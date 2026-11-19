Do schránek a e-mailů teď chodí oznámení o nových cenách elektřiny a plynu od ledna. Snadno se stane, že je člověk odloží s tím, že se ho netýkají. Jestli si od Nového roku připlatíte, záleží hlavně na fixaci ceny, tedy na ceně sjednané ve smlouvě napevno na určitou dobu. Kdo ji nemá, má na rozhodnutí jen pár týdnů.
Mám fixaci, nebo ne?
Odpověď najdete ve smlouvě nebo na posledním vyúčtování. Hledejte název produktu a dobu závazku. Pokud máte cenu sjednanou do určitého data, fixaci máte. Smlouva na dobu neurčitou znamená, že platíte podle ceníku, který dodavatel může změnit.
Všimněte si i distribuční sazby. Nejběžnější je D02d. Mají ji domácnosti, které elektřinou svítí, vaří a napájejí spotřebiče, ale neohřívají jí vodu ani netopí. Pro tuto sazbu dodavatelé počítali své příklady u elektřiny.
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E.ON podle svého oznámení ze 16. 11. 2026 zvedá od 1. 1. 2027 cenu elektřiny zhruba půl milionu zákazníků, kteří nemají fixaci. Megawatthodina v sazbě D02d u nich bude stát 4 234 Kč s DPH. Lidé s fixovanou cenou platí dál podle své smlouvy.
Pražská plynárenská od stejného dne zdražuje plyn v průměru o 8,7 % a elektřinu o 8,6 %. Týká se to jen základního ceníku Standard bez závazku. Ten u plynu mají podle firmy hlavně domácnosti s menší spotřebou, například ty, které plynem jen vaří. Fixované produkty a produkty mimo Standard se nemění, takže starou cenu si udrží i někteří lidé bez fixace.
Zdražení plynu u Pražské plynárenské dopadne hlavně na menší odběratele v základním ceníku, třeba na domácnosti, které plynem jen vaří. Ilustrační foto. Zdroj: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash.
Zdražení cen bez fixace od ledna ohlásily také ČEZ a innogy. Oznámení tedy může přijít i od jiného dodavatele.
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Výsledná částka záleží na spotřebě, sazbě a dodavateli. Dodavatelé ve svých oznámeních ze 16. 11. 2026 spočítali, o kolik si od 1. 1. 2027 připlatí modelové domácnosti.
Dodavatel a energie Modelová domácnost O kolik víc zaplatí E.ON, elektřina sazba D02d, 2,2 MWh ročně asi 1 800 Kč ročně s DPH, zálohy zhruba o 150 až 200 Kč měsíčně Pražská plynárenská, elektřina sazba D02d, 2,5 MWh ročně asi 126 Kč měsíčně Pražská plynárenská, plyn jen vaření, 0,4 MWh ročně asi 21 Kč měsíčně Pražská plynárenská, plyn vaření a ohřev vody, 4 MWh ročně asi 72 Kč měsíčně Co udělat do 22. prosince
Podle § 11a energetického zákona musí dodavatel jednostranné zdražení oznámit nejpozději 30 dní předem. Musí to udělat způsobem, na kterém se s vámi dohodl ve smlouvě, a poučit vás o právu smlouvu vypovědět. Pokud tato pravidla poruší, zákon novou cenu nepovažuje za účinnou. Výjimkou je případ, kdy se jí zákazník sám dovolá.
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Se zdražením od 1. 1. 2027 nemusíte souhlasit a smlouvu můžete bez postihu vypovědět nejpozději 22. 12. 2026. Stačí výpověď v této lhůtě odeslat. Smlouvu na dobu neurčitou lze navíc podle Energetického regulačního úřadu (ERÚ) ukončit kdykoli bez sankce, jen s výpovědní dobou.
Zůstat, fixovat, nebo odejít
Zákazník bez fixace má v zásadě tři možnosti:
porovnat nabídky, vypovědět smlouvu a přejít ke konkurenci, domluvit se se stávajícím dodavatelem na pevné ceně na několik let, nechat smlouvu beze změny a smířit se s dražšími zálohami.
U E.ON vychází podle listopadové nabídky na jeho webu fixace v sazbě D02d za megawatthodinu levněji než nový ceník bez fixace. Ceny nových fixací ale letos zvedla řada dodavatelů a nabídky se mění. Porovnejte proto i stálý plat, délku závazku a sankci za předčasný odchod, nejlépe v nezávislé srovnávací kalkulačce.
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„Fixace ceny představuje nejjednodušší způsob, jak si zajistit ochranu před budoucími výkyvy […],“ uvedla společnost E.ON pro ČTK. Zákazník s fixací má cenu samotné energie i stálý plat sjednané ve smlouvě až do konce závazku. Regulované platby za distribuci, jistič a systémové služby ale stanovuje ERÚ a mění se všem.
Platby za distribuci a jistič stanovuje Energetický regulační úřad, takže se změní i zákazníkům s fixací. Ilustrační foto. Zdroj: Mark Kats / Unsplash.
Podle návrhu úřadu regulované platby za elektřinu příští rok mírně podraží. Definitivní ceny má ERÚ zveřejnit do konce listopadu. Když cenu zvýší regulovaná složka, daně, poplatky nebo změna předpisu, právo na výpověď bez postihu nevzniká. Dopis od dodavatele proto neodkládejte a smlouvu si projděte ještě před 22. prosincem.
Zdroje: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2902692, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2902640, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/320728, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/319315, https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-prazska-plynarenska-bude-zdrazovat-40608912, https://www.newstream.cz/money/prazska-plynarenska-zdrazi-a-neni-sama, https://energozrouti.cz/clanek/od-ledna-zdrazi-elektrina-dodavatele-oznamili-vyssi-ceny-pro-domacnosti, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458, https://eru.gov.cz/sites/default/files/obsah/prilohy/20250624tzukoncenismlouvy_0.docx, https://www.eon.cz/radce/blog/jake-budou-ceny-elektriny-v-roce-2026/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/661443-elektrina-i-plyn-zdrazi-dva-dodavatele-energii-oznamili-zvyseni-cen
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