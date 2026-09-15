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K narozeninám dostal pacient nové srdce. Orgán převezl záchranář z jihu Moravy

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Zřejmě ten nejlepší dárek k narozeninám dostal pacient na mechanické srdeční podpoře v ostravské fakultní nemocnici. Záchranář z jihu Moravy mu totiž přivezl nové srdce.
K narozeninám dostal pacient nové srdce. Orgán převezl záchranář z jihu Moravy

K narozeninám dostal pacient nové srdce. Orgán převezl záchranář z jihu Moravy

Zdroj: ZZS JMK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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