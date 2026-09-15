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Manželka hokejové hvězdy NHL Gáboríka poprvé promluvila o nevěře. Ironií smetla anonymní zdroje i zpoplatněné video

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Ivana Gáboríková po více než měsíci mlčení poprvé přímo reagovala na spekulace o nevěře svého manžela. Zvolila ostrou ironii, a několik vět, které si bulvár rozebírá dodnes.
Manželka hokejové hvězdy NHL Gáboríka poprvé promluvila o nevěře. Ironií smetla anonymní zdroje i zpoplatněné video

Manželka hokejové hvězdy NHL Gáboríka poprvé promluvila o nevěře. Ironií smetla anonymní zdroje i zpoplatněné video

Zdroj: Sarah Connors / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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