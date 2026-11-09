Utajované město: Poblíž Prahy žily desetitisíce Sovětů. Měli vlastní letiště i luxusní zboží

Reklama
Utajované město: Poblíž Prahy žily desetitisíce Sovětů. Měli vlastní letiště i luxusní zbožíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pouhých 40 km od Prahy leží Milovice, jejichž část sloužila jako hlavní sovětská základna v Československu. Vojenský komplex, z něhož dnes zbylo už jen pár zchátralých domů, kdysi disponoval přímým leteckým spojením do Moskvy, stovkami vozidel i nedostatkovým zbožím.
Okupanti po sobě zanechali ekologickou spoušť a vybydlené domy, ze kterých zbyly jen holé stěny.Zdroj: Wikimedia commons by phshatiy – House for Soviet soldiers near airport, CC BY-SA 3.0
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 09.11.2026 16:02
Reklama
Uletěli z totality doma ušitým balónem: Nejistý útěk dvou rodin s dětmi odstartoval článek v časopise
Když po několika technických problémech 15. září roku 1979 konečně pocítili pevnou půdu pod nohama, bouchli...
Smrt, nebo život: Josef Hlavatý utíkal z ČSSR rogalem s tříletým synem. „Ozvaly se sirény a dole byl povyk“
Když se Josef Hlavatý rozhodl utéct z totalitního Československa, jeho manželka a mladší syn už na něj...
Upíří oliheň z pekla: Záhadný mořský tvor s ostnatými vnitřnostmi a fascinujícími triky klame vzhledem
Vampýrovka hlubinná své pojmenování nezískala náhodou. Kvůli temnému plášti tento hlubokomořský živočich,...
Nahota filmové Blaženy mimo scénář: Troška s odhalením Kánské zprvu nepočítal. Provokatérka štáb zaskočila
Veronika Kánská alias Blažena ze Slunce, seno nedávno oslavila kulaté jubileum. V mládí se za své tělo...
Magazín Ternoviny přinášejí dechberoucí příběhy o osobnostech, historii, tajemnu i zajímavostech z celého světa. Čtěte s námi věci, které stojí za to vědět.Všechny články tohoto autora →
Neuměli jsme to předpovědět: Max podle Mekiese porazil simulátor
SvětFormule.cz
dnes, 17:00
1 min
Liberecké gymnastky září. Z MČR vezou stříbro, doma vybojovaly dvě zlata
Liberecká Drbna
dnes, 17:00
1 min
Prohrála dvě grandslamová finále a přišla o trůn. Sabalenková přiznala, že znovu chodí k psychologovi
SportyŽivě
dnes, 16:52
6 min
Bayern platí Musialovi miliony, ale hvězda trpí nevyléčitelnou nemocí. Hoeness poprvé přiznal, jak vážná situace je
SportyŽivě
dnes, 16:51
5 min
Jen pár hodin letu z Česka a listopad vypadá úplně jinak. Na Maltě bývá kolem 21 °C a méně turistů než v létě
Kapitalio
dnes, 16:45
5 min
Reklama
Na papežovu mši v Buenos Aires přišlo 2,5 milionu lidí, dorazil i prezident Milei
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:34
Wolf byl zvolen primátorem Karviné. Jeho uskupení obsadí i pozice náměstků
Ostravská Drbna
dnes, 16:32
2 min
Senior Pas je možné pořídit už od 55 let. Zde je přehled slev, které lze získat, některé jsou až 50%
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
3 min
Strážníci v Jihlavě jsou lépe vybavení pro zachraňování životů
Jihlavská Drbna
dnes, 16:22
1 min
Manželka ho „strašně seřvala“. Macinka se omluvil za výroky o hokejistkách, byly podle něj velmi nevhodné
HN.cz
dnes, 16:20
Reklama
Vlhová dostala za návrat do Světového poháru směšnou odměnu. Z milionů jí zbyly drobky
SportyŽivě
dnes, 16:19
6 min
Monitorovací hráč NEWTON Media navýšil skokově zisk na 21 milionů
Borovan.cz
dnes, 16:17
1 min
Hamiltona závod v Brazílii zničil. Po hořkém zklamání poslal fanouškům vzkaz
SvětFormule.cz
dnes, 16:13
1 min
AI mění, za co firmy platí advokátům. Roste cena zkušeností, úsudku a důvěry
Ekonom
dnes, 16:13
Český útočník se po vyhazovu z Boleslavi a krátké zastávce na Slovensku upsal druhému týmu finské Liigy
SportyŽivě
dnes, 16:12
4 min
Reklama
Růst hypotečních sazeb nelze zjednodušit na jednorázové zvýšení sazeb centrální banky
HN.cz
dnes, 16:12
Strakonický štrúdl jako od babičky: Tradiční domácí moučník, ve kterém vynikne sladká chuť skořice
Cooky.cz
dnes, 16:10
5 min
Fanoušci Slavie se děsí, že po Chorém přijde další neurvalec. K čemu byl v Plzni VAR?
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:04
DVD a Blu-ray nevyhazujte, jednou vám zachrání večer. Streamovací služby mažou seriály a filmy bez varování
Mobify.cz
dnes, 16:03
5 min
Utajované město: Poblíž Prahy žily desetitisíce Sovětů. Měli vlastní letiště i luxusní zboží
Ternoviny
dnes, 16:02
5 min
Reklama
CENTRUM o páté: Víkendová tragédie v Krakově, Orbánův bratr v rukou policie a záhada pod Atlantikem
Be Native extra
dnes, 16:00
3 min
Jediné špatně nastavené relé připravilo o elektřinu 30 milionů lidí. Blackout z roku 1965 odhalil skryté riziko
Kód Enigma
dnes, 16:00
4 min
Lithyalin vypadá jako drahý kámen, ale je to sklo z Nového Boru. Specifické mramorování skloviny z roku 1828 dnes žene aukční ceny do statisíců
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
6 min
Nikdo mě nikdy neoslovil, říká Berger. Bývalá opora reprezentace kritizuje výchovu mladých českých fotbalistů
SportyŽivě
dnes, 15:56
6 min
Druhé místo je samozřejmostí: Pokud ho nezíská, bude ponížen
SvětFormule.cz
dnes, 15:55
1 min
Reklama
Most, který zmizel v Lipně. Srdce Vltavy ukrývá příběh starý 250 let
Budějcká Drbna
dnes, 15:55
2 min
Jak je možné, že se Rakušan v „šokujícím“ průzkumu přibližuje k Babišovi. A přijde na Letnou půl milionu lidí?
Aktuálně.cz - Názory
dnes, 15:55
Ministři schválili vznik Rady vlády pro umělou inteligenci
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:54
Strojvedoucí pod tlakem kontroly. V Trutnově hledali alkohol i chyby v dokladech
Hradecká Drbna
dnes, 15:49
1 min
Test znalostí o dětských pořadech z 80. let: Kdysi je sledoval každý, dnes získá 10/10 bodů jen málokdo
In-lifestyle.cz
dnes, 15:48
2 min
Reklama
CSG uspěla v programu americké armády za 4,2 miliardy dolarů
Trade-off
dnes, 15:42
1 min
Mladá řidička přetočila v Potštátu auto přes střechu. Jela moc rychle
Hanácká Drbna
dnes, 15:42
1 min
Hladové hry míří do Česka. Poznejte zblízka a zdarma tajemný Kapitol
Výletárium
dnes, 15:40
2 min
Macinka se omluvil za „mužatky“. Dal si prý vlastní gól
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 15:38
Spoluhráč ho zasáhl kopačkou přímo do hlavy. Brankář proslulý nejhorším finále Ligy mistrů zůstal ležet na trávníku
SportyŽivě
dnes, 15:36
6 min
Reklama
Novela umožní regulovat rostoucí ceny elektřiny, rozhodla vláda
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:34
Podvodníci okradli lidi na Teplicku o desetitisíce
Náš REGION
dnes, 15:30
1 min
Jak vypadala královna Kleopatra: Vědci pomocí AI zrekonstruovali její krásnou tvář
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:30
2 min
Operace slepého střeva a pak prohra na Turnaji mistryň. Siniaková s Townsendovou nezvládly návrat na kurty
SportyŽivě
dnes, 15:26
4 min
Kde se natáčelo Šest medvědů s Cibulkou: Medvědi na Vinohradech a cirkus v Počernicích
Výletárium
dnes, 15:25
2 min
Reklama
Reklama
Hrdina z Krakova se probral po těžké operaci. Jeho první slova všechny dojala
Školačka se pokusila zavraždit své příbuzné, chtěla je upálit v domě
„Škoda = šrot“? Výsledky 9,5 milionu technických kontrol: dva modely Škody patří k nejlepším autům, jeden k propadákům
Po výprasku od Češky skončila u psychologa. Teď má Sabalenková obavy z kouzel Muchové
8 věcí, kterým jsme věřily, protože je opakoval celý internet. Věda je mezitím dávno opravila
Reklama
Reklama