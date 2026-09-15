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Nový bazén se v Prostějově začne stavět nejdříve na jaře. Město připravuje soutěž

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Radnice v Prostějově vybrala administrátora veřejné soutěže na stavbu krátkého pětadvacetimetrového bazénu. Když vše půjde dobře stavět se začne nejdříve příští rok na jaře. Stavba dlouho očekávaného vodního stánku tak nabírá další zpoždění.
Nový bazén se v Prostějově začne stavět nejdříve na jaře. Město připravuje soutěž

Nový bazén se v Prostějově začne stavět nejdříve na jaře. Město připravuje soutěž

Zdroj: Město Prostějov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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