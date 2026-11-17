Foto: Magnific
Umělá inteligence výrazně změnila způsob, jakým vznikají internetové stránky. Zatímco ještě před několika lety vyžadovala tvorba webu znalost programování nebo práci se specializovaným redakčním systémem, dnes stačí několika větami popsat vlastní představu. Nástroj následně vytvoří grafiku, strukturu stránky, texty a v některých případech také funkční programový kód. Rychlost je působivá, ale přináší i problém. Hotově vypadající web totiž ještě nemusí být připravený na skutečný provoz.
Na rizika upozorňuje také Petr Klement, projektový manažer marketingové agentury Contexto. Podle jeho pohledu lze AI přirovnat k pomocníkovi, který výrazně urychlí stavební práce, ale nedokáže převzít odpovědnost za celý projekt. Rozhodující není samotná rychlost vytvoření stránky, nýbrž její bezpečnost, použitelnost a schopnost plnit obchodní cíle.
Nástroje jako Wix, Framer, Webflow nebo Lovable dnes umožňují vytvářet weby i lidem bez hlubších technických znalostí. Umělá inteligence dokáže připravit návrh úvodní stránky, vytvořit několik designových variant nebo pomoci s programováním. Právě snadnost použití však může vyvolávat mylný dojem, že profesionální vývoj webových stránek přestal být potřeba.
Petr Klement
Foto: Contexto
Web za pár hodin ještě neznamená funkční podnikání
Při výběru nástroje je zásadní rozlišovat mezi jednoduchým prezentačním webem a složitějším projektem, který musí pracovat s objednávkami, zákaznickými účty nebo interními systémy firmy.
Pokud živnostník potřebuje základní stránku s představením služeb a kontaktním formulářem, může být AI builder velmi rozumným řešením. Umožní rychle ověřit návrh a snížit počáteční náklady. Situace se ale mění ve chvíli, kdy firma požaduje pokročilé integrace, automatizaci obchodních procesů nebo rozsáhlý redakční systém.
Zde se ukazuje jeden z největších problémů uzavřených platforem. Uživatel sice může snadno vytvořit web, ale při pozdějším přechodu k jinému dodavateli nemusí být možné jednoduše přenést veškerý obsah, databáze či vlastní funkce. Export grafického vzhledu totiž automaticky neznamená možnost převést celý funkční systém.
Právě proto má smysl před vytvořením webu ověřit, jak platforma pracuje s daty, zda podporuje jejich export a jaké nabízí možnosti budoucího rozšíření. Řešení, které dnes ušetří několik tisíc korun, může být při rozsáhlejší přestavbě výrazně dražší.
Podobně důležitá je otázka bezpečnosti.
AI dokáže generovat programový kód, ale jeho správnost ani odolnost proti útokům nejsou automaticky zaručené. Problémy se mohou týkat přihlašování, oprávnění uživatelů, práce s citlivými údaji nebo nedostatečně zabezpečených formulářů.
Nejde přitom o teoretickou hrozbu. Bezpečnostní projekt OWASP ve svém přehledu nejvýznamnějších rizik webových aplikací upozorňuje například na nedostatky v řízení přístupu, chybnou konfiguraci, injekční útoky nebo selhání autentizace. Právě tyto oblasti vyžadují odbornou kontrolu bez ohledu na to, zda kód napsal člověk, nebo jej vygenerovala AI.
Samostatnou kapitolou je přístupnost. Od 28. června 2025 se v České republice uplatňují požadavky zákona č. 424/2023 Sb., které se vztahují na vymezené výrobky a služby včetně některých služeb elektronického obchodování. Neplatí plošně pro každý internetový web a zákon obsahuje také výjimky, například pro mikropodniky poskytující služby. Přesto by měli provozovatelé věnovat pozornost dostatečnému kontrastu, ovládání klávesnicí, správným popiskům a srozumitelné struktuře stránky.
Umělá inteligence mění také vyhledávání. Samotný hezký web už nestačí
Vedle technické kvality se mění také způsob, jakým návštěvníci weby nacházejí. Google postupně rozšiřuje odpovědi vytvářené umělou inteligencí a uživatelé se stále častěji obracejí také na služby ChatGPT, Gemini nebo Perplexity.
Pro provozovatele internetových stránek to představuje další výzvu. Nestačí pouze připravit atraktivní grafiku a naplnit ji generickými texty. Obsah musí odpovídat konkrétním potřebám návštěvníků, přinášet užitečné informace a být technicky dostupný vyhledávačům.
V této souvislosti se stále častěji používá označení GEO, tedy Generative Engine Optimization. Jde o přístup zaměřený na zlepšení viditelnosti obsahu v odpovědích generativních vyhledávacích systémů. Neznamená to však, že by klasické SEO přestalo fungovat.
Google ve své dokumentaci výslovně uvádí, že pro zobrazování odkazů v
AI Overviews a AI Mode nadále platí základní principy optimalizace pro vyhledávání. Důležitá zůstává indexovatelnost stránek, kvalitní a užitečný obsah, interní odkazy či technická přístupnost. Žádná zvláštní optimalizace ani speciální značkování nejsou pro zařazení do těchto funkcí vyžadovány.
Praktický rozdíl mezi automaticky vytvořeným a profesionálně připraveným webem se proto může projevit právě v obsahu. AI dokáže vytvořit obecný popis služeb během několika sekund. Bez znalosti firmy, jejích zákazníků a konkrétních předností ale snadno vznikne text, který se ničím neodlišuje od desítek konkurenčních stránek.
Umělá inteligence přitom může být velmi užitečná při návrhu informační architektury, hledání vhodného rozdělení služeb, přípravě prvních verzí textů nebo analýze uživatelských potřeb. Výsledky však musí někdo vyhodnotit, upravit a zasadit do skutečného obchodního kontextu.
Důležité je také měření výsledků. Web může působit moderně, rychle se načítat a získávat návštěvnost, ale pokud návštěvníci neodesílají poptávky nebo nedokončují objednávky, nemusí plnit svůj účel. Proto je potřeba již při vývoji určit, jaké akce se budou sledovat, kde se budou zpracovávat kontakty a kdo bude za celý proces odpovědný.
Největší přínos umělé inteligence tak nespočívá v úplném nahrazení webových vývojářů, grafiků nebo specialistů na marketing. Její skutečnou výhodou je zkrácení času potřebného k přípravě návrhů, testování variant a řešení rutinních úkolů.
Pro jednoduché projekty může být AI builder dostačujícím řešením. U složitějších aplikací, internetových obchodů nebo systémů pracujících s citlivými daty je však potřeba důkladnější technické posouzení. Čím důležitější roli web v podnikání hraje, tím méně by se jeho provozovatel měl spoléhat pouze na to, že vygenerované řešení na první pohled funguje.
Podklad: Petr Klement, Project Manager reklamní a marketingové agentury Contexto.
Zdroj:
https://www.contexto.cz/
https://top10.owasp.org/2025/cs