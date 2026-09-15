Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Jan Holík promluvil o budoucnosti Hermana v Ulici. Manželka daleko, nová žena na obzoru a diváci se už bojí nejhoršího

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeden z nejstabilnějších párů seriálu Ulice dostává ve aktuální 22. sezóně trhlinu, a TV Nova ji záměrně rozšiřuje před očima diváků.
Jan Holík promluvil o budoucnosti Hermana v Ulici. Manželka daleko, nová žena na obzoru a diváci se už bojí nejhoršího

Jan Holík promluvil o budoucnosti Hermana v Ulici. Manželka daleko, nová žena na obzoru a diváci se už bojí nejhoršího

Zdroj: Se volením TV Nova
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Radúz Mácha o nové roli v Ulici: S Matoušem jsme možná nějaký čas žili podobný život
Radúz Mácha o nové roli v Ulici: S Matoušem jsme možná nějaký čas žili podobný život
Architektka Kamila Douděrová o působení v pořadu Jak se staví sen i o vlastním bydlení
Architektka Kamila Douděrová o působení v pořadu Jak se staví sen i o vlastním bydlení

Architektka Kamila Douděrová je jedinou designérkou, která v pořadu Jak se staví sen působí bez přestávky...

Herečka Barbora Mottlová: O účinkování v Ulici, mateřství i atmosféře na natáčení
Herečka Barbora Mottlová: O účinkování v Ulici, mateřství i atmosféře na natáčení

Herečka Barbora Mottlová naskočila po porodu do seriálu Ulice. V rozhovoru pro VIPŽivot promluvila o...

Lucie Bílá se vrátila ke kudrnám a fanoušci ji nepoznávají. „Byla jsem kudrnatá vždycky," prozradila s úsměvem
Lucie Bílá se vrátila ke kudrnám a fanoušci ji nepoznávají. „Byla jsem kudrnatá vždycky," prozradila s úsměvem

Zpěvačka se na tiskové konferenci k novému muzikálu ukázala s účesem, který si pamatují hlavně ti, kdo ji...

Geislerová se podruhé vdala, tentokrát na louce mezi poli. Kolem novomanželů pobíhaly slepice, sestra přišla v černém
Geislerová se podruhé vdala, tentokrát na louce mezi poli. Kolem novomanželů pobíhaly slepice, sestra přišla v černém

Ester Geislerová si 12. září vzala herce Martina Hronského Krupu. Místo pražského sálu zvolili louku, polní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.