Jan Holík promluvil o budoucnosti Hermana v Ulici. Manželka daleko, nová žena na obzoru a diváci se už bojí nejhoršíhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jan Holík promluvil o budoucnosti Hermana v Ulici. Manželka daleko, nová žena na obzoru a diváci se už bojí nejhoršího
Architektka Kamila Douděrová je jedinou designérkou, která v pořadu Jak se staví sen působí bez přestávky...
Herečka Barbora Mottlová naskočila po porodu do seriálu Ulice. V rozhovoru pro VIPŽivot promluvila o...
Zpěvačka se na tiskové konferenci k novému muzikálu ukázala s účesem, který si pamatují hlavně ti, kdo ji...
Ester Geislerová si 12. září vzala herce Martina Hronského Krupu. Místo pražského sálu zvolili louku, polní...
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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