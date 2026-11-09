Nejdřív zaplatit, potom počítat roky. U promlčeného dluhu se pořadí nevyplácí

Promlčený dluh sám od sebe nezmizí. Jestliže ho dobrovolně zaplatíte, samotné promlčení vám právo na vrácení peněz nedá. Jiná situace je neexistující pohledávka nebo platba vylákaná lstí. Před úhradou staré výzvy proto rozhoduje její skutečný důvod i historie.
Přijde vám výzva k zaplacení dávné pohledávky. Částka nevypadá neúnosně, chcete mít klid, a tak ji pošlete. Teprve potom začnete hledat, jestli už nebyla promlčená. Právě pořadí těchto kroků může rozhodnout: obrana proti požadované platbě a žádost o vrácení už zaplacených peněz jsou dvě různé věci.
Promlčený dluh nezmizel
§ 609 občanského zákoníku stanoví, že po promlčení dlužník není povinen plnit. Pokud však plní, nemůže požadovat vrácení toho, co poskytl, jen kvůli promlčení. Pravidlo tedy nelze číst jako automatické smazání dluhu.
Stejný rozdíl vysvětluje
právní průvodce na státním portálu BusinessInfo: promlčené právo dál trvá v oslabené podobě. Zaplacení skutečného promlčeného dluhu proto samo o sobě není bezdůvodným obohacením věřitele. Nepomůže jen dodatečné zjištění, že jste se před platbou mohli bránit.
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Druhá část pravidla se týká soudu. Podle § 610 odst. 1 soud k promlčení přihlédne na námitku dlužníka. Spoléhat na to, že stáří pohledávky za vás automaticky vyřeší soudce, je proto chybná zkratka.
Stará faktura ještě nedokazuje promlčení
Obecná promlčecí lhůta podle
§ 629 trvá tři roky, ale není to univerzální odpočet od data vystavení každé faktury. Záleží na druhu práva a počátku běhu lhůty podle § 619, u běžného splatného dluhu zejména na splatnosti. Existují také zvláštní lhůty a okolnosti, kvůli nimž lhůta neběží.
Uplatní-li věřitel právo včas u soudu a v řízení řádně pokračuje, podle
§ 648 promlčecí lhůta neběží. Samotná upomínka není totéž co takové uplatnění práva. Právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci má podle § 640 desetiletou lhůtu ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Datum původní faktury tedy k posouzení nestačí.
Než zaplatíte, vyžádejte si smlouvu či jiný podklad, rozpis požadované částky, údaj o splatnosti a případná soudní rozhodnutí. Ozývá-li se jiná firma než původní věřitel, ověřte i její postavení. Podrobněji se tomu věnujeme v článku o tom,
jak prověřit nového věřitele při postoupení pohledávky. Datum staré faktury k posouzení promlčení nestačí. Rozhoduje i splatnost, uznání dluhu a případné soudní řízení. Maximopi / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Podpis uznání a malá splátka mají různé následky
Písemné uznání dluhu co do důvodu a výše má vlastní právní účinky.
BusinessInfo u uznání dluhu upozorňuje také na desetiletou promlčecí lhůtu. Určí-li uznání dobu zaplacení, počítá se od jejího posledního dne. U už promlčeného práva se podle § 653 uznáním nárok obnovuje. Splátkovou dohodu proto nepodepisujte jako pouhou administrativní formalitu.
Malá platba ale není za všech okolností totéž co písemné uznání. Podle
§ 2054 může mít částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, pokud to plyne z okolností. Zákon však výslovně říká, že tato úprava neplatí u pohledávky, která už je promlčená. Ani placení úroků u ní tímto způsobem uznání nezakládá.
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Praktický rozdíl je podstatný: samotná částečná úhrada už promlčené pohledávky neobnoví vymahatelnost zbytku podle tohoto pravidla, zaplacenou část ale nelze chtít zpět pouze kvůli promlčení. Pokud jste zároveň podepsali uznání nebo jinou dohodu, musí se posoudit i její obsah.
Upomínka není platební rozkaz
Dopis věřitele a soudní písemnost neházejte do stejné hromádky.
Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje, že u běžného platebního rozkazu může žalovaný do 15 dnů od doručení zaplatit, nebo podat odpor u soudu, který rozkaz vydal. Včasný odpor jej ruší a řízení pokračuje. Bez odporu má rozkaz účinky pravomocného rozsudku.
Domníváte-li se, že je nárok promlčený, nestačí to napsat inkasní firmě a soudní zásilku odložit. Obranu uplatněte vůči soudu a hlídejte poučení i případnou samostatnou výzvu k vyjádření. Odpor a námitka promlčení plní odlišnou úlohu; samotný odpor není automatickým vítězstvím ve sporu. U jiných druhů rozkazů se postup může lišit.
U běžného platebního rozkazu činí lhůta pro podání odporu 15 dnů od doručení. Jiří Sedláček (Frettie) / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno Kdy řešit vrácení už zaplacených peněz
Při zpětné kontrole oddělte tři otázky: Existoval vůbec váš dluh? Byl v okamžiku platby promlčený? A je tu jiný důvod pro vrácení peněz než samotné promlčení? Teprve odpovědi ukážou, zda řešíte zmeškanou obranu proti skutečnému dluhu, nebo platbu, která neměla správný základ.
Pohledávka, která nikdy nevznikla, není totéž co promlčená pohledávka. U duplicitní úhrady či plnění bez právního důvodu přichází podle okolností v úvahu
vydání bezdůvodného obohacení. Samostatný problém představuje i platba omylem na cizí účet.
§ 2997 odst. 2 navíc stanoví výjimku pro plnění vyvolané lstí, hrozbou nebo zneužitím závislosti. Samotná výzva k úhradě starého dluhu takové jednání ještě nedokazuje. Rozhodují konkrétní okolnosti a důkazy, nikoli jen nepříjemný tón dopisu.
Pokud už peníze odešly, uschovejte výzvu, smlouvy, komunikaci a potvrzení platby. Pro právní nebo dluhovou poradnu připravte časovou osu: vznik dluhu, splatnost, předchozí platby, dohody a soudní kroky. Tento přehled se týká soukromoprávních dluhů podle občanského zákoníku; u velmi starých závazků či dluhů podle jiných předpisů je potřeba ověřit i rozhodnou právní úpravu.
Doplňující fotografické kredity:
Envelop, M.M.Minderhoud (Wikipedia/Michiel1972); Overview of building of district court in Třebíč, Třebíč District, Jiří Sedláček (Frettie). Licenční odkazy jsou uvedeny u fotografií.