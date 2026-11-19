Labutí mládě bojuje o život. Záchranáři zoufale hledají způsob, jak mu pomoci
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Labutí mládě bojuje o život. Záchranáři zoufale hledají způsob, jak mu pomociZdroj: Karel Makoň / DESOP
Článek byl publikován 19.11.2026 08:40
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