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Auto ve Dvoře Králové zmizelo během placení za palivo

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Stačila chvíle, během níž řidič ve Dvoře Králové nad Labem odešel zaplatit za pohonné hmoty. Devatenáctiletý mladík měl nasednout do jeho škodovky a odjet. Policisté auto našli následující den v Třebechovicích pod Orebem. Obviněný skončil ve vazbě.
Auto ve Dvoře Králové zmizelo během placení za palivo

Auto ve Dvoře Králové zmizelo během placení za palivo

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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