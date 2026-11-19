Na konci září se herečka objevila v porotě finále Elite Model Look 2026 v Praze a mezi otázkami na práci a Itálii přišla řeč i na soukromí. Vagnerová odpověděla s odzbrojující přímostí: partner nežárlí, je rád, že dělá to, co vždy chtěla, a je na ni pyšný. „Tohle jsem nikdy ve vztahu nezažila,“ řekla do kamery eXtra. Žádný skandál, žádná aféra s kolegy. Jen věta, která říká víc o jejích předchozích zkušenostech než o současném vztahu.
Čtyři měsíce mezi třemi adresami
Léto a začátek podzimu 2026 vypadaly v jejím diáři jako letový řád. Vagnerová sama popsala, že poslední měsíce cestovala „jak blázen“ mezi Českem a dvěma lokacemi v Itálii. V červenci stihla natáčení klíčových scén filmu Lajna – konečně film! v Karlových Varech, přičemž úvodní záběry vznikaly na olympijském milánském stadionu. Do poloviny září pak odjela zpátky do Itálie, kde ji čekaly dva seriálové projekty.
Konkrétní názvy v rozhovoru nepadly, ale z veřejně dohledatelných zdrojů se v tom období kolem Vagnerové objevují dva italské tituly: společenské drama A testa alta – Il coraggio di una donna s hvězdou italské televize Sabrinou Ferilli, které Canale 5 odvysílalo už v lednu, a sci-fi minisérie Néo Kósmo – Nuovo Orizzonte o soužití lidí s androidy, jejíž natáčení probíhalo v regionu Marche. Přiřadit právě tyto dva tituly k jejím slovům je naše redakční dedukce, ne její potvrzení. Jisté ale je, že italská linka v jejím životopise dávno přerostla jednorázovou epizodu.
Jak se česká herečka dostala do italské televize
Příběh nezačal castingem, ale náhodou na filmovém festivalu. Agentka Tiziana di Matteo si Vagnerovou vyhlédla, oslovila ji a spustila kolotoč, který herečka popsala v rozhovoru pro Novinky.cz: rychlokurz italštiny, self-tapy z Prahy, druhá kola v Římě. Dnes má oficiální zastoupení nejen v Česku, ale i v Itálii a USA, pracovní báze střídá mezi Prahou a Římem.
Praktická stránka pendlování je přitom překvapivě přízemní. V Itálii nebydlí v hotelu ani ve vlastním bytě, pronajímá si pokoj ve sdíleném bytě s italskými herci. Levnější varianta, která jí zároveň zajišťuje každodenní jazykovou imerzi. Jak sama řekla, je to „jako na vysoké škole“. A ekonomicky to dává smysl: podle jejích dřívějších vyjádření je v Itálii za hereckou práci lépe honorovaná než v Česku.
Muž z Biarritzu, který nežárlí
Nicolas Escavi je Francouz, který většinu času tráví v baskickém Biarritzu. Poznali se na večírku společných přátel, první zprávy si psali přes překladač a španělštinu; on neuměl česky, ona nemluvila francouzsky. Dnes jsou spolu čtyři roky a fungují na dálku.
Podle Vagnerové se Escavi věnoval soutěžnímu surfování, natáčení dokumentů, stand-upu a rozjíždění vlastní firmy, tedy profesní profil, který se vzpírá jednomu slovu v kolonce „povolání“. Z předchozího vztahu má dvě děti a Vagnerová otevřeně přiznává, že nastavování rovnováhy v takové konstelaci vyžadovalo čas.
Co ale opakovaně zdůrazňuje, je jeho reakce na její kariéru. Žádné výčitky za měsíce v cizině. Žádný tlak, aby práci tlumila. Místo toho věta, kterou cituje skoro doslova: že je rád, že dělá to, co vždy chtěla. V branži, kde dlouhé odloučení a intimní scény s cizími lidmi patří k popisu práce, to není samozřejmost. Vagnerová to ví, proto o tom mluví.
Proč ta věta říká víc, než se zdá
Výrok „tohle jsem nikdy ve vztahu nezažila“ nefunguje jako kompliment partnerovi. Funguje jako zpětné zrcátko. Vagnerová nejmenuje konkrétní bývalé partnery ani nepopisuje staré konflikty, ale implikace je zřetelná: dřív to tak nebylo. Dřív existovala kontrola, nejistota, nebo přinejmenším tření mezi její profesí a partnerovým komfortem.
Podle nás je právě tohle nejsilnější vrstva celého příběhu. Ne exotika italského natáčení, ne jména kolegů, ne otázka žárlivosti položená na červeném koberci. Ale fakt, že třiatřicetiletá herečka s mezinárodní kariérou popisuje jako výjimečné něco, co by mělo být normální: partnera, který její práci nebrzdí, nýbrž aktivně potvrzuje. Že to považuje za hodné zmínky, vypovídá méně o Escavim a více o tom, jaké standardy se v českém showbyznysu i mimo něj stále považují za přijatelné.
Co bude dál
Film Lajna – konečně film! má českou premiéru 7. ledna 2027. Jak si ale Redakce VIPŽivot všimla, italské projekty jsou pro českého diváka zatím hůře dostupné: minisérie A testa alta běžela na Mediaset Infinity, u Néo Kósmo není dosud potvrzená ani vysílací stanice, ani platforma. Český distributor nebyl u žádného z titulů oznámen.
Vagnerová mezitím dál staví kariéru, která má základy ve dvou zemích a oporu v muži, jenž žije ve třetí. Logisticky komplikované. Vztahově, podle všeho, poprvé jednoduché.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová