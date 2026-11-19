Sezona jiřin končí v noci, kdy teplota u země poprvé sklouzne pod nulu. Ráno pak záhon vypadá zničeně. Listy zčernají, zplihnou a stonky se ohnou jako přelomené. Pro pěstitele je to ten nejlepší možný obraz, protože rostlina právě dostala povel k ukončení vegetace a pod zemí začíná poslední fáze dozrávání hlíz. Kdo vezme rýč do ruky dřív, obere zásobní orgány o látky, které je mají udržet přes zimu. Kdo naopak otálí do silných mrazů, riskuje poškozený krček a s ním i celý trs. Správné okno se otevírá zčernáním natě a zavírá promrznutím půdy. Mezi těmito dvěma okamžiky obvykle leží několik dní až zhruba týden.
Zelená nať v záhonu: proč předčasné rytí okrádá hlízy
Hlíza jiřiny slouží jako spižírna pro příští rok. Ukrývá sacharidy, vodu a živiny a rostlina z nich čerpá energii až do jara, kdy se obnoví kořeny a vyraší nové výhony. Podle zahradnického programu Kalifornské univerzity (UC Master Gardener) se zásobní látky do hlíz stěhují ve chvíli, kdy listy žloutnou a hnědnou. Nadzemní část tehdy odevzdává podzemní to, co ještě zbylo.
Hlízy dozrávají až pozdě na podzim. Univerzita v New Hampshire uvádí jednoduchou úměru: čím déle zůstanou v půdě, tím lépe obvykle snesou skladování. Pokud je zahrádkář vyzvedne při zelené, ještě kvetoucí nati, zkrátí jim závěrečnou přípravu na zimní klid.
Následky se projeví až ve sklepě. Podle Univerzity v Idahu bývají hlízy vykopané před mrazem „zelené“, tedy nevyzrálé. Ve skladu se pak výrazně scvrkávají nebo hnijí. Kdo každý rok rýpe jiřiny v polovině října bez ohledu na stav rostlin a na jaře nachází svraštělé kusy, má tu nejspíš vysvětlení.
Pomůže i trocha trpělivosti po samotném mrazíku. Univerzita v Connecticutu doporučuje po zčernání natě vyčkat přibližně týden, aby zbytky sacharidů z nadzemní části stihly přejít do kořenů. Univerzita v Idahu jde ještě dál a radí rýt zhruba dva týdny po silném mrazu, protože hlízy se v zemi „vytvrzují“.
Krček rozhoduje o přežití jiřin a mráz ho dokáže zničit
Opačná chyba bolí víc. Nová rostlina neroste z libovolného místa hlízy. Obnovovací body leží u korunky, v místě, kde se trs napojuje na loňský stonek. Každá životaschopná hlíza potřebuje tělo, neporušený krček a korunku s očkem. Zlomený krček nebo chybějící očko znamenají, že z kusu nic nevyraší, i kdyby tělo hlízy vypadalo bezvadně.
Právě tady udeří pozdní rytí. Lehký mrazík zasáhne hlavně nadzemní pletiva, zatímco hlízy chrání vrstva půdy. Jakmile ale přijdou silnější mrazy, chlad pronikne až ke krčku nebo začne promrzat zem kolem dužnatých hlíz. Pletiva změknou a ve skladu nastoupí hniloba. Český návod
Muzea Boženy Němcové proto výslovně varuje před přílišným oddalováním sklizně, protože silné mrazy mohou krček poškodit natolik, že hlíza během zimy shnije.
Muzeum v České Skalici uvádí sklizeň zpravidla po 15. říjnu. Britská zahradnická společnost RHS doporučuje při pozdně přicházejících mrazech vyzvednout hlízy nejpozději do konce listopadu. Pro letošní rok v Česku ovšem platí přísnější počítání, jak ukazují data níže.
Další past nastražují samotné stonky. Univerzita v New Hampshire upozorňuje, že duté stonky seříznuté dlouho před rytím fungují jako trychtýř. Sbírají dešťovou vodu a ta pak podporuje hnilobu korunky. Kdo po mrazíku zkrátí celý záhon a hlízy nechá v zemi další tři týdny, sám si do krčku pouští vlhkost.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Černé listy jako startovní signál: jak poznat správný den
Rozhodnutí se dá opřít o pozorování záhonu. Oregonská státní univerzita popisuje rostlinu připravenou k vyjmutí jako tu, kterou zčernal mráz nebo dlouhé chladné deště. Washingtonská univerzita radí počkat na mráz, který nať spolehlivě zabije, pak ji seříznout a asi týden vyčkat.
Podle nás se celé pravidlo vejde do jedné věty: po černé nati, před promrznutím půdy. V praxi to znamená tři kroky:
Sledovat nať. Zčernalé, zplihlé nebo žloutnoucí a hnědnoucí listy po mrazíku dávají zelenou k přípravám. Hlídat předpověď. Pokud se na příští dny hlásí silný mráz, rytí se nemá odkládat ani o den. Vybrat suchý den. Hlízy vytažené z rozbahněné hroudy se hůř čistí a déle osychají.
Pokud udeřil jen přízemní mrazík a v chráněném koutě u zdi zůstaly listy zelené, lze krátce počkat. Zahrádkář ale musí mít předpověď pod kontrolou. Správný den tak určuje souhra tří věcí: zčernalé natě, lokálního mrazíku a výhledu počasí, který ještě nedovolí zmrznout půdě u hlíz. Kalendář tu hraje vedlejší roli.
Ještě před rytím se vyplatí označit odrůdy. Po vyzvednutí vypadají hlízy téměř stejně a jmenovky zapíchnuté v záhonu se snadno ztratí.
Kdy u nás mrzne: data ČHMÚ pro nížiny i hory
Web Počasí Česko zpracoval data ČHMÚ za roky 1996 až 2025 a vypočítal obvyklé termíny prvního mrazu podle nadmořské výšky:
Nadmořská výška Obvyklý první mráz do 300 m kolem 18. října 300 až 500 m kolem 16. října 500 až 800 m kolem 14. října nad 800 m kolem 8. října
Přízemní mráz, ten, který doopravdy spálí listy jiřin, přichází podle stejného zdroje zhruba o dva týdny dřív. Svou roli hrají i kotliny a údolí, kde se drží studený vzduch, zatímco město nebo záhon u jižní zdi mráz oddalují. Dva sousedé ve stejné obci tak mohou mít rozdílný termín.
Rok 2026 přidal na naléhavosti. Do 23. října mrzlo na 102 ze 181 sledovaných stanic ČHMÚ. V nížinách pod 400 metrů padla teplota na více místech pod nulu poprvé už 12. října. Týdenní
zpráva ČHMÚ za 45. týden pak za období od 2. do 8. listopadu uvádí celorepublikově mrazivá minima. Průměrná minimální teplota v neděli dosáhla −4,2 °C, přízemní minimum spadlo na stanici v Borkovicích na −12,9 °C.
Kdo má jiřiny ještě v zemi, stojí na samé hraně. Při takových hodnotách hrozí poškození krčku i v nížinách a každá další mrazivá noc zvyšuje riziko pro hlízy.
Do hry vstupuje i sucho. ČHMÚ ve stejné zprávě eviduje v půdní vrstvě do 40 centimetrů nejčastěji jen 15 až 42 % využitelné vodní kapacity a velmi silné sucho hlavně na jižní Moravě, na jihu a jihozápadě Čech. Hlízy se ze suché země snáz vyzvednou i dosuší. Ve skladu ale budou náchylnější ke scvrkávání, takže je dobré je kontrolovat častěji.
Rytí, sušení a sklep: jak hlízy jiřin dostat živé do jara
Samotné vyzvednutí vyžaduje cit. Nať se zkracuje zhruba na 13 až 15 centimetrů, aby za ni šlo trs uchopit. Prima Living radí ponechat nejprve asi 20 centimetrů kvůli manipulaci a později stonek zkrátit na pět. Rycí vidle nebo rýč zapíchněte asi 30 centimetrů od stonku, trs jemně podeberte ze všech stran a zvedněte celý najednou. Tahání za stonek je nejjistější cesta ke zlomenému krčku.
Následuje očištění. Zeminu stačí oklepat, případně opláchnout hadicí. Poraněné a měkké kusy rovnou vyřaďte, mechanické rány totiž otevírají cestu chorobám. Trsy pak nechte 24 až 48 hodin oschnout, v chladném počasí i několik dní. Vyplatí se je otočit krčkem dolů, aby z dutých stonků vytekla voda. Pozor na přímé slunce i na mráz během sušení.
Ke skladování poslouží bedýnka s hoblinami, pískem, rašelinou, vermikulitem, kokosovým vláknem nebo pilinami. Doporučené teploty se ve zdrojích liší zhruba od 3 do 13 °C. Spojuje je chlad nad nulou a médium, které drží trochu vlhkosti, ale neplave ve vodě. Sdružení pěstitelů Dagla nabízí varianty pro suché i vlhčí prostory včetně zateplených boxů.
Během zimy hlízy kontrolujte každé dva až tři týdny, nejpozději jednou měsíčně. Hnilobu prozradí měkká, mazlavá a hnědá místa, zápach nebo plíseň. Napadené kusy hned odstraňte, než se rozklad rozšíří. Zdravá dužnina je bílá, drobné hnědé skvrny lze vyříznout a ošetřit. Silně scvrklé hlízy pomůže oživit lehké orosení vodou.
Kdo už vykopal moc brzy, má šanci: krátké dosušení, mírně vlhké médium a častější kontroly. U pozdního rytí rozhoduje stav korunky. Pokud krček zmrzl nebo očko chybí, záchrana nemá smysl. Dělení víceletých trsů radí Muzeum Boženy Němcové odložit na jaro, kdy jsou očka zřetelnější. Do záhonu se hlízy vracejí od poloviny dubna do konce května, v chladnějších oblastech až kolem poloviny května, kdy pominou poslední mrazíky.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková