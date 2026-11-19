Než dvacetikorunu utratíte, otočte ji. Pokud na obou stranách najdete svatého Václava, může jít o zajímavou chyboražbu s obrovskou hodnotou.
Dvacetikoruna patří mezi mince, které většina lidí vůbec neřeší. Zaplatíme s ní drobný nákup, vhodíme ji do automatu nebo ji necháme ležet v peněžence.
Přesto se mezi běžnými kusy může objevit skutečná numismatická rarita. Jedna chybně ražená dvacetikoruna se v aukci prodala za částku, která přesáhla 140 tisíc korun. Zajímavé přitom je, že její hlavní zvláštnost lze odhalit během několika sekund. Stačí minci jednoduše otočit. Na obou stranách je Václav, lev ale úplně chybí
Běžná dvacetikoruna má na jedné straně českého lva s letopočtem, zatímco druhou zdobí svatý Václav na koni a označení hodnoty, uvádí ČNB. U vzácné chyboražby je ale situace úplně jiná. Mince má totiž dvakrát stejnou stranu se svatým Václavem. Když ji otočíte,
neuvidíte tedy českého lva, ale znovu jezdce na koni a nápis 20 Kč. Proto se tato výrobní chyba označuje jako „revers/revers“. Samotné nalezení takového kusu však ještě neznamená, že máte v ruce statisícový poklad. Pravost je nicméně vhodné ověřit u odborníka, protože bez posouzení nelze vyloučit ani dodatečnou úpravu mince.
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Konkrétní raritní kus se objevil v aukci společnosti Macho & Chlapovič 21. dubna 2023 jako položka číslo 454. Vyvolávací cena byla stanovena na 1 000 eur, ale dražitelé ji postupně zvýšili až na 5 000 eur. Ani tím ovšem výsledná částka neskončila. Po připočtení dvacetiprocentní aukční přirážky kupující zaplatil 6 000 eur,
což tehdy představovalo přibližně 141 tisíc korun. Důležité je ale neplést si tento výsledek s pevným ceníkem. Každá podobná mince nemusí mít stejnou cenu. Rozhoduje její pravost, stav i to, jak silný zájem o ni projeví sběratelé při konkrétní dražbě.
Foto: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz, Dvacetikoruna
Dvacetikoruna se přitom v této podobě používá od roku 1993 a jejím autorem je akademický sochař Vladimír Oppl. Běžný kus má průměr 26 milimetrů, hmotnost 8,43 gramu a třináct hran. Zajímavé je rovněž to, že
u této konkrétní chyboražby není možné určit přesný rok výroby. Strana, na které by se letopočet běžně nacházel, totiž chybí. Pokud tedy podobný kus najdete, nejrozumnější je minci odložit, pořídit ostré fotografie obou stran a hrany a nechat ji posoudit numismatikem. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o kvízu na téma státy USA.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ČNB, ČNB
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Zdánlivě obyčejná dvacetikoruna za 141 tisíc Kč: Za její hodnotou stojí chybně vyražený Václav pochází z webu Světkreativity.