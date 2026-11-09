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Monitorovací hráč NEWTON Media navýšil skokově zisk na 21 milionů

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Velký hráč na trhu monitoringu a mediálních analýz, společnost NEWTON Media, v uplynulém roce mírně snížil ekonomický výkon o několik milionů korun. Naopak čistý zisk vystřelil na více než 21 milionů. Vyplývá to z účetních výkazů za rok 2025.
Monitorovací hráč NEWTON Media navýšil skokově zisk na 21 milionů

Monitorovací hráč NEWTON Media navýšil skokově zisk na 21 milionů

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 16:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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