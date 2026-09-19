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Michael Foret ze SuperStar slaví 40. Roky s culíkem vystřídaly prořídlé vlasy a knír, s rodinou žije v Itálii

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Bývalý finalista soutěže SuperStar Michael Foret slaví čtyřicáté narozeniny. Zpěvák prošel výraznou vizuální proměnou a s rodinou žije v zahraničí.
Michael Foret v roce 2011

Michael Foret v roce 2011

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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