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Marie Curie dostala druhou Nobelovku a noviny řešily její údajnou aféru. Do Stockholmu přesto odjela

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Když Marie Curie v roce 1911 získala svou druhou Nobelovu cenu, měla by být hlavní zprávou její věda. Místo toho francouzské noviny plnily titulky jejím soukromím, ukradenými dopisy a údajným vztahem s fyzikem Paulem Langevinem. Ze Stockholmu dokonce přišla rada, aby si pro cenu raději nejezdila. Curie odmítla.
Marie Curie dostala druhou Nobelovku a noviny řešily její údajnou aféru. Do Stockholmu přesto odjela

Marie Curie dostala druhou Nobelovku a noviny řešily její údajnou aféru. Do Stockholmu přesto odjela

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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