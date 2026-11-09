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“Obyčejný“ svářeč si postavil z říčních kamenů rozlehlý hrad. Pracoval na něm sám 20 let každý den

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V severošpanělské provincii Burgos stojí pohádkový hrad s kruhovými věžemi a cimbuřím. Nepostavil ho žádný šlechtic ani bohatý stavitel. Vyrostl z rukou obyčejného svářeče, který sem o víkendech vozil traktorem oblé kameny z řeky.
“Obyčejný“ svářeč si postavil z říčních kamenů rozlehlý hrad. Pracoval na něm sám 20 let každý den

“Obyčejný“ svářeč si postavil z říčních kamenů rozlehlý hrad. Pracoval na něm sám 20 let každý den

Zdroj: Por Cronoser - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, Creative Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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