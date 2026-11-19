Věšíte doma polici, natáhnete metr podél zdi a hledáte místo pro vrtání. Na okraji pásku si přitom všimnete drobného černého kosočtverce, který není u žádného kulatého čísla. Drobná značka, která vypadá jako chyba tisku nebo ozdoba, ukrývá kus americké tesařské matematiky.
Proč kosočtverec vypadá jako chyba
Kosočtverce jsou na palcové stupnici, tedy na okraji pásku, kde jsou palce a jejich zlomky. První z nich je těsně za ryskou 19 3/16 palce. Nekryje se s žádnou kulatou hodnotou, a proto působí, jako by ho tam někdo umístil náhodou. Kdo měří jen v centimetrech, na palcový okraj skoro nehledí a mimo stavebnictví se o těchto značkách nemluví.
Kosočtverce slouží tesařům jako pomocné značky. Opakují se vždy po 19,2 palce, což je zhruba 48,8 cm, a ukazují, kam přijde další nosník, trám nebo vazník. Řemeslník metr jen přiloží a místa pro jednotlivé prvky odečte bez počítání.
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Číslo 19,2 vychází z amerického rozměru stavebních desek. Standardní deska má 4×8 stop a její delší strana měří 96 palců, tedy asi 2,44 m. Když ji rozdělíte na pět stejných polí, každé má právě 19,2 palce. Pátý kosočtverec proto připadne přesně na 8 stop a okraj desky skončí na nosníku.
Tahle rozteč se v USA používá hlavně u podlah a stropů z inženýrských nosníků, jako jsou I-nosníky nebo příhradové vazníky. Protože unesou víc než masiv, vystačí stavitel s menším počtem kusů pod stejnou plochou podlahy. Oproti rozteči 16 palců ubude na každých 8 stop jeden nosný prvek a stavba spotřebuje méně materiálu i práce.
Při rozteči 19,2 palce vychází na jednu americkou desku dlouhou 8 stop přesně pět polí mezi nosníky. Ilustrační foto. Zdroj: Rosemary Media / Unsplash. Kroužky, červená políčka, nebo nic
Při srovnání několika metrů z šuplíku se snadno stane, že jeden má černé kosočtverce, druhý kolečka a třetí jen holou stupnici. Žádná z těch variant není vadná. Některé metry mají dokonce dvě řady značek najednou. Druhá řada označuje rozteč stojek, kterou Američané běžně používají ve stěnách, a od kosočtverců se liší vzdáleností i počtem polí na jednu desku:
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Značky Rozteč Přibližně Polí na 8 stop černé kosočtverce 19,2 palce 48,8 cm 5 zvýrazněné, často červená políčka 16 palců 40,6 cm 6
Která řada je která, poznáte podle první značky na pásku. Když je u 16 palců, jde o stojky, když u 19,2 palce, jde o nosníky. Některé kratší metry mají černé kosočtverce i na násobcích 16 palců, takže o významu značky rozhoduje její poloha.
Na české stavbě platí milimetry
Palcové kosočtverce ani 16palcové značky metrickým roztečím neodpovídají. U nás se pracuje v milimetrech podle projektu nebo návodu výrobce stavebního systému. Při suché výstavbě jsou běžné sádrokartonové desky široké 1 250 mm a podle údajů výrobců systémů se svislé profily dávají nejvýš 625 mm od sebe, podle typu desek 625 nebo 600 mm.
Přečtěte si také: Nemilé překvapení pro pracující důchodce: S průměrnou mzdou jim z výplaty ubude na zdravotním zhruba 2 200 Kč Při suché výstavbě se svislé profily pod sádrokartonem podle údajů výrobců rozmisťují nejvýš 625 mm od sebe. Ilustrační foto. Zdroj: Olek Buzunov / Unsplash.
U nosné konstrukce rozteč podle kosočtverců neměňte. Rozestupy trámů a krokví se volí podle zatížení konkrétní stavby. Kdo by je chtěl zvětšit, musí počítat s kratším přípustným rozpětím, a takovou změnu má posoudit statik nebo projektant.
Římská číslice a volný háček
Na pásku může být i římská číslice I, II nebo III. Udává třídu přesnosti podle evropské směrnice o měřidlech 2014/32/EU, přičemž nejpřesnější je třída I. Podle našeho modelového výpočtu je na úseku 5 m mezi dvěma ryskami dovolená odchylka:
±0,6 mm u třídy I, ±1,3 mm u třídy II, ±2,6 mm u třídy III.
Při měření od háčku je tolerance ještě o něco větší. Rozdíl mezi třídami je u pětimetrového úseku nejvýš pár milimetrů.
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Volný háček na konci pásku, který se trochu kývá, je v pořádku. Když měříte délku desky zvenku, háček se o kousek povytáhne. Když měříte výklenek a opřete ho o stěnu, zajede zpátky. Posouvá se právě o sílu svého plechu, takže údaj sedí v obou případech. U některých metrů má háček ozubený spodek, kterým do dřeva vyryjete značku, a drobný výřez, který podrží metr na hlavičce hřebíku nebo vrutu, když měříte sami bez pomocníka.
Zdroje: https://osb.westfraser.com/?p=9757, https://www.hunker.com/2172436/what-are-black-diamonds-on-tape-measure-for/, https://idealhome.co.uk/diy/what-is-the-diamond-on-a-tape-measure, https://joneakes.com/jons-fixit-database/1638-What-are-the-19-3-16-marks-on-a-tape-measurer-for, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0032, https://energozrouti.cz/clanek/proc-je-u-svinovaciho-metru-mezera-pred-nulou, https://finehomebuilding.com/1998/07/01/strange-marks-on-measuring-tapes, https://www.protoolreviews.com/tape-measure-markings-what-are-they-for/, https://asktooltalk.com/questions/faq/tools/tape_measures/black_diamonds.php, https://www.nejremeslnici.cz/blog/sadrokartonova-pricka-montaz-svepomoci/, https://api.profikalkulator.rigips.cz/documentation-access/fbc58b2b-7a19-4ce4-b88d-4c5859d57180, https://knauf.com/cs-CZ/p/vyrobek/deska-knauf-white-12-5-10003_0106, https://www.homebuilding.co.uk/advice/what-is-the-diamond-on-a-tape-measure