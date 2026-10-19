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Baleríny odmítají zmizet. Na podzim 2026 jsou méně roztomilé a mnohem zajímavější

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Jestli sis před dvěma lety říkala, že baleríny jsou jen další krátká módní recidiva, podzim 2026 ti odpovídá docela hlasitě. Nezmizely. Jen přestaly být synonymem mašličky a romantické sukně. Hnědé, vysoké přes nárt, slingback nebo skoro taneční modely se dnes nosí k džínám, širokým kalhotám i kabátům.
Baleríny odmítají zmizet. Na podzim 2026 jsou méně roztomilé a mnohem zajímavější

Baleríny odmítají zmizet. Na podzim 2026 jsou méně roztomilé a mnohem zajímavější

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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