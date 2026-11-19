Rozhodující krok popisují zahradní návody Bauhausu stručně. Před prvními mrazy je potřeba usadit nad nejhlubší místo jezírka plovák nebo jiné protimrazové zařízení, aby z vody mohl unikat bioplyn a k hladině se dostával vzduch. Kdo tenhle krok vynechá, spoléhá na krátkou a mírnou zimu. V mělké nádrži s početnou obsádkou a vrstvou listí na dně se taková sázka vyplatit nemusí, protože zásoba kyslíku se tam může vyčerpat dřív, než majitel zahlédne první varovné signály. Dohledali jsme, co se pod ledem skutečně odehrává, kolik stojí základní pojistka a které podzimní práce rozhodují o tom, jestli se ryby na jaře znovu objeví u hladiny. Podle nás vyjde nejlevnější ochrana už v říjnu: volné místo na hladině a co nejméně tlejícího materiálu na dně.
Co se děje pod zamrzlou hladinou jezírka
Led sám o sobě rybám spíš pomáhá. Funguje jako izolační víko a spodní vrstva vody si pod ním drží stabilní teplotu kolem 4 °C. Tam ryby přečkávají zimu v útlumu, s pomalým metabolismem a minimální spotřebou energie.
Potíž nastává ve chvíli, kdy se hladina uzavře úplně a na led napadne sníh. Podle
University of Illinois Extension tím jezírko přijde o kontakt s atmosférou a zároveň o světlo. Řasy a ponořené rostliny pak přestanou vyrábět kyslík fotosyntézou. Zásoba, která ve vodě zůstala, se přitom dál ztenčuje. Odebírají ji ryby dýcháním a hlavně bakterie, které rozkládají organickou hmotu na dně.
Právě rozklad dělá ze zamrzlé nádrže past. OBI mezi hnilobnými plyny jmenuje sirovodík a metan, které vznikají z listí, kalu a odumřelých rostlin. Starší český návod na webu ČESKÉSTAVBY.cz doplňuje čpavek, jehož zdrojem bývají také zbytky krmiva a rybí trus. Bez úniku se tyto látky hromadí ve vodě, ze které ryby zároveň potřebují brát kyslík.
Odborníci uvádějí i konkrétní hranice. Při obsahu rozpuštěného kyslíku kolem 5 mg na litr se ryby dostávají do stresu. Michiganský úřad pro přírodní zdroje (Michigan Department of Natural Resources) označuje za kritickou hodnotu pro řadu teplomilných druhů zhruba 2 mg na litr a delší pobyt pod 1 mg na litr může být smrtelný. Informační list státu Connecticut připomíná ještě jeden zrádný rys: zimní úhyn se často prozradí až po tání, když mrtvé ryby vyplavou k okraji.
Plovák nad nejhlubším místem rozhoduje o přežití ryb
Bauhaus ve svém přehledu Péče o jezírko v průběhu roku i v dalším článku k jezírkům opakuje totéž: hladina nesmí zamrznout celá. Plovák patří nad nejhlubší část nádrže a vložit ho je třeba ještě před prvními mrazy. Dodatečná montáž do ledové krusty je komplikovaná a ryby zbytečně vyruší.
Jednoduchý polystyrenový plovák funguje bez elektřiny a v mírných zimách obvykle stačí. Při delších mrazech doporučuje OBI kombinovat ho s provzdušňovačem, který přivádí bublinky, zvyšuje okysličení a pomáhá vytlačit hnilobné plyny ven. Výkon vzduchovacího čerpadla se odvíjí od velikosti nádrže: malému jezírku postačí kolem 150 litrů za hodinu, větší potřebuje až 2 000 litrů za hodinu.
Umístění rozhoduje stejně jako samotný přístroj. Koi Zelenka i výrobce Sera radí dát vzduchovací kámen do mělčí části nebo těsně pod hladinu. Kdyby bublal u dna, promíchal by vodní vrstvy a ochladil teplejší spodní zónu, kde ryby odpočívají.
Univerzální rozměr otvoru v ledu žádný zdroj nestanovuje. OBI u podomácku vyrobeného plováku počítá s průměrem asi 50 cm, což dává dobrou představu o měřítku. Smysl má trvale otevřená a funkční plocha. Malá dírka, která přes noc znovu zamrzne, rybám nepomůže.
Podzimní úklid dna a konec krmení
Všechno, co na podzim zůstane ležet na dně, si v zimě vybere svou daň v kyslíku. Proto má zazimování dvě poloviny: technickou a úklidovou. Ta druhá začíná už s prvním padajícím listím.
Síť proti listí: OBI doporučuje oka kolem 20 mm. Bauhaus připomíná sundat ji ještě před prvním sněžením, jinak pod sněhem zatíží hladinu a zastíní ji. Podběrák: napadané listí vybírat aspoň jednou za dva dny, dokud ho stromy shazují. Kal: odsát nebo vybrat ze dna, protože právě v něm probíhá nejintenzivnější hniloba. Rostliny: nezimovzdorné druhy přesunout do zimoviště, odumřelé části odstranit. Rákosovité porosty stačí zkrátit tak, aby stébla trčela nad hladinu. Duté stonky pak pomáhají s výměnou plynů.
Krmení se s klesající teplotou omezuje a nakonec úplně ukončí. Bauhaus i Koi Zelenka uvádějí hranici 12 °C, Jezírka Banat doporučují skončit při dlouhodobém poklesu na 10 °C a méně. Ryby ve studené vodě potravu prakticky nezpracují a nesnědené granule se jen přidají k hnijící vrstvě na dně.
Technika potřebuje vlastní péči. Filtraci a UV lampu je vhodné vypnout, vyčistit, vypustit a uklidit do tepla. Běžné čerpadlo radí OBI uložit na nemrznoucím místě do nádoby s vodou, aby nevyschla těsnění. Mrazuvzdorná ponorná čerpadla mohou zůstat v jezírku vypnutá v hloubce kolem 80 cm.
Na hloubce se zdroje úplně neshodnou. OBI považuje za dostatečné minimum 80 cm, Bauhaus a Sera počítají s jedním metrem a Jezírka Banat označují nádrže mělčí než 100 cm za nevhodné k zimování i pro odolné karasy. Rozumná hranice tedy leží kolem metru, pro cenné koi raději ještě víc. Majitelé mělkých dekorativních jezírek udělají lépe, když ryby na zimu přestěhují do vnitřní nádrže.
Kolik stojí zimní pojistka pro ryby
Základní ochrana vyjde levněji než nová obsádka. Ceny jsme ověřili v nabídkách obchodů a na srovnávači Heureka, jde o orientační údaje platné v době psaní.
Pomůcka Orientační cena Jednoduchý plovák proti zamrznutí 268 až 399 Kč Plovák se vzduchováním 649 až 888 Kč Topný plovák 150 W od 999 Kč Oase IceFree Thermo 330 2 850 Kč (Bauhaus), 3 299 Kč (Heureka) Podběrák Oase 180 cm 439 Kč (Bauhaus) Síť AquaNet 2, 4 × 8 m 469 Kč (Bauhaus) Síť AquaNet 3, 6 × 10 m 819 Kč (Bauhaus) Menší sítě na jezírko 199 až 599 Kč (Hornbach)
Topná varianta spolehlivěji drží otvor při dlouhých holomrazech, zato spotřebovává elektřinu. Pro většinu zahradních jezírek v českých podmínkách podle nás postačí pasivní plovák doplněný vzduchováním. Celá sestava i se sítí a podběrákem se vejde zhruba do 2 000 Kč.
Když hladina zamrzla dřív, než jste zasáhli
Ani pozdní reakce nemusí být marná. Do ledu se ovšem nesmí sekat ani tlouct. Sera varuje, že nárazy ryby vytrhnou ze zimního klidu a v krajním případě mohou přispět k úhynu. Bauhaus i Koi Zelenka doporučují otvor opatrně vytvořit horkou nebo teplou vodou a potom do něj vložit plovák či vzduchování. Na led se bez jistoty jeho nosnosti nevstupuje.
Po každém sněžení stojí za to smést sníh koštětem aspoň z části hladiny, aby do vody pronikalo světlo. U větších vodních ploch radí americké úřady odklidit sníh zhruba ze třetiny hladiny. Během zimy je zároveň dobré pravidelně kontrolovat, jestli otvor nezamrzl a technika běží.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková