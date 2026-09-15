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CENTRUM o páté: Volby se blíží, Babiš ztrácí a sportovní svět se bouří proti sexualizaci

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Hlavní osou dne je napětí kolem blížících se komunálních voleb. Babišovo ANO ztrácí podporu, zatímco opozice bojuje o vlastní identitu. Kromě politiky se podíváme i na sportovní svět, který se staví proti sexualizaci žen, a na další významná témata dnešního dne.
Atletka

Atletka

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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