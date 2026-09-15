CENTRUM o páté: Volby se blíží, Babiš ztrácí a sportovní svět se bouří proti sexualizaci

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CENTRUM o páté: Volby se blíží, Babiš ztrácí a sportovní svět se bouří proti sexualizaciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hlavní osou dne je napětí kolem blížících se komunálních voleb. Babišovo ANO ztrácí podporu, zatímco opozice bojuje o vlastní identitu. Kromě politiky se podíváme i na sportovní svět, který se staví proti sexualizaci žen, a na další významná témata dnešního dne.
Atletka
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- CENTRUM o páté: Ruské drony na hranicích NATO i otázka, kolik kabelek potřebuje žena
- CENTRUM o páté: Proč nemít v pátek ambiciózní plány a novinky ze světa tenisu
- CENTRUM o páté: Dá se zvládnout orgasmus na povel? A tipy na páteční jídlo za odměnu
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