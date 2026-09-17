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Kdo bydlí v domě na útesu, který takřka visí nad stromy, skálou i vodou?

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Mezi nejzajímavější světové architektonické projekty patří Horský dům v kanadském Vancouveru. Jeho tvůrce, Milad Eshtiyaghi, má slabost pro extrémně exponované obytné prostory. Příbuznost s běžnými horskými chatami v tomto případě nehledejte. Inspirací může být to, jak důležité je pro vysněnou stavbu najít místo s nejlepšími výhledy do širokého okolí. Neobvyklé umístění Místo pro tuto nemovitost se našlo v oblasti Quadra […]
Horský dům v kanadském Vancouveru má ambici se stát jednou z nejzajímavějších obytných staveb na světě

Horský dům v kanadském Vancouveru má ambici se stát jednou z nejzajímavějších obytných staveb na světě

Zdroj: Milad Eshtiyaghi / Ferrari / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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