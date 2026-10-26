Vlachovice mají zajistit vodu pro Zlínský kraj. Stavba nádrže by mohla začít v roce 2029

Vlachovice mají zajistit vodu pro Zlínský kraj. Stavba nádrže by mohla začít v roce 2029Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 26.10.2026 13:55
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