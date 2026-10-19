Baleríny odmítají zmizet. Na podzim 2026 jsou méně roztomilé a mnohem zajímavější

Balerína má zvláštní módní talent: každých pár let ji někdo slavnostně pohřbí a ona se vrátí v trochu jiné podobě. Na jaře se dokonce objevovaly titulky, že ji nahradí derby nebo jazzové boty. Jenže na podzim 2026 jsou klasické baleríny pořád mezi nejviditelnějšími plochými botami sezony a módní média zároveň sledují jejich další mutace – vyšší výstřih přes nárt, slingback pásky, měkčí „slipper“ siluety i tmavě hnědou kůži.
Dobrá zpráva je, že kvůli nim nemusíš stavět celý šatník na balletcore estetice. Právě naopak. Nejlépe dnes fungují tam, kde outfit není příliš doslovný. Baleríny se nepotřebují potkat s tylovou sukní, mašlí ve vlasech a růžovým kardiganem v jednom obraze. Stačí jeden taneční prvek a kolem něj normální dospělé oblečení.
1. Hnědé baleríny + rovné džíny + kožená bunda
Hnědá je letos pro baleríny překvapivě silná. Vogue ji na podzim 2026 vyzdvihuje jako měkčí alternativu klasické černé a právě s džínovinou funguje skvěle. Vezmi tmavě modré nebo středně modré rovné džíny, jednoduché bílé tričko či jemný úplet a hnědou koženou bundu. Výsledkem není „holčičí“ outfit, ale nenucená kombinace, ve které nízká bota jen odlehčí celou siluetu.
Pokud máš ráda šperky, držela bych je spíš jednoduché: zlaté kruhy, hodinky, větší kožená kabelka. Tohle je přesně případ, kdy balerína nemusí dokazovat, že je balerína.
2. Černé baleríny s vyšším nártem + široké kalhoty
Jednou z nejvýraznějších proměn klasického tvaru jsou modely, které zakrývají větší část nártu. Působí méně sladce, trochu připomínají rukavičkovou nebo taneční botu a dobře snášejí přísnější oblečení. Zkus je s širokými antracitovými kalhotami, jemným černým rolákem a kratším kabátem nebo sakem.
Tady je důležitá délka nohavice. Neměla by po zemi vláčet celý den ani schovat botu úplně. Když zůstane vidět špička a část nártu, outfit působí lehčeji a balerína nevypadá jako nouzová přezůvka do kanceláře.
3. Slingback baleríny + midi sukně, ale bez cukrové polevy
Slingback verze, tedy balerína s otevřenější patou a páskem, patří k výrazným podzimním variantám roku 2026. Pokud ji chceš spojit se sukní, vynechala bych romantiku na romantiku. Mnohem současněji působí tmavá áčková midi sukně, jednoduchý šedý svetr a černá nebo vínová slingback balerína.
Kontrast funguje lépe než dokonalá tematická shoda. Sukně může být z pevnější vlny, denimu nebo kůže. Balerína pak dodá jemnější bod, ale outfit si pořád drží strukturu.
4. Červené baleríny jako jediný výrazný detail
Podzimní kolekce roku 2026 pracují výrazně s červenou a právě na botách je to jednoduchý způsob, jak ji dostat do šatníku bez nákupu červeného kabátu. K tmavým rovným džínám nebo černým kalhotám vezmi krémový svetr, hnědý nebo šedý kabát a červené baleríny. Kabelka už může být neutrální.
Takový outfit nepotřebuje další „zajímavosti“. Červené boty udělají práci za pásek, náhrdelník i efektní kabelku. A pokud tě červená za měsíc přestane bavit, pořád máš funkční základ šatníku.
5. Měkké baleríny + kabát + ponožky, když už je opravdu říjen
Největší praktický problém balerín není estetika, ale počasí. V říjnu už není každý den na holý nárt. Módní styling přitom v posledních sezonách čím dál víc pracuje s ponožkami, takže se nemusíš tvářit, že máš v patnácti stupních klimatickou odolnost baletky z Petrohradu. Jemné žebrované ponožky v barvě kalhot nebo bot mohou fungovat s měkkou balerínou, rovnými kalhotami a delším kabátem překvapivě dobře.
Samozřejmě ne ve slejváku. Balerína pořád zůstává botou s nízkým svrškem a většina modelů není stavěná na mokrou ulici. Ale pro suché podzimní dny je to způsob, jak jejich sezonu prodloužit bez toho, aby outfit působil letně.
Balletcore dospěl
Možná právě proto baleríny přežívají déle, než se čekalo. Trend už nestojí na tom, že se všichni převlékneme za tanečnice. ELLE letos popisuje balletcore jako estetiku, která se posunula za mašle a klasické růžové střevíčky. To je pro běžný šatník dobrá zpráva. Můžeš si vzít jen botu, jen úplet nebo jen tanečně čistou siluetu a zbytek nechat úplně civilní.
A jestli baleríny nesnášíš? Nemusíš se nechat přesvědčovat. Podzim 2026 nabízí i jazzové boty, měkké mokasíny, derby a nízké tenisky. Trend má smysl jen tehdy, když se v něm dá opravdu chodit – obrazně i doslova.
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Zdroje: Vogue – Why Brown Ballet Flats Are Still the Chicest Shoes for Fall [1], ELLE – Beyond the Bow: Balletcore Just Keeps Getting Better [2], ELLE – Sling-Back Ballet Flats Are Fall’s Hottest Shoe [3], Who What Wear – 7 Flat-Shoe Trends Fashion People Are Wearing for Fall 2026 [4].