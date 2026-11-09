Česko odmítá hrát s Rusy, Škodovka hrozí odchodem. Hokejová federace přesto hledá cestu, jak Rusko vrátit na led

Ráno 8. listopadu se Norsko dozvědělo, že na juniorský šampionát v Kanadě nejspíš nepojede. Místo, které si vybojovalo na ledě, má podle norského svazu připadnout Rusku. Tedy zemi, proti které Norové už o pět dní dřív odmítli hrát. Mezinárodní hokejová federace IIHF změnu formálně neoznámila, ale samotná zpráva ukazuje, kam se světový hokej za posledních deset dní dostal. Verdikt Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) z 30. října přikázal vrátit ruské reprezentace do pěti šampionátů. IIHF s ním nesouhlasí, přesto musí hledat cestu, jak ho naplnit. Proti ní stojí národní svazy, pořadatelé, vlády i sponzoři včetně Škody Auto, hlavního partnera mistrovství světa od roku 1993. Nejde už jen o to, zda Rusko smí hrát. Jde o to, jestli se turnaje dají vůbec odehrát, když s ním část účastníků na led nevyjede.
Rozsudek, který federace nemůže ignorovat
Návrat Ruska nevzešel z iniciativy IIHF. Federace se ho rok bránila a celý spor připomíná partii, ve které se hraje o každé písmeno stanov:
- 21. ledna 2026: IIHF rozhodla, že Rusko pro sezonu 2026/27 do soutěží nevrátí.
- 25. května: disciplinární komise IIHF rozhodnutí zrušila, automatickou reintegraci ale nenařídila. Věc se vrátila Radě IIHF k posouzení turnaj po turnaji.
- 30. července: IIHF znovu rozhodla, že Rusko vybrané šampionáty nehraje. Argumentovala bezpečností, proveditelností a integritou soutěží.
- 30. října: CAS toto rozhodnutí zrušil a vyhověl odvolání Ruské hokejové federace.
- 4. listopadu: IIHF varovala, že dopady verdiktu byly „významně podceněny“.
- 7. listopadu: IIHF oznámila, že hledá cesty k naplnění verdiktu.
Podle tiskové informace CAS panel nezkoumal, zda je ruská účast morálně přijatelná. Zkoumal, zda IIHF dodržela vlastní pravidla. Podle nich mohly nad právem sportovců určité národnosti na start převážit jen doložené bezpečnostní obavy. Takové důkazy podle arbitrů federace nepředložila. Neutrální režim ani organizační dopady návratu nebyly předmětem sporu a soud se jimi proto nezabýval.
Verdikt se týká pěti akcí: juniorského MS v Kanadě (od 26. prosince do 5. ledna), MS žen do 18 let v Česku (od 8. do 16. ledna), MS mužů do 18 let v USA (konec dubna), seniorského MS v Německu (od 14. do 30. května 2027) a MS žen v Kanadě v listopadu 2027. Ruská federace rozsudek označila za konečný a bez možnosti odvolání. Za první cíl považuje juniorský šampionát v Edmontonu a Red Deeru.
Ve svém prohlášení ze 7. listopadu IIHF zopakovala, že s verdiktem nesouhlasí, ale musí podnikat kroky k jeho naplnění. Prověřuje podmínky pro ochranu šampionátů, finanční stabilitu organizace a „dlouhodobou budoucnost mezinárodního hokeje“. Jedná se všemi dotčenými svazy, ruský nevyjímaje. Bělorusko přitom zůstává venku. Jeho kauza běží jinou právní větví a disciplinární komise IIHF neshledala základ pro okamžitou reintegraci.
Šest svazů, jedna odpověď: proti Rusku nenastoupíme
Na verdikt reagovaly svazy rychleji než federace. Jako první se ozvali Finové, kteří chtějí sestavit co nejširší frontu odmítnutí. Během 3. listopadu se přidaly Švédsko, Lotyšsko, Dánsko, Norsko a Česko. Agentura AP k nim podle vyjádření pro rakouskou televizi ORF řadí i Rakousko.
Český postoj formuloval už v den verdiktu generální sekretář Českého hokeje Jan Černý. Svaz nesouhlasí s účastí Ruska na turnajích IIHF, dokud trvá ruská agrese proti Ukrajině. O čtyři dny později prezident svazu Alois Hadamczik potvrdil, že Česko proti Rusku nenastoupí.
Česká politika stojí ve stejné linii, i když ne jednohlasně. Premiér Andrej Babiš řekl, že návrat odmítá a „nemá se to měnit do konce války“. Část SPD se vyjadřovala smířlivěji. Prezident Petr Pavel připomněl, že start pod ruskou vlajkou reprezentuje i režim. Pro Česko jde navíc o víc než o vyhlášení. V lednu pořádá MS žen do 18 let a platné vládní usnesení z roku 2023 ruským sportovcům vstup komplikuje. Vláda tak bude rozhodovat, zda ruské hokejistky do země vůbec pustí.
Nejtěžší pozici má Německo. Tamní svaz DEB jako pořadatel seniorského MS 2027 návrat Ruska odmítá a upozorňuje na bezpečnostní, politické i ekonomické důsledky pro hostitele. Přímé „nenastoupíme“ ale zatím neřekl, hovoří o vyhodnocování dalších kroků. Kanada zvolila jinou páku. Premiér Mark Carney prohlásil, že Rusové na juniorský šampionát do Kanady nepřijedou. Nejde o sportovní bojkot, ale o hostitelskou a vízovou překážku, se kterou arbitráž v Lausanne nic nezmůže.
Škoda a cena loga na mantinelu
Hokejový šampionát se neodehrává jen na ledě. Škoda Auto je jeho hlavním partnerem nepřetržitě od roku 1993. Letos slavila třiatřicátý ročník a kromě loga na mantinelech dodala organizátorům 53 elektromobilů a pořádala akce pro fanoušky. Pro mnoho diváků je značka se šampionátem prakticky srostlá.
Automobilka pro ČTK uvedla, že pokud se ruský tým MS zúčastní, své zapojení přehodnotí a podnikne další kroky. Podle AP situaci monitoruje a je v kontaktu s partnery. Výslovný odchod zatím neohlásila, nechala si ale otevřenou možnost podporu omezit, nebo ukončit. Ostřeji se vyjádřil německý sponzor Strauss. Ten hovoří o tom, že své logo přestane na šampionátu prezentovat, a zvažuje odchod.
Kolik Škoda do šampionátu ročně vkládá, veřejné zdroje neuvádějí. Na přesném čísle podle nás ale tolik nezáleží. Odchod nejdéle viditelného partnera by byl signálem pro celý trh. Kdo by chtěl obsadit uvolněné místo na mantinelu turnaje, ze kterého utekl partner s více než třicetiletou tradicí? A pokud by se k automobilce přidali další sponzoři, kteří už nesouhlas vyjádřili, ocitla by se finanční stabilita, o které IIHF mluví, pod tlakem dřív než jakýkoli formát soutěže.
Turnaj, který se skládá za pochodu
IIHF už 4. listopadu vyjmenovala, co okamžitý návrat Ruska znamená v praxi: víza, vstup do pořadatelských zemí, bezpečnost, ubytování, dopravu, rozpisy a formáty soutěží. Šampionáty se plánují roky dopředu a rozlosování skupin vychází z výsledků předchozích ročníků. Když do nich někdo vstoupí s okamžitou platností, musí z nich někdo jiný vypadnout. Norský případ je první ukázkou, jak to může vypadat. Tým by přišel o elitní skupinu kvůli soupeři, který do Kanady možná ani nepřiletí.
Co hrozí svazům, které odmítnou nastoupit? Konkrétní trest IIHF zatím neoznámila. Její pravidla pro šampionáty ale za nesplnění závazků umožňují varování, pokutu, suspendaci z dalších turnajů nebo jiné přiměřené opatření. Pokuty mohou v součtu dosáhnout zhruba 2,6 milionu korun. Podle hokejových pravidel se nesehrané utkání kontumuje, příslušný orgán poté prověří okolnosti a může přidat další disciplinární kroky.
Nabízí se několik scénářů:
|Scénář
|Co by znamenal
|Kontumace zápasů
|Rusko by sbíralo body bez hraní, bojkotující svazy by čelily disciplinárnímu řízení.
|Přeskupení skupin
|Formát by se upravil tak, aby se Rusko s bojkotujícími týmy nepotkalo. Při šesti či sedmi svazech je to téměř nemožné.
|Překážky u hostitele
|Víza nebo bezpečnostní posudek by Rusko na konkrétní turnaj fakticky nepustily, jak naznačuje Kanada.
|Vyjednaná dohoda
|IIHF by s ruskou federací dojednala podmínky, které formálně splní verdikt a turnaje zachrání.
Právně tedy tlak Česka, Škody a dalších verdikt CAS nezruší. Prakticky ale může návrat Ruska zbrzdit přes víza, formát a peníze. Podle nás je to nejpravděpodobnější cesta. Nikdo neřekne „ne“, ale Rusko se na led stejně nedostane.
Celý spor ukazuje, že hokejová federace ztratila jistotu, kterou dávala společná pravidla. Arbitráž rozhodla podle stanov a podle stanov má pravdu. Část členů ovšem odpovídá, že zápas s Ruskem je pro ně otázkou bezpečnosti a hodnot, ne paragrafů. IIHF tak hledá řešení, které splní rozsudek a přitom neztratí polovinu Evropy.
Juniorský šampionát v Kanadě začíná 26. prosince. Do té doby musí federace rozhodnout, kdo na led vyjede a kdo zůstane doma. Norsko už ví, jaké to je dozvědět se to jako poslední.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka