Český útočník se po vyhazovu z Boleslavi a krátké zastávce na Slovensku upsal druhému týmu finské Liigy

Do Tampere přiletěl 9. listopadu, tedy ve stejný den, kdy Ilves podpis oznámil. Druhý den se připojil k tréninku a na zádech bude nosit číslo 31. Od chvíle, kdy mu Mladá Boleslav oznámila konec, uplynulo 77 dní. Nejde přitom o anonymního útočníka, který se probíjí z nižších pater. Lakatošovi je 29 let, je odchovancem Liberce, s Bílými Tygry získal v roce 2016 extraligový titul a ve Vítkovicích nosil kapitánské céčko. V roce 2017 si ho v šestém kole draftu vybrali New York Rangers. Před dvěma lety ovládl kanadské bodování i tabulku střelců Ligy mistrů. Teď ale začíná znovu a krátká smlouva mu nedává mnoho prostoru pro omyl.
Konec, který zaskočil i jeho
Mladá Boleslav ukončení spolupráce oznámila na klubovém webu 24. srpna 2026, pár týdnů před startem sezony. Klub mluvil o sportovních důvodech a o „společném vyhodnocení dosavadního fungování hráče v týmu“. Sportovní ředitel Tomáš Vlasák řekl, že se nenaplnila očekávání klubu, pokud jde o výkon i každodenní fungování.
Lakatoš to o deset dní později v rozhovoru pro Sport.cz popsal jinak. Krok klubu ho podle vlastních slov zaskočil. Letní přípravu prý nepodcenil, připomněl dřívější bolesti a zákrok na noze. Hádky s trenéry, spoluhráči nebo majitelem výslovně odmítl. Zároveň přiznal, že má pověst problémového hráče, je emotivní a svůj názor říká nahlas. Měnit se prý nehodlá.
Jeho herní styl tomu odpovídá. V sezoně 2024/25 nasbíral v Boleslavi 97 trestných minut a podle statistického serveru Elite Prospects byl nejtrestanějším hráčem extraligy. Ve stejném ročníku ale přidal 37 bodů v 50 zápasech. Tvrdost a produktivita u něj jdou ruku v ruce. O disciplinárním skandálu žádný veřejný zdroj nemluví.
Trenčín jako můstek
Bez klubu zůstal Lakatoš jen třináct dní. Dukla Trenčín ho představila jako posilu do útoku 6. září. Smlouva platila do konce sezony, slovenský klub ale hned při podpisu zveřejnil klauzuli, která hráči umožňovala odejít, pokud by dostal nabídku z některé ze špičkových evropských lig.
Krátký pobyt na Slovensku tak nebyl útěkem, ale předem nastaveným scénářem. Lakatoš v něm splnil, co měl: za Trenčín odehrál 13 zápasů s bilancí 4+5, tedy 0,69 bodu na zápas. Ukázal, že je herně použitelný, a otevřel si dveře. Ilves jimi prošel.
Proč si ho Ilves vybral
Tým z Tampere nepotřebuje zachraňovat sezonu. Podle aktuálních výsledkových serverů je po 20 zápasech druhý s 37 body a ztrácí jen tři body na vedoucí Lukko Rauma. Lakatoš do něj nepřichází jako spasitel, ale jako hráč pro konkrétní roli.
Sportovní ředitel Timo Koskela ho popsal jako soutěživého a soubojového útočníka, silného u mantinelů a před brankou. Má týmu přinést dovednost a tvrdost a dát trenérům další možnosti v přesilových hrách. Ilves tedy nemluví o bodech, ale o práci v prostoru, kde se hokej hraje nejtvrději.
V kabině nebude sám. Na soupisce jsou i čeští útočníci Lukáš Jašek a mladý Ondřej Kos, ročník 2006. Jašek je jednou z opor týmu: Koskela ho v únoru při prodloužení smlouvy označil za lídra a jednoho z nejlepších útočníků Liigy na jeho pozici. V předchozím ročníku měl v době oznámení 44 bodů ve 48 zápasech.
Dva měsíce na důkaz
Ilves dal Lakatošovi smlouvu do 15. ledna 2027 s klubovou opcí do konce sezony. Rozhoduje tedy jen klub. Koskela řekl, že tento model dává příležitost oběma stranám a že si Lakatoš musí herní čas i roli zasloužit výkony.
Podle nás jde o krátké, ale skutečné výběrové řízení. Ilves riskuje málo, Lakatoš může získat hodně. Pokud se během zhruba dvou měsíců prosadí v přesilovkách a před brankou, vrátí se mezi hráče, o které stojí kluby špičkových evropských soutěží. Pokud ne, od poloviny ledna bude znovu na trhu. Konkrétní zájem některého českého klubu zatím doložený není.
Ve Finsku už jednou neuspěl. V sezoně 2021/22 odehrál za SaiPu 15 zápasů a vrátil se do Vítkovic. Sám tehdy mluvil o osobních důvodech a vzájemném ukončení smlouvy. Neprosadil se tam ani bodově.
|Štace
|Sezona
|Zápasy
|Bilance
|Body na zápas
|SaiPa (Liiga)
|2021/22
|15
|1+5
|0,40
|Mladá Boleslav (extraliga)
|2024/25 a 2025/26
|84
|24+32
|0,67
|Dukla Trenčín (slovenská extraliga)
|2026/27
|13
|4+5
|0,69
Od působení v SaiPě se ale jeho profil proměnil. Ve Vítkovicích nasbíral v ročníku 2022/23 celkem 47 bodů v 51 zápasech, pak přišel triumf v Lize mistrů a solidní první sezona v Boleslavi. V české extralize má celkem 493 zápasů základní části a 307 bodů. Takovou historii hráč, který nikdy nebyl dost dobrý, nemá. Lze předpokládat, že Ilves od něj nečeká bod na zápas, ale góly z dorážek a klid v přesilovce.
Poprvé by mohl nastoupit už 11. listopadu doma proti Pelicans od 17:30 našeho času; klub jeho debut zatím nepotvrdil. Oficiálně Liigu vysílá finská platforma MTV Katsomo+, český přenos doložený není.
Lakatoš dostal to, co po srpnu nebylo samozřejmé: dres týmu z čela silné ligy a jasně popsanou práci. Prostor před brankou soupeře je místo, kde se rychle ukáže, kdo tam patří. Do 15. ledna má čas to dokázat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka