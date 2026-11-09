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Utajované město: Poblíž Prahy žily desetitisíce Sovětů. Měli vlastní letiště i luxusní zboží

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Pouhých 40 km od Prahy leží Milovice, jejichž část sloužila jako hlavní sovětská základna v Československu. Vojenský komplex, z něhož dnes zbylo už jen pár zchátralých domů, kdysi disponoval přímým leteckým spojením do Moskvy, stovkami vozidel i nedostatkovým zbožím.
Okupanti po sobě zanechali ekologickou spoušť a vybydlené domy, ze kterých zbyly jen holé stěny.

Okupanti po sobě zanechali ekologickou spoušť a vybydlené domy, ze kterých zbyly jen holé stěny.

Zdroj: Wikimedia commons by phshatiy – House for Soviet soldiers near airport, CC BY-SA 3.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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