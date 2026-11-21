Panelové domy dnes patří k neodmyslitelnému obrazu českých měst. Málokdo ale ví, že právě v Hradci Králové vznikal stavební systém, který ve své době předběhl celostátní standardy a ovlivnil podobu pozdějšího hromadného bydlení v Československu. Jeho příběh přibližuje nová výstava MODERNÍ BYT 1960, kterou připravilo Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
Expozice s podtitulem Panelový systém HK 60, 65, 69 návštěvníky zavede do období od konce 50. do konce 70. let minulého století. Ukazuje, jak se sídliště plánovala, stavěla a jak se v nových bytech skutečně žilo. Pozornost věnuje především konstrukčnímu systému HK, který vyvinul královéhradecký Stavoprojekt.
Výstava je rozdělena do tří tematických částí. První přiblíží práci projektantů, architektů a inženýrů, kteří stáli u zrodu systému HK. Návštěvníci se seznámí také s dobovými plány, konstrukčními řešeními a katalogy jednotlivých stavebních dílců. Druhá část se zaměřuje na samotnou výstavbu panelových domů, podniky, které se na ní podílely, i místa, kde systém našel uplatnění. Závěrečná část pak nabízí pohled na každodenní život na sídlištích, dobové vybavení domácností i výhody a nedostatky panelového bydlení.
„Fotografie a předměty pocházejí z velké části přímo od pamětníků, kteří v těchto domech nezřídka dodnes žijí,“ vysvětluje spoluautor výstavy Petr Bártík. Některé stavební prvky přitom pracovníci muzea získávali přímo z bytových domů, a to nejen v Hradci Králové, ale také v dalších částech republiky.
Mezi nejzajímavější exponáty patří kabina výtahu Transporta TOV 250. Původně sloužila v pardubickém panelovém domě postaveném systémem HK 60 a až do demontáže v něm skutečně jezdila. V muzeu dostává druhý život. Návštěvníci si mohou kabinu přivolat tlačítkem a následně otevřít její dveře. Autentické zvuky a rozsvícení světla navodí dojem, jako by výtah právě dorazil.
K vidění je také původní bytové jádro B6 nebo dřevěná okna z panelových domů systému HK. Výstava tak přibližuje nejen historii panelové výstavby, ale také každodenní realitu bydlení, které pro několik generací představovalo symbol moderního a dostupného domova.
Vernisáž proběhla ve čtvrtek 19. listopadu. Výstavu MODERNÍ BYT 1960 si zájemci prohlédnou v Malém sále Muzea východních Čech od 20. listopadu 2026 do 30. května 2027.