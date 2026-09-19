Spolek chce obnovit lázně Kyselka jako vzor pro další památky

S projektem, který by mohl být referenčním i pro další podobné stavby, se chce obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka ucházet o místo mezi strategickými projekty v pokračování programu Spravedlivá transformace. Na zpracování podkladů už požádal o dotaci, řekl ředitel obecně prospěsné společnosti Lázně Kyselka Miroslav Perout.
Podle něj se podařilo za třináct let, kdy se bývalý lázeňský komplex opravuje, zachránit a zajistit většinu budov. Nyní je ale podle něj čas najít cestu, jak místo skromného financování od zakladatelů spolku a státních dotací zajistit větší objem peněz a dát budovám a veřejným prostranství okolo nový život.
Podle Eriky Smrtové, která se společností Lázně Kyselka spolupracuje, není samotná záchrana památkových budov cílem projektu. „Ty obnovené budovy jsou vlastně prostředkem k tomu, aby se do Kyselky vrátilo moderní lázeňství a koncept dlouhověkosti. A náš projekt vlastně staví na tom, že se chceme vypořádat s obtížnou rekonstrukcí a cílem je, aby opravené budovy byly energeticky soběstačné a následný provoz byl ekonomicky rentabilní,“ uvedla.
Investice se odhaduje na miliardu
Studie obnovy někdejších lázní, která získala i první cenu v nedávné soutěži Stavba Karlovarského kraje, předpokládá vznik ubytovacích, lázeňských a wellness zařízení, vodácké ubytovny, ale i rozšíření silnice kolem lázeňského komplexu o náplavku nad řekou Ohře. Podle současných odhadů by ale taková investice stála okolo miliardy korun. Pokud by se podařilo na ní získat peníze z dotačního programu a pomohli by i soukromí investoři, mohlo by k masivní obnově komplexu dojít v letech 2029 až 2034.
Za třináct let od toho, co obec Kyselka, město Karlovy Vary a společnost Mattoni 1873 (tehdy Karlovarské minerální vody) založily obecně prospěšnou společnost Lázně Kyselka, se vynaložilo asi osmdesát milionů korun do záchrany objektů, které byly před zhroucením. Miliony stály zejména restaurátorské práce a obnova krovů a střech domů tak, aby do nich už nezatékalo.
Jenže každoroční pětimilionový příspěvek od Mattoni, dotace z města Karlovy Vary a Karlovarského kraje nestačí na to, aby se soubor devíti objektů dařilo dostat do stavu, kdy by mohly být opět funkční. Proto je třeba zajistit peníze na celkovou rekonstrukci lázní, které by se podle spolku mohly stát opět jedním z turistických a lázeňských center Karlovarského kraje.