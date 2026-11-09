CENTRUM o páté: Víkendová tragédie v Krakově, Orbánův bratr v rukou policie a záhada pod Atlantikem

Víkendový útok v Krakově podle experta
Zásah proti vraždícímu útočníkovi v Krakově podle experta na bojový výcvik Zdeňka Charváta ukázal, jak důležité je v krizové situaci nezaváhat. Policista na útočníka z bezprostřední blízkosti vystřílel téměř celý zásobník. Charvát upozorňuje, že v takové chvíli nejde jen o okamžité zastavení střelce, ale také o to, aby se nemohl znovu zvednout a pokračovat v útoku. Tragédie měla i osobní rozměr: mezi oběťmi byla také třiapadesátiletá malířka Izabela Woźná, která v pátek v Krakově zahájila výstavu svých obrazů. Zůstaly po ní čtyři děti.
Čtrnáctiletá dívka je podezřelá z pokusu o vraždu příbuzných
V obci na Plzeňsku kriminalisté vyšetřují pokus o vraždu, kterého se podle policie mělo dopustit dítě mladší patnácti let na členech vlastní rodiny. Dívka byla v neděli zajištěna a následně na základě rozhodnutí soudu umístěna do diagnostického ústavu. Podle informací, které přinesl server Novinky.cz, se měla pokusit podpálit rodinný dům, v němž se nacházela její matka a babička. Policie vzhledem k věku podezřelé další podrobnosti zatím nezveřejňuje.
Orbánův bratr čelí podezření z pašování lidí. Expremiér mluví o útoku na sebe
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra bývalého dlouholetého premiéra Viktora Orbána. Důvodem je podezření z pašování lidí. Expremiér, který nyní vede opoziční stranu Fidesz, označil zásah za útok namířený ve skutečnosti proti své osobě. Případ tak získává i politický rozměr: vedle samotného podezření se okamžitě dostává do popředí spor o to, zda jde o běžný postup úřadů, nebo o politicky motivovanou akci.
Babiš mluvil o prodeji letadel do Srbska. Aero Vodochody jeho slova dementovalo
Premiér Andrej Babiš na bezpečnostní konferenci Prague Security Dialogue prohlásil, že pomohl prodat do Srbska šest podzvukových letounů L-39 Skyfox. Jeho tvrzení ale vyvolalo překvapení mezi lidmi z oboru v Praze i Bělehradě a následně ho odmítl také samotný výrobce. Aero Vodochody uvedlo, že žádný takový kontrakt dosud uzavřen nebyl. Z výrazného momentu premiérova vystoupení se tak stal příklad toho, jak rychle může veřejné prohlášení narazit na ověřitelná fakta.
Můj Albert se po kyberútoku vrátí. Zákazníci dostanou dvojnásobné slevy
Po měsíčním výpadku způsobeném kyberútokem začne 11. listopadu znovu fungovat aplikace Můj Albert. Obchodní řetězec chce zákazníkům období bez služby kompenzovat dvojnásobnými slevami i kredity za nákupy. Obnovit se má také možnost platit mobilem. Návrat aplikace tak nebude jen obnovením běžného nákupního nástroje, ale i pokusem získat zpět důvěru zákazníků po bezpečnostním incidentu.
Oholené chlupy nerostou silnější. Věda opravuje osm rozšířených omylů
Některé rady se drží v povědomí tak dlouho, až je lidé začnou považovat za ověřená fakta. Patří k nim například tvrzení, že oholené chlupy rostou silnější, pára otevírá póry nebo že mokré vlasy automaticky způsobí nachlazení. Podobně se traduje, že každý musí denně vypít přesně osm sklenic vody. Článek připomíná osm podobných představ, které věda mezitím opravila. Ukazuje, že i tvrzení, která znějí logicky a opakují se napříč internetem, mohou být zavádějící.
Žulová hornina uprostřed Atlantiku naznačuje pozůstatky dávného kontinentu
Při expedici v roce 2013 narazila japonská výzkumná ponorka Shinkai 6500 na podmořské plošině Rio Grande Rise na světlou žulovou horninu. Ta je přitom typická spíše pro pevninskou kůru než pro oceánské dno. Právě její nález patří k důkazům, že pod hladinou jižního Atlantiku mohou ležet pozůstatky dávné pevniny. Výzkum tak přibližuje odpověď na otázku, jak se tato část zemské kůry vyvíjela a zda dnešní oceánské dno kdysi nebylo součástí kontinentu.
Někdy stačí hrdinský zásah, aby se zastavilo násilí, jindy jediné prohlášení, aby vznikla pochybnost o tom, co je skutečně pravda. A podobně je to i s vědeckými objevy: obraz světa, který považujeme za samozřejmý, se může změnit ve chvíli, kdy se objeví důkaz, jenž do něj nezapadá.