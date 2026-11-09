Strakonický štrúdl jako od babičky: Tradiční domácí moučník, ve kterém vynikne sladká chuť skořice

Řeknu to bez obcházení: roky jsem si myslela, že
je vlastně štrůdl jednoduchá věc. Těsto, , zavinout, upéct. Hotovo. Jenže pak mi sestra přivezla kousek jablka strakonického štrůdlu podle receptu, který se u nich doma předává už třetí generaci, a moje jistota šla stranou. Byl jiný. Křehký tak, že se na jazyku skoro drolil, ale náplň z něj přitom nevytékala a držel pohromadě. Ten hlavní rozdíl dělá spojení závin sádla a másla. Z těsta, které by jinak člověk označil za obyčejné, je díky tomu věc, na kterou se nezapomíná.
Od té doby jsem ho pekla
víckrát. Ne pokaždé se povedl stejně, to by nebyla pravda. Chvíli mi trvalo, než jsem si sedla s poměry a našla verzi, se kterou se dobře pracuje i doma v běžné kuchyni, ne jen v představách nad receptem. Z jedné dávky vyjdou čtyři štrůdly. Zní to jako hodně, jenže u nás se kolem plechu začne podezřele brzy chodit a najednou je po přebytku. Hlavně když jsou poblíž děti.
Můj tip: Těsto nechte opravdu odpočinout. Aspoň dvě hodiny v chladu, ještě lépe přes noc. Máslo se sádlem se v mouce mezitím usadí, těsto se pak při válení méně vzpouzí, je poddajnější a po upečení má pěknou křehkost. Když ho dáte péct hned po zadělání, katastrofa to nebude, ale výsledek bývá hutnější a méně lístkový. Recept na křehký strakonický štrůdl se sádlem, jablky a rumovými rozinkami
Počet porcí: 4 štrůdle, přibližně 16 porcí Suroviny
Křehké těsto: 420 g hladké mouky špetka soli 125 g másla, změklého 125 g sádla 2 žloutky 10 lžic studené vody 2 lžíce octa
Náplň: 10 až 12 středně velkých jablek, nejlépe kyselejších vanilkový cukr podle chuti skořicový cukr podle chuti a kyselosti jablek hrst rozinek předem namočených v rumu sekané vlašské ořechy podle chuti 150 g strouhanky 2 lžíce másla na opražení strouhanky
Na potření po upečení: kousek rozpuštěného másla 1 až 2 lžíce rumu moučkový cukr na závěrečné poprášení Postup přípravy tradičního strakonického štrůdlu
1. Do mouky přidejte na menší kousky nakrájené
máslo a sádlo. Prsty, cukrářskou kartou nebo obyčejnou škrabkou tuk rychle zapracujte, až směs začne připomínat drobenku. Ocet rozmíchejte ve studené vodě, přidejte žloutky a špetku soli a nalijte k mouce. Vypracujte hladké těsto, ale nedrťte ho dlouhým hnětením. Jakmile se spojí a drží pohromadě, stačí. Zabalte ho do potravinářské fólie a dejte do lednice minimálně na 2 hodiny, klidně do druhého dne.
2. Připravte
opraženou strouhanku. Na pánvi rozehřejte 2 lžíce másla, vsypte strouhanku a míchejte, dokud nechytí zlatavou barvu. Potom ji stáhněte z plotny a nechte úplně vychladnout. Horká strouhanka by jablka zahřála dřív, než štrůdl přijde do trouby, a to se tady nehodí. Foto: Romana Rubášová, upraveno pomocí AI, Jihočeská pýcha na plechu: Strakonický štrůdl s křupavým těstem a náplní, která voní skořicí a domovem
3. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenké plátky, případně je nastrouhejte nahrubo. Promíchejte je s
vanilkovým a skořicovým cukrem, přidejte rozinky naložené v rumu a sekané ořechy. S cukrem opatrně podle jablek. Některá kyselá odrůda si ho vezme víc, u sladších stačí opravdu málo. Troubu předehřejte na 180 stupňů
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4. Odleželé těsto rozdělte na
4 stejné díly. Každý díl rozválejte na pomoučené pracovní ploše na tenký obdélník. Těsto bývá příjemně tvárné, většinou se netrhá a dá se vyválet opravdu dotenka.
5. Vyválenou placku posypte
vychladlou strouhankou. Strouhanka tu není jen tak pro chuť, má zachytit část šťávy z jablek, aby těsto zespodu nezvlhlo. Doprostřed, po délce, rozložte pruh jablečné náplně. Jednu stranu těsta přehněte přes jablka, přidejte ještě trochu náplně s cukrem a kořením a překryjte druhou stranou těsta. Okraje jen lehce přimáčkněte. Není potřeba je mačkat silou.
6. Štrůdl přeneste na plech vyložený pečicím papírem. Pečte v předehřáté troubě
25 až 35 minut, dokud nezezlátnou. Čas se může trochu posunout podle tloušťky těsta i podle toho, kolik šťávy pustila jablka.
7. Ještě horké štrůdle potřete směsí
rozpuštěného másla a rumu. Máslo povrch zjemní, rum mu dodá vůni, která k tomuhle receptu jednoduše patří. Nakonec štrůdle poprašte moučkovým cukrem a nechte je aspoň 10 až 15 minut zchladnout, než do nich zakrojíte. Tipy redakce: Sádlo nevynechávejte: Právě směs sádla a másla drží charakter těsta. Samotné sádlo by mohlo působit těžce, jen máslo zase nedá tak hezkou křehkou strukturu. Společně fungují velmi dobře. Ocet v těstě: Dvě lžíce octa mají v receptu svoje místo. Pomáhá narušit lepkovou síť v mouce, takže těsto po upečení netvrdne a zůstane křehké. V hotovém štrůdlu ocet chuťově nepoznáte. Variace náplně: K jablkům se dají přidat hrušky, případně můžete část cukru nahradit lžící medu. Vlašské ořechy lze vyměnit za lískové, dobře se hodí i mandlové lupínky. Jak poznat hotový štrůdl: Hotový štrůdl má být zlatavý ze všech stran. Když na něj zespodu lehce poklepete, měl by znít dutě. Pokud je po 30 minutách stále světlý, zvyšte teplotu na 190 stupňů a nechte ho ještě 5 až 8 minut dopéct.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Romana Rubášová
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