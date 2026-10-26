Fanoušci United vytleskali Carricka a pak bučeli na vlastní hráče. Rooney je nazval sobci, kteří hází hračky z kočárku

Neděle 25. října 2026, krátce před pátou odpoledne českého času. Michael Carrick vede po závěrečném hvizdu hráče Manchesteru United kolem hřiště. Položí si ruku na hruď, omluvně zvedne dlaň k tribunám a z ochozů se ozve potlesk. Ten patří jemu. Hráčům, kteří jdou pár kroků za ním k tunelu, patří bučení. Bournemouth právě odjel z Old Trafford s výhrou 3:0, United nevyhráli osmý zápas v řadě a v tabulce Premier League spadli na 16. místo. Ochozy přitom tentokrát daly jasně najevo, koho z krize viní nejvíc. Podle nás šlo o víc než o sympatie k bývalému hráči klubu. Šlo o hlasování: hlavní problém tentokrát nesedí na lavičce.
Večer, kdy se Old Trafford rozdělil
Na hřišti přitom nebylo o čem diskutovat. Rayan otevřel skóre ve 38. minutě, Marcus Tavernier přidal o pět minut později druhý gól a Evanilson v 71. minutě rozhodl. United nevstřelili ani gól a znovu neudrželi čisté konto. To se jim v lize za osm kol nepovedlo ani jednou.
Bournemouth navíc přestal být soupeřem, kterého United doma povinně porazí. Výhru 3:0 na Old Trafford slaví už potřetí za poslední čtyři sezony a ze čtvrté návštěvy si odvezl remízu 4:4. Pro klub, který se pořád považuje za velkoklub, je to ponižující bilance.
Carrick po zápase odmítl, že by jeho obchůzka kolem hřiště byla rozloučením. Zároveň podle agentury AP připustil, že neví, co bude dál. Fanoušci neskandovali jen proti hráčům. Další chorály mířily na sportovního ředitele Jasona Wilcoxe a na majitele z rodiny Glazerových. Trenér byl paradoxně jediný, kdo z Old Trafford odcházel s potleskem.
Rooney: Chovají se jako mimina
Atmosféra nespadla z nebe. Dva dny před zápasem se v podcastu The United Stand ozval Wayne Rooney, nejlepší střelec v historii klubu, a nebral si servítky. Hráče označil za sobce, kterým nezáleží na spoluhráčích, trenérovi, realizačním týmu ani fanoušcích, jen na sobě. Přirovnal je k malým dětem, které vyhazují hračky z kočárku a vinu svalují na ostatní. Anglické rčení o hračkách vyhozených z kočárku vystihuje uraženou, dětinskou reakci člověka, který nedostal, co chtěl. Česky bychom řekli, že se hráči urazili jako malí kluci na pískovišti. Celé znění Rooneyho výroků zachytila agentura Reuters, převzal je například web ABC News.
Rooney nemluvil do prázdna. Konkrétně navázal na dva veřejné výstupy z posledních dnů. Lisandro Martínez po porážce 0:2 s Atléticem Madrid kritizoval vedení klubu. Řekl, že čekal větší investice: „Nemáme nejlepší kádr ve srovnání s ostatními špičkovými týmy. Potřebujeme víc ambicí.“ Podle Rooneyho právě tímhle začal problém, který může roztrhat kabinu.
Kapitán Bruno Fernandes šel ještě dál. Po debaklu 1:4 v Comu v rozhovoru pro TNT Sports rozebral taktiku. Rozhodnutí nepresovat muže na muže a nechávat prostor za obranou podle něj padlo ve štábu. Na otázku, jestli Carrick zvolil špatný přístup, odpověděl, že to je věc trenéra a realizačního týmu, ne jeho. Kapitán, který si veřejně myje ruce, je v anglickém fotbale téměř nevídaná věc.
Rooney používá emotivní jazyk, ale jeho pointa má oporu ve faktech. Fernandes i Martínez svou kritiku nevyřešili v šatně, vynesli ji před kamery. A tým, který se po prohrách veřejně dohaduje o vině, nevyhrál v lize od 30. srpna, kdy porazil Ipswich 5:2.
Lavička jako vzkaz?
Proti Bournemouthu zůstali Fernandes, Martínez i Matheus Cunha mimo základní sestavu. Fernandes byl podle AP zdravý a k dispozici, přesto neodehrál ani minutu. Carrick to nazval čistě fotbalovým rozhodnutím. Martínez naskočil v 65. minutě, Cunha už o přestávce. U Cunhy klub důvod konkrétně nevysvětlil a jeho jméno ve veřejné kauze nefiguruje.
Přímý důkaz, že šlo o trest, neexistuje. Načasování ale mluví samo za sebe a spekulacím se nedalo zabránit. Pokud Carrick chtěl dát najevo, že autorita v kabině patří jemu, výsledek mu nepomohl. Bez kapitána tým prohrál stejně vysoko jako v Comu a tentokrát ani neskóroval.
Gary Neville, další ikona klubu, vidí celý večer v temných barvách. Podle něj fanoušci stojí za trenérem, hráči ne. V komentáři pro Sky Sports obvinil část kádru, že přestala pracovat naplno, a zpochybnil její profesionalitu. Carricka označil za slušného a profesionálního člověka, který za to přesto zaplatí, protože z hráčů nedokázal dostat výkon. A položil otázku, která visí nad celým klubem: když kapitán vystoupí proti trenérovi veřejně, co se teprve děje za zavřenými dveřmi? Jde o názor experta, ne o potvrzené informace z kabiny. Neville ale s klubem dodnes udržuje blízké vazby.
Osm zápasů bez výhry
Krize United se táhne napříč soutěžemi. Naposledy tým vyhrál 4:0 nad ázerbájdžánským Sabahem, pak se propadl do série, ve které se střídají prohry a bezzubé remízy.
|Soupeř
|Soutěž
|Výsledek
|Manchester City
|Premier League
|0:1
|Brighton
|pohár
|2:3
|Fulham
|Premier League
|1:1
|Tottenham
|Premier League
|1:1
|Atlético Madrid
|Liga mistrů
|0:2
|Leeds
|Premier League
|1:1
|Como
|Liga mistrů
|1:4
|Bournemouth
|Premier League
|0:3
Ligová bilance po osmi kolech: jedna výhra, čtyři remízy, tři prohry, skóre 10:13 a sedm bodů. Doma United uhráli čtyři body ze čtyř zápasů, venku tři. Od sestupového pásma je dělí jen pár bodů, Bournemouth, Fulham i Tottenham jsou nad nimi.
Kontrast s jarem je ostrý. Carrick ve druhé polovině minulé sezony vrátil United do Ligy mistrů a fanoušci si to pamatují. Proto podle nás potlesk zazněl. Tribuny viděly, že stejný trenér před pár měsíci s podobným kádrem vyhrával. Co se od té doby změnilo, nebyla lavička.
Kdo může přijít a co čeká United v sobotu
Sázkový trh přesto jasně ukazuje, že Carrickova pozice je vážně ohrožená. Agentura AP píše, že jeho práce je pod obrovským tlakem. Sázkové kanceláře ho 26. října vedly jako výrazného favorita na příští odvolání v Premier League, s kurzem kolem 1,20, tedy implikovanou pravděpodobností přes 80 %. Klub zatím žádné rozhodnutí neoznámil a Carrick má tým vést dál.
Nejčastěji skloňovaní nástupci:
- Eddie Howe (kurz 1,80): v létě 2026 skončil v Newcastlu po téměř pěti letech, dvakrát ho dovedl do Ligy mistrů a v roce 2025 vyhrál Ligový pohár. Zkušenost s Premier League mu nikdo nevezme.
- Julian Nagelsmann (kurz 4,50): bývalý trenér Bayernu a německé reprezentace, taktická a „velkoklubová“ volba.
- Antonio Conte (kurz 8,00): trenér, který rád vládne pevnou rukou, což by se v rozhádané kabině mohlo hodit.
Nikdo z nich ale nevyřeší otázku, kterou Old Trafford v neděli položil. Nový trenér dostane stejné hráče se stejnými veřejnými prohlášeními v zádech.
Další zkouška přijde rychle. Chelsea hostí United v sobotu 31. října na Stamford Bridge, výkop je podle oficiálního webu Chelsea ve 13:30 českého času. Přímý přenos vysílá CANAL+ Sport od 13:25, studio začíná ve 13:00 a zápas komentuje Ondřej Lípa. Kdo nastoupí, zatím nikdo neví. Návrat Fernandese, Martíneze a Cunhy do základní sestavy je sportovně logický, po posledních dnech se ale nedá předjímat. Záleží i na tom, kdo bude na lavičce sedět.
Na Old Trafford se v neděli zlomilo něco, co bývá v krizích velkých klubů nejodolnější: automatická loajalita k hráčům v červeném dresu. Carrick možná o místo přijde. Fanoušci ale už dali najevo, že se jeho odchodem účty neuzavřou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle