obě aplikace by podle podpůrných materiálů měly být na podporovaných zařízeních v Galaxy Store stále ke stažení, dostupnost se ale může lišit podle regionu a konkrétního modelu.
Do konce roku 2026 zbývá ještě dost času. Stažení trvá pár sekund a nic nestojí. Horší bude leden 2027 pro ty, kteří si na to nevzpomněli.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman