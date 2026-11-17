Foto: Magnific
Před pěti lety nahrála Samantha Shokin krátkou verzi bulharské lidové písně Bre Petrunko. Její padesátisekundová interpretace se postupně dostala k přibližně 125 tisícům diváků na
YouTube. Letos v říjnu však video náhle zmizelo. Důvodem byla žádost o odstranění kvůli údajnému porušení autorských práv, kterou podala společnost Media Nov Records. Podle zjištění investigativního serveru 404 Media přitom tato firma vznikla teprve v roce 2025 a provozuje stovky kanálů, z nichž některé obsahují hudbu a obrazový materiál vytvářený pomocí AI.
Celý případ začal během pandemie, kdy Shokin nazpívala tradiční bulharskou skladbu a zveřejnila ji nejprve na SoundCloudu. Později se její nahrávka objevila také na YouTube. Po několika letech si hudebnice všimla rostoucího zájmu a zjistila, že její hlas používají další producenti a DJs.
Ukázalo se, že nahrávka skončila bez jejího původního vědomí v balíčku hudebních samplů Folk Legends, který prodávala společnost Loopmasters. Po upozornění distributora následovala omluva a dohoda o vyplácení autorských odměn. Zdálo se, že nepříjemná záležitost skončila.
Jenže následoval mnohem vážnější problém. YouTube odstranil její původní video na základě stížnosti Media Nov Records. Shokin podala dvě protioznámení, protože byla přesvědčena, že jako interpretka vlastní nahrávky má právo ji zveřejnit. Ani jedno však neuspělo. Platforma jí sdělila, že z předložených informací nedokáže určit, zda má pro podání protioznámení oprávněný důvod.
AI zpěv
Foto: Magnific
Hudebnice se následně pokoušela kontaktovat společnost, která odstranění požadovala. Na e-maily nepřicházela odpověď a telefonické spojení se nepodařilo navázat. Nepomohla ani snaha distributora Loopmasters.
Firma slibovala ochranu autorských práv pomocí AI
Media Nov Records se prezentuje jako hudební distributor poskytující služby interpretům a vydavatelstvím. Na svých stránkách propaguje také automatizované žádosti o odstranění obsahu, správu
YouTube Content ID a rozpoznávání hudby pomocí umělé inteligence.
Novináři 404 Media při prověřování společnosti zjistili několik pozoruhodných skutečností. Ačkoliv web firmy odkazoval na historii sahající do roku 1996, irské obchodní dokumenty podle jejich zjištění ukazují na založení přibližně o rok dříve, tedy v roce 2025.
Společnost redakci sdělila, že provozuje 500 kanálů na YouTube. Na několika prověřovaných kanálech novináři našli opakující se elektronickou hudbu, obrázky generované umělou inteligencí a další obsah s velmi nízkou sledovaností.
To samo o sobě neprokazuje neoprávněné vymáhání autorských práv. Vyvolává to však otázku, jak spolehlivě společnost ověřuje, zda skutečně vlastní práva k nahrávkám, jejichž odstranění požaduje.
Po dotazu 404 Media firma konečně reagovala. Od Shokin požadovala původní zvukové soubory, doklady o pořízení nahrávky i přesná data zveřejnění. Předchozí neúspěšnou komunikaci vysvětlovala tím, že zprávy končily ve složce nevyžádané pošty.
Do sporu navíc zapojila bulharského skladatele Philipa Kouteva, který v roce 1963 proslavil vlastní úpravu tradiční písně Bre Petrunko. Tím ale vznikla další důležitá otázka. Autorská práva k určité hudební úpravě nejsou totéž jako práva ke konkrétní zvukové nahrávce jiné interpretky.
Společnost neuvedla, která konkrétní položka z jejího katalogu měla být nahrávkou Shokin porušena. Právě tento detail je přitom pro posouzení celé stížnosti zásadní.
Video vrátili až po zásahu novinářů
Pouhých několik minut poté, co Media Nov Records požádala hudebnici o důkazy vlastnictví nahrávky, oznámila stažení své žádosti o odstranění videa.
Vysvětlení bylo překvapivé. Firma uvedla, že video nevytvářelo příjmy ani nezískávalo zhlédnutí, a proto již nepovažuje jeho odstranění za potřebné. Jenže podle zveřejněných informací mělo v té době přibližně 125 tisíc zhlédnutí.
Společnost zároveň zdůraznila, že stažením stížnosti se nevzdává případných práv a hodlá podniknout příslušné právní kroky ve věci původního sporu. Není tedy možné tvrdit, že tím formálně uznala neoprávněnost svého původního požadavku.
Přibližně o 24 hodin později byla nahrávka znovu dostupná. YouTube redakci 404 Media potvrdil, že video obnovil poté, co stěžovatel svou žádost stáhl.
Případ upozorňuje také na rozdíl mezi běžným nárokem systému Content ID a formální žádostí o odstranění. Content ID může například přiřadit příjmy z reklamy držiteli práv. Formální žádost o odstranění je právní postup, který může vést ke smazání videa a udělení sankce kanálu. YouTube uvádí, že takové žádosti kontroluje, přičemž část procesu zajišťují automatizované systémy.
Z dostupných informací ovšem nelze potvrdit, že samotnou stížnost Media Nov Records vytvořila nebo podala umělá inteligence bez lidského zásahu. Firma využívání AI při rozpoznávání obsahu propaguje, konkrétní technický postup v tomto případě však nezveřejnila.
Zdroj:
https://www.404media.co/how-an-ai-content-mill-put-a-real-musician-through-copyright-hell https://support.google.com/youtube/answer/13823830