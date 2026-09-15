Manželka hokejové hvězdy NHL Gáboríka poprvé promluvila o nevěře. Ironií smetla anonymní zdroje i zpoplatněné video

Komentář pod fotkou dětského pokoje
Spouštěčem nebyl rozhovor pro média ani připravené prohlášení. Ivana Gáboríková ztratila trpělivost 8. září 2026 pod vlastním instagramovým postem, kde ukazovala nově zařízený pokoj své dcery. Jeden z komentářů zpochybnil její „štěstí“, psychiku i roli Mariána jako otce. A Ivana odpověděla naplno.
„Všichni vědí to, co si přečtou. Jen my dva víme, jak to mezi námi je. Nepotřebujeme vyvracet anonymní zprávy od ‚ověřených zdrojů‘,“ napsala podle přepisu Koktejl.sk. Pak přidala větu, která se okamžitě stala nejcitovanější: „Video zpoplatněné za 30 € a nic tam nebylo, takže tak. Klidně si myslete, co chcete.“ Zmínky o „létajících facích“ a „vydírání prostřednictvím dětí“ podala ironicky, ne jako potvrzení, ale jako výsměch tomu, co se o nich šíří.
Jak kauza začala: několik sekund z VIP zóny
Všechno odstartovalo na konci července 2026. Big Summer Fest na Zelenej vode probíhal od 30. července do 1. srpna a ve VIP zóně festivalu někdo natočil Mariána Gáboríka ve společnosti skupiny lidí, mezi nimiž byla i neznámá bruneta. Video zachytila a zveřejnila influencerka Nikki Fridrich, která záběry okomentovala slovy „Někomu se tu manžel ku*ví!“ a následně přesunula část obsahu do placeného režimu.
Už 2. srpna se objevily první články. Nikki zveřejňovala anonymní zprávy od sledujících, včetně formulace o „malém trenčínském tajemství“. Žádný z těchto anonymních zdrojů nebyl veřejně podepsaný ani nezávisle ověřený. Identita brunety z videa zůstává neznámá; rešerše nedohledala žádné potvrzené jméno ani doložený vztah k Mariánovi.
Plnou placenou verzi videa za 30 eur nelze z otevřených zdrojů nezávisle přezkoumat. Podle popisů slovenských médií zachycuje blízkost Gáboríka k oné ženě ve festivalovém prostoru. Ivana tvrdí, že na záběrech „nic tam nebylo“. Pravda leží někde mezi, a veřejně ji ověřit zatím nejde.
Měsíc mlčení, pak dovolenkové stories
Ivana po vypuknutí kauzy nereagovala přímo. V prvním srpnovém týdnu se na jejím Instagramu objevilo jen dovolenkové story z Chorvatska a slovo „beze slov“, nic víc. Marián mezitím za rodinou do Chorvatska přiletěl, což média zaznamenala jako nepřímý signál, že pár drží pohromadě.
Další veřejný výstup přišel z festivalu Lovestream. Marián sdílel společnou fotku s popiskem „Love is all around me“ a Ivana ji přesdílela. Ani tady nešlo o přímé vyjádření ke kauze, spíš o demonstraci, že navenek fungují jako pár.
Teprve 8. září, po šesti týdnech a pod tlakem komentářů, přišla ta ostrá odpověď.
Proč je tahle kauza jiná
Běžný krizový scénář sportovní celebrity vypadá jinak: popřít, mlčet, případně vydat tiskové prohlášení přes PR agenturu. Ivana nezvolila nic z toho. Její reakce je komentář na sociální síti, úsporný, ironický, osobní a výrazně méně kontrolovaný než cokoli, co by prošlo přes mediálního poradce.
Gáborík sám se k údajnému podvádění veřejně nevyjádřil. Bývalý útočník se 17 sezonami v NHL a Stanley Cupem z roku 2014 je jméno, které přesahuje slovenský bulvár; kauzu převzala i česká média včetně iSportu a Blesku. A právě v tom je paradox celého příběhu: několik sekund záběrů z festivalové VIP zóny přerostlo v několikatýdenní reputační kauzu, aniž by existoval jediný veřejně ověřitelný důkaz nevěry.
Co bude dál
Ivanina reakce může pro část publika téma uzavřít, odmítla potřebu cokoli dokazovat a dala najevo, že vnější komentáře ji nezajímají. Zároveň ale přidala formulace, které jsou dokonale citovatelné. „Ověřené zdroje“ v uvozovkách, „létající facky“, třicet eur za video, kde „nic tam nebylo“. Dokud se neobjeví nový ověřitelný fakt, bude se bulvár točit právě kolem těchto vět.
Pár se veřejně neprezentuje jako rozvedený ani odloučený. Společné fotky, společná dovolená, společný festival. Jestli to odpovídá realitě za zavřenými dveřmi, vědí skutečně jen oni dva, přesně jak Ivana napsala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta