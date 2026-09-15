Nový bazén se v Prostějově začne stavět nejdříve na jaře. Město připravuje soutěž

Ve volebním programu před komunálními volbami v roce 2022 mělo hnutí ANO, které ovládá prostějovskou radnici, jasný slib, že v Prostějově vybuduje moderní areál s bazénem, saunovým světem a wellness zónou. Po čtyřech letech je jasné, že v tomto volebním období se to splnit nepodaří.
Primátor Prostějova František Jura (ANO) tvrdí, že za zpoždění může hlavně opozice, která prosazovala padesátimetrový bazén a referendum. To nakonec proběhlo letos na jaře, většina lidí delší bazén podpořila, ale kvůli nízké účasti byly výsledky neplatné. Veřejné hlasování přitom několik měsíců odmítala především radnice a zasahoval i Nejvyšší správní soud v Brně.
"Nový bazén už tady měl stát 12 let, až my jsme konečně rozhodli, že se bude stavět," hájil dnes průtahy primátor Prostějova Jura.
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Nový pětadvacetimetrový bazén s wellness za částku kolem 800 milionů korun bude stát vedle prostějovského venkovního akvaparku. Radnice již má stavební povolení a nyní vybrala administrátora, který se postará o výběrové řízení na dodavatele stavby. "Je to nadlimitní zakázka a největší zakázka v dějinách města. Výběrové řízení bude trvat několik měsíců. Počítáme s tím, že bychom mohli začít stavět příští rok na jaře," potvrdil dnes náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal (ANO).
Původně chtělo město zahájit stavbu už letos.
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Padesátimetrovou variantu kromě opozice prosazoval hlavně místní plavecký oddíl, který nasbíral přes tři tisíce podpisů pro vyhlášení referenda. Tomu se radnice dlouho bránila, zpochybňovala nasbírané podpisy a zasahoval dokonce i Nejvyšší správní soud v Brně. Letos nakonec město překvapivě otočilo a referendum vyhlásilo. Kolem 85 procent hlasů bylo pro padesátimetrovou variantu, hlasovat však přišlo jen 13 procent voličů, takže výsledek byl neplatný.
Krátký bazén radnice obhajuje ekonomikou provozu a vysokou cenou padesátimetrového bazénu. Rozdíl je přes 200 milionů korun.