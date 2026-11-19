Kvůli platební kartě policie hledá muže, kterého zachytily kamery. Neznáte ho?
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Kvůli platební kartě policie hledá muže, kterého zachytily kamery. Neznáte ho?Zdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 19.11.2026 07:54
Špičkovou úroveň zdravotní péče nabídne rodičům a miminkům nová budova C1, jejíž výstavba slavnostně začala...
Zmizely medaile i prvorepublikové šavle. Velmi hodnotnou sbírku historických předmětů odnesl v noci na...
Další incident má za sebou Galerie Přerov. V jedné z prodejen nakupující žena nafackovala prodavače,...
Na vánočních trzích v historickém centru Olomouce bude letos 125 stánků s punčem, různými pochoutkami a...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Advent v Olomouci pod dohledem. Policie nasadí i hlídky s dlouhými zbraněmi
- Špičková porodnice za 2 miliardy. Nemocnice v Olomouci posune péči na novou úroveň
- Rodinný poklad v rukou zloděje. Ze sklepa v Olomouci zmizela sbírka za statisíce
- V Galerii Přerov žena nafackovala prodavačce. Nelíbilo se jí, jak se na ni dívá