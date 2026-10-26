Fenin si dal v hotelu šlofíčka a pak šel do klece s členem Luneticu. Po výhře přiznal, kdo mu zavřel dveře do fotbalu

Zimní stadion v Ústí nad Labem byl 24. října 2026 vyprodaný a hlavní zápas večera začal tak, jak ho málokdo čekal. Agresivněji vyrazil Martin „Koci“ Kocián, bývalý zpěvák skupiny Lunetic. Martin Fenin, který šel do klece poprvé, ustál první nápor, postupně soupeře přetlačil a ve druhém kole bylo hotovo. Rozhodčí zapsal technické K.O. po 24 sekundách. Fenin se ale po zápase nejvíc nevěnoval tomu, co se dělo v kleci. Mluvil o fotbale, o pověsti, která se za ním táhne léta, a o lidech, kteří mu podle jeho slov zavírají cestu zpátky. Jména těch, kdo cestu zavřeli, ale nevyslovil.
Dvacet čtyři sekund druhého kola
Akce Clash 17: Ústí Fight City byla první, kterou organizace Clash v Ústí uspořádala. Souboj Fenina s Kociánem byl hlavním zápasem večera a šlo o regulérní MMA v kategorii do 84 kilogramů. Zároveň patřil do prostředí, které iSport otevřeně nazývá „galavečerem bizáru“. Clash dlouhodobě staví na známých tvářích, kontroverzích a netradičních formátech, například jeden proti pěti nebo souboj tří dvojic najednou.
Rozdíly mezi soupeři byly vidět už na papíře. Podle databáze ClashRankings měl Fenin 39 let a 184 centimetrů, Kocián 49 let a 171 centimetrů. Kocián měl naopak výhodu zkušenosti, protože v Clashi už odbojoval čtyři zápasy s bilancí dvou výher a dvou proher. Fenin nastupoval jako debutant.
Na začátku to vypadalo, že zkušenost rozhodne. Kocián vyrazil tvrdě a Fenin podle vlastních slov musel opustit připravenou taktiku. Pak se ale prosadila výška, váha a kondice. Ve druhém kole Kocián podle iSportu „odklepal“. Server zápas zhodnotil střízlivě: nebyl to nejkvalitnější duel večera, ale ani fraška.
Na tribunách přitom seděli lidé, kteří s klecí nemají nic společného. Feninovi přišli fandit fotbalisté Teplic v čele s kapitánem Michalem Bílkem. Šlo o hráče klubu, kde Fenin kdysi začínal.
Tři měsíce bez frašky
Hned po zápase Fenin pro iSport nabídl vlastní výklad toho, co se stalo. Podle něj nejde v první řadě o porážku Kociána. Jde o to, že vydržel tři měsíce přípravy, tréninky MMA označil za náročnější než fotbalové a do klece nešel dělat šaška. Lidé ho podle jeho slov konečně zase uvidí jako sportovce, a ne jen jako „flamendra“.
Ta věta prozrazuje, jak Fenin sám sebe vidí zvenčí. Pověst nezodpovědného člověka s alkoholem nepopírá. Snaží se proti ní postavit důkaz. Tři měsíce pravidelného režimu jsou pro něj argument, ne jen fakt z přípravy.
Na straně poraženého zněla úplně jiná nota. Kocián v rozhovoru pro Expres přiznal, že mu je padesát, že už na to nemá, a oznámil definitivní konec v Clashi. Mluvil přitom se slzami v očích. Promotér Tomáš Le Sy byl v rozhovoru pro Willyho Caa méně smířlivý. Připustil, že Kocián fyzicky odešel, ale podle něj to „možná zabalil dřív, než by se slušelo“.
Pro Feninův příběh je ta poznámka nepříjemná. Výhra nad soupeřem, který sám říká, že na zápas už nemá, a o kterém promotér pochybuje, jestli to nevzdal předčasně, je jako důkaz slabší, než by si Fenin přál. Formálně je ale čistá a v zápisu zůstane.
Dveře, které nemají jméno
Nejtvrdší část rozhovoru přišla ve chvíli, kdy řeč přešla na fotbal. Fenin řekl, že by se rád vrátil do fotbalového dění. Když se ho iSport zeptal na trénování, konkrétní funkci nenabídl. Mluvil ale o tom, proč se to zatím nestalo.
Nabídky prý měl. Jmenoval dva trenéry, Zdenka Frťalu a Svatopluka Habance. Pokaždé to ale podle něj zastavil „někdo nad nimi z jejich okolí“. Kdo to byl, neřekl. Neřekl ani, zda šlo o vedení klubu, majitele, nebo někoho jiného.
Tady je potřeba rozlišit, co je doložené a co ne. Doložené je, že Fenin tvrdí, že nabídky dostal, a že jmenuje Frťalu a Habance jako lidi, kteří mu chtěli pomoct. Nedoložené je, kdo nabídky zastavil a z jakého důvodu. Vysvětlení nabízí sám Fenin: kluby se podle něj bojí, že by se pozornost strhla na něj, a ptají se, proč by si měly brát někoho nezodpovědného, kdo je spojený s pitím. Jde o jeho interpretaci. Žádný klub ani funkcionář ji veřejně nepotvrdil.
Zajímavé je, že dva lidé z fotbalu stáli i během večera na Feninově straně. Frťala mu podle jeho slov volal kvůli lístkům a Bílek přivedl teplickou kabinu. Podpora jednotlivců tedy existuje. Bariéru podle Fenina tvoří až úroveň nad nimi.
Nálepka starší než klec
Aby bylo jasné, proti čemu Fenin v kleci vlastně bojoval, je potřeba se podívat zpátky. Podle Nadace fotbalových internacionálů odehrál v letech 2007 až 2011 šestnáct zápasů za reprezentaci a vstřelil tři góly. Hrál za Teplice, Eintracht Frankfurt, Energii Cottbus, Slavii, francouzské Istres, Chemnitzer FC a Varnsdorf. Kdysi patřil k největším českým útočným nadějím.
Zlom popsal sám v kampani hráčské organizace FIFPRO. Když přišly problémy, utíkal k alkoholu. V Cottbusu se k samotě přidaly prášky na spaní a pití. V roce 2011 vypadl z hotelového okna a utrpěl krvácení do mozku.
Další roky nepřinesly jednoduchý obrat. V roce 2024 strávil tři měsíce v léčebně v Červeném Dvoře. Podle rozhovoru pro německý Bild, ze kterého čerpal iDNES, ale po odchodu znovu pil denně. Tehdy také uvedl, že nemá práci, žije z úspor a měsíčně utratí zhruba 88 tisíc korun. Letos v září v podcastu The Cast podle slovenského Šport.sk mluvil o třech lahvích vodky denně a občasných drogách. V pořadu Brichtalk zase tvrdil, že mu Oktagon za přípravu na neuskutečněný zápas platil deset měsíců po 55 tisících korun. Z čeho dnes dlouhodobě žije, veřejně jasné není.
Alkohol se do Clashe promítl ještě před zápasem. Na předzápasovém setkání Fenin schytal kritiku kvůli pití a navrhl Kociánovi sázku o léčebnu. Kocián ji odmítl. Show tak od začátku stavěla právě na tom, čeho se Fenin teď chce zbavit.
Co by musel ukázat dál
Podle nás je Feninova úvaha pochopitelná, ale má slabé místo. Tři měsíce přípravy jsou výkon, zvlášť u člověka, který ještě v září veřejně mluvil o vodce. Fotbalové kluby ale neposuzují, jestli někdo vydrží jednu přípravu. Zajímá je, jestli se na něj dá spolehnout každé pondělí, na každém tréninku mládeže a každou sezonu.
Pokud se má nálepka skutečně změnit, dá se čekat, že rozhodnou spíš nenápadné kroky než další zápas:
- Jasná role. Trenér mládeže, ambasador, skaut nebo mentor. Obecné „chci zpátky do fotbalu“ klubům nic konkrétního nenabízí.
- Delší stabilní režim. Tři měsíce jsou začátek, ne důkaz.
- Kvalifikace. Pro trenérskou práci potřebuje licenci, samotné reprezentační jméno nestačí.
- Menší začátek. Regionální klub a role s nízkým rizikem by mohly ukázat víc než velké gesto.
Fenin má čím přispět. Jméno bývalého reprezentanta, zkušenost z bundesligy a příběh, který by mladým hráčům mohl říct víc než kterákoli přednáška o životosprávě. Ten příběh ale funguje jen tehdy, když má dobrý konec, a ten se zatím píše.
Ve vyprodané ústecké hale Fenin dokázal, že umí vydržet. Teplická kabina mu tleskala z tribuny, ale lidé „nad nimi“ tleskat nepřišli. Jejich důvěru nezíská za 24 sekund. Musí ji získávat den po dni.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta