Kostka ledu v květináči prospívá orchidejím překvapivým způsobem. Zkušení pěstitelé na tento neobvyklý trik nedají dopustit

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Kostka ledu v květináči prospívá orchidejím překvapivým způsobem. Zkušení pěstitelé na tento neobvyklý trik nedají dopustitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Krásná, avšak marnivá ozdoba domovů je téměř neodmyslitelnou dekorací jakéhokoliv interiéru. S péčí o orchidej vám pomůže i obyčejný led.
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Zdroj: Fotografie: BydlímeÚtulně
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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