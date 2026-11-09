Domácnosti mohou získat až 55 000 Kč ročně na novou pračku či lednici. Žádost musí podat před nákupem

Když domácnosti nečekaně doslouží pračka nebo lednice, účet za novou může výjimečně zaplatit stát, a to až do výše 55 000 Kč ročně. Tento maximální limit pro nákup nezbytného vybavení se od letošního října ještě zvýšil. Úřad práce ale peníze nerozdává automaticky, před každým schválením žádosti podrobně zkoumá aktuální rodinné příjmy i naspořený majetek. Samotné vyplacení podpory má navíc jeden přísný postup, nákup spotřebiče z vlastních peněz před podáním žádosti totiž šanci na pomoc od státu zpravidla úplně zruší.
Příspěvek se od října zvýšil
Když v rodině doslouží základní vybavení domácnosti, dá se situace řešit takzvanou mimořádnou okamžitou pomocí. Úřad práce ji vyplácí lidem, kteří se ocitnou v hmotné nouzi a nedokážou nečekaný výdaj pokrýt z vlastních peněz. Maximální částka, kterou může jeden člověk nebo rodina za celý kalendářní rok vyčerpat, stoupla od října 2026 o 6 400 Kč na ročních 55 000 Kč. Zvýšení přímo souvisí s nedávnou změnou životního minima.
Úředníci prověří účty i majetek
Mimořádná okamžitá pomoc nefunguje automaticky. Lidé se často ptají, jakou výplatu musí mít, aby jim stát na lednici poslal peníze. Žádná přesná hranice příjmu neexistuje. Pracovníci úřadu práce posuzují každou žádost zvlášť. Dívají se, kolik celá domácnost vydělává, jaké má zůstatky na bankovních účtech a jestli nevlastní další nemovitosti. Hodnotí se i to, zda rodina nemůže poprosit o pomoc příbuzné.
O peníze mohou žádat i lidé, kteří už pobírají novou státní sociální pomoc neboli superdávku. Ta sice sjednotila příspěvky na bydlení a živobytí, ale nepočítá s jednorázovými velkými výdaji. Úřad proto může mimořádnou pomoc vyplatit i rodinám, které už od státu pravidelné peníze dostávají.
Úřad zjišťuje možnost opravy
Státní příspěvek slouží na věci, bez kterých domácnost nedokáže fungovat. Patří sem typicky pračka, lednička nebo postel pro děti. Než úřad peníze schválí, zjišťuje, jestli starý spotřebič opravdu nejde opravit. Nákup nové věci také nesmí být zbytečně drahý. Úředníci mohou schválit nižší částku a vycházet z ceny levnější varianty, která běžný provoz rodiny zvládne. Úřad zkoumá i možnost, jestli se pračka nedá sehnat přes charitu nebo různé neziskové organizace.
Peníze zpětně za nákup stát nevrací
Lidé dělají nejčastěji chybu v tom, že pračku koupí ze svých posledních peněz. Teprve potom jdou na úřad práce s účtenkou. Úřad ale zpětně žádné náklady neproplácí. Základní pravidlo říká, že člověk musí nejprve podat žádost. Do ní vypíše, co přesně domácnosti chybí, proč se bez toho neobejde a jaká je celková situace. Cenu je nutné doložit například vytištěnou nabídkou z obchodu na internetu. Pokud rodina žádá o více věcí najednou, rozepíše je jednotlivě s přesnou cenou u každé z nich.
Když úřad pomoc schválí, žadatel si po nákupu schová všechny účtenky. Pracovníci úřadu práce mohou kdykoliv přijít na kontrolu. Podívají se, za co člověk vyplacený příspěvek utratil. Pokud by peníze posloužily na něco jiného, vznikne přeplatek. Stejný problém nastává i tehdy, pokud stál spotřebič nakonec méně. Rodina pak musí zbytek státu vrátit.
Žádost jde odeslat z domova
Dnes už kvůli jednorázové dávce není nutné chodit osobně na pobočku. Celý proces jde vyřídit na internetu přes bankovní identitu, mobilní klíč nebo eObčanku. Formulář se jmenuje Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.
Pokud člověk dává přednost osobnímu setkání, zajde na spádové pracoviště úřadu práce podle místa svého bydliště. Když dodá všechny potřebné papíry k příjmům a majetku hned na začátku, úředníci mají podle zákona třicet dnů na vyřízení. U složitějších případů se může čekání prodloužit.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, zakonyprolidi, kurzy).