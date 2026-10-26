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Vlachovice mají zajistit vodu pro Zlínský kraj. Stavba nádrže by mohla začít v roce 2029

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Vodárenská nádrž Vlachovice, rozsáhlý projekt kanalizace a čištění odpadních vod na Luhačovicku i modernizace vodohospodářské infrastruktury. To jsou hlavní projekty, které mají…
mzp_ministr_zlin_vodovody

mzp_ministr_zlin_vodovody

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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