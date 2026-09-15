Rodina Jana Kačera uspořádá k jeho nedožitým 90. narozeninám výstavu

Přední český režisér, herec, ale také pedagog, spisovatel a držitel dvou státních vyznamenání České republiky Jan Kačer by se 3. října dožil 90. narozenin. Při této příležitosti se jeho rodina rozhodla uspořádat od 2. do 11. října 2026 v pražské Písecké bráně výstavu „Co je za obrazem?”, která nabídne výběr ze soukromé sbírky obrazů a dalších výtvarných děl Jana Kačera.
Jan Kačer se umění věnoval již od dětství. Vystudoval keramickou školu v Bechyni, později se však jeho profesní cesta vydala směrem k divadlu a filmu. Vedle své práce režiséra a herce si po celý život uchovával také vášeň pro výtvarné umění a sběratelství. Základ jeho sbírky tvořila rodinná kolekce jeho tety Adámkové. Obrazy, které od mládí obdivoval v jejím domově, se po letech dostaly do jeho rukou a Jan Kačer je postupně doplňoval o další díla. Některé obrazy sám zakoupil, jiné plastiky získal od jejich autorů a řada děl vznikla v souvislosti s jeho profesní činností. Například kostýmní návrhy, scénografie či plakáty.
„Výstava představí přes tři desítky děl, která dědeček nasbíral během svého života. Zastoupena jsou díla autorů jako například Vojtěch Hynais, Luděk Marold, Theodor Pištěk, František Kaván, Karel Vaca, František Ronovský, Otakar Schindler, Karel Laštovka, Zdeněk Seydl, Hugo Boettinger, Libor Fára nebo Bohumír Matal,“ vyjmenovává vnučka Jana Kačera Marianna Cimburová.
„Na výstavě se tak setkají díla výtvarníků, s nimiž tátu spojoval osobní vztah, profesní spolupráce i dlouholetý zájem o umění. Návštěvníka výstavou provedou úryvky z jeho autobiografických knih, díky nimž může nahlédnout na vystavená díla jeho vlastním pohledem,“ doplňuje ji Kačerova dcera Klára Cimburová.
„Název výstavy „Co je za obrazem?“ je převzat z Kačerovy knihy Jedu k mámě a odkazuje na slova jeho přítele Bohumíra Matala: „Důležité je, co je za obrazem, ne co je na něm!“. Právě tato věta se stala výchozím bodem celé výstavy. Nevede nás pouze k pohledu na umělecké dílo, ale především k hledání příběhů, které se skrývají za ním. A tak se ptáme společně s Janem Kačerem: Co je za obrazem?” vysvětluje Kačerův vnuk Kristian Cimbura.
Výstava, kterou organizují Kristian Cimbura, Anna Cimburová, Marianna Cimburová a Klára Cimburová, se uskuteční 2.- 11. 10. 2026 v Písecké bráně v Praze 6. Tato unikátní díla ze sbírky Jana Kačera je možné zhlédnout denně od 12:00 do 20:00 hodin. Na výstavě bude k zakoupení katalog obohacený o nevystavená díla. Vstupné je dobrovolné.