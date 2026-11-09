Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nejdřív zaplatit, potom počítat roky. U promlčeného dluhu se pořadí nevyplácí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dobrovolně zaplacený promlčený dluh nelze žádat zpět jen kvůli promlčení. Rozhoduje existence dluhu, jeho historie a případný jiný důvod vrácení peněz.
Dvě otevřené bílé dopisní obálky na světlém podkladu.

Dvě otevřené bílé dopisní obálky na světlém podkladu.

Zdroj: M.Minderhoud / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:23

Reklama
Další články z ChytřeNaTo.cz
Magnet drží na nerezovém dřezu. Na detektiva podvodů je tenhle test krátký
Magnet drží na nerezovém dřezu. Na detektiva podvodů je tenhle test krátký
Méně prádla, více starostí. Malá náplň nemusí odstředit lépe
Méně prádla, více starostí. Malá náplň nemusí odstředit lépe

Samotný těžký kus může pračce znemožnit odstřeďování. Kdy pomůže doplnit vhodné prádlo a kdy je potřeba...

Poděkování za mobil nemusí stačit. Poctivý nálezce může chtít desetinu ceny
Poděkování za mobil nemusí stačit. Poctivý nálezce může chtít desetinu ceny

Nálezné za ztracený mobil není jen dobrovolné poděkování. Zjistěte, z jaké ceny se počítá desetina a kdy...

Chalupa není tropický skleník. Odvlhčovač vybírejte podle teploty a vlhkosti
Chalupa není tropický skleník. Odvlhčovač vybírejte podle teploty a vlhkosti

Označení 20 litrů neplatí pro každou místnost. Údaje Meaco a český návod Sencoru ukazují, proč při výběru...

Krbová kamna mohou být časovanou bombou. Češi často podceňují důležité bezpečnostní pravidlo
Krbová kamna mohou být časovanou bombou. Češi často podceňují důležité bezpečnostní pravidlo

Instalace krbových kamen do obývacího pokoje přináší útulné teplo ale i přísná bezpečnostní pravidla....

Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

Všechny články tohoto autora →
ChytřeNaTo.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.