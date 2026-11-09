17. a 18. listopadu se nad Českem rozzáří nebeské divadlo. K Zemi míří velký meteorický roj

Odkud k nám přicházejí
Každý rok v listopadu Země prochází oblakem drobných částic, které po sobě zanechala kometa 55P/Tempel-Tuttle. Toto nebeské těleso obíhá kolem Slunce jednou za 33 let a táhne za sebou chvost plný úlomků. Když naše planeta na své oběžné dráze do této kosmické stopy vstoupí, dochází k nádherné podívané.
Prach vletí do atmosféry rychlostí 71 kilometrů za sekundu, tedy zhruba 250 tisíc kilometrů za hodinu. Při takovém nárazu se částice rozžhaví a vytvoří světelnou stopu, které říkáme meteor. Laicky „padající hvězda“, přestože s hvězdami to nemá nic společného.
Díky extrémní rychlosti patří Leonidy mezi nejrychlejší meteorické roje vůbec. Ionizované stopy po nich zůstávají na obloze viditelné déle než u jiných rojů. Název dostaly podle souhvězdí Lva, latinsky Leo, odkud zdánlivě vylétají.
Kdy je pozorovat
Maximum aktivity nastane kolem jedné hodiny po půlnoci v noci ze 17. na 18. listopadu. Letos se sejdou ideální okolnosti: Měsíc bude ve fázi těsně po první čtvrti, což znamená, že zvečera sice ještě posvítí, ale v klíčový moment už klesne pod obzor.
Počítejte s tím, že za hodinu může oblohou proletět až 15 meteorů. To sice zní ve srovnání se srpnovými Perseidami skromně, ale má to své kouzlo.
Čím později v noci vyrazíte, tím lépe. Nejen že bude tma dokonalejší, ale výš nad obzor vystoupí také souhvězdí Lva.
Kde hledat tu pravou tmu
Nemusíte mít dalekohled ani jiné speciální vybavení. Stačí tmavá obloha bez světelného smogu. Pouliční lampy, reklamní panely a osvětlené budovy dokážou zkazit i tu nejlepší meteorickou noc.
Je proto vhodné vybrat místo v tmavé krajině s co nejmenším světelným znečištěním. Ideální je louka za městem, kopec s rozhledem nebo jakékoliv otevřené prostranství, kde vám nic nebrání v pohledu na celou oblohu.
Pak už záleží hlavně na počasí. Zatažená obloha vám všechnu snahu zhatí. A pokud bude jasno? Pak se vyplatí vzít si pořádnou bundu. Při jasné obloze totiž bývají noci studenější.
Leonidy umějí přichystat nečekaný ohňostroj
Leonidy mají za sebou bouřlivou historii. Pokud Země narazí na obzvlášť hustý pruh částic, může dojít k takzvané meteorické bouři: oblohou pak za hodinu proletí tisíce meteorů. Například v letech 1998 a 1999 jejich počty dosahovaly stovek za hodinu.
Zcela největší zdokumentovanou show však meteory předvedly v listopadu roku 1833. Tehdy padaly v takovém množství, že vyděšení lidé vybíhali z domů a modlili se v obavách, že nastává konec světa. Astronomové odhadují, že tehdy bylo možné pozorovat až 50 tisíc až 150 tisíc meteorů za hodinu.
Takový ohňostroj se letos konat nebude, ale i tak může být pozorování Leonidů příjemným zpestřením nudné listopadové noci. A pokud budou na 17. listopad hlásit zataženo, zkuste to jinou nejbližší noc. Leonidy mohou padat až do konce listopadu, jen jejich frekvence bude nižší.
Zdroje článku: Leonids - NASA Science, About the Leonids, Leonids - Wikipedia, tretiplaneta.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová