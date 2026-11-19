Obraz z Vídně si fanoušci zapamatovali. Český tenista ve druhém setu podklouzl, dopadl na záda a udeřil se zadní částí hlavy o kurt. Několik minut ho ošetřovali, zápas pak dohrál, ale zjevně otřesený už neuhrál téměř nic. O tři týdny později zní z jeho úst úplně jiná zpráva: „Jsem v pořádku.“ Jednadvacetiletý hráč se chystá na Final 8 Davis Cupu a podle všeho, co je zatím známo, bez omezení. Pro český tým je to možná nejdůležitější zpráva celé přípravy. V krátkém formátu, kde rozhodují dva body, se bez druhého silného singlisty hraje velmi těžko.
Uklouznutí, náraz a jediný uhraný míček
Stalo se to na konci října v závěru utkání 2. kola turnaje ATP ve Vídni proti Francouzi Adrianu Mannarinovi. Za stavu 5:4 ve druhém setu při soupeřově podání Menšík nejprve doslova rybičkou vytáhl bekhendem míč, který už vypadal ztracený. Hned při dalším úderu, forhendu, mu ujela noha. Skončil na zemi a hlava narazila do kurtu.
Následovalo několikaminutové ošetřování. Menšík to nevzdal, vrátil se do hry, ale podle zpravodajství ČTK už uhrál jen jediný míček. Prohrál 4:6, 5:7.
Na sociálních sítích se pak řešilo hlavně to, proč vůbec pokračoval. Jeden z fanoušků na síti X spočítal, že od inkriminovaného bodu Menšík vyhrál jen jeden z osmi míčků, a ptal se, jak mohl po takovém úderu do hlavy dál hrát. Otázka visela ve vzduchu několik dní. Odpověď přišla teprve s rozhodnutím o Paříži.
„Potřeboval jsem se otřepat“
Menšík na sociálních sítích oznámil, že mu lékaři po několika vyšetřeních doporučili odpočinek a dostatek času na rekonvalescenci. Z Rolex Paris Masters se proto odhlásil. Zdraví je podle něj na prvním místě a cílem bylo být stoprocentně zpátky na Davis Cup. Celé jeho vyjádření zachytily
České noviny.
Přesnou diagnózu veřejně nesdělil. Zdroje mluví o úrazu hlavy, nikoli o konkrétním typu poranění, a o žádných dlouhodobých následcích se zatím nepíše.
Před odletem do Itálie už Menšík zněl uvolněně. Pro Livesport popsal pád jako „trochu nešťastný“. „Potřeboval jsem se otřepat,“ řekl. Za pár dní byl podle svých slov v pohodě, „ale nějaký čas to chtělo“. Mezitím odehrál charitativní exhibici v Prostějově a celý poslední týden trénuje naplno. Další týden přípravy má ještě k dobru.
Zní to jako dobrá zpráva. Podle nás ji ale potvrdí až první ostré výměny v Boloni, ne žádné prohlášení. Trénink a zápas pod tlakem jsou dvě různé věci, a zvlášť po úrazu hlavy se hráčova jistota v pohybu ukáže až tehdy, když musí znovu sprintovat do rohu kurtu. Dostupná fakta zatím mluví jasně: návrat bez veřejně uváděného omezení.
Sám Menšík se na týmovou akci těší. Konec sezony a dovolená podle něj už „klepou na dveře“, ale týmové soutěže miluje a Češi do Boloně jedou „s nejvyššími ambicemi“.
Kanada bez Shapovalova, ale s Augerem-Aliassimem
Čtvrtfinále mezi Českem a Kanadou se hraje v úterý 24. listopadu od 16:00. ČT sport zahajuje přímý přenos už v 15:40. Final 8 v Boloni potrvá do neděle 29. listopadu a vítěz úterního souboje narazí v pátečním semifinále na lepšího z dvojice Itálie, Jižní Korea.
Soupeř dorazí oslabený. Tennis Canada původně nominovala Félixe Augera-Aliassimeho, Denise Shapovalova, Gabriela Dialla, Liama Draxla a Duncana Chana. Shapovalov s Diallem ale ze zdravotních důvodů odstoupili a místo nich podle aktualizace
Tennis Canada přišli Alexis Galarneau a Keegan Rice.
To výrazně mění poměr sil. Kanada přišla o druhého singlistu a s ním i o hloubku sestavy. Zůstává ale Auger-Aliassime, hráč s daviscupovou bilancí 15 výher a 5 proher. Dokud je na kurtu on, Kanada má reálnou šanci vzít jeden bod ve dvouhře. A v tomhle formátu to stačí, aby se o všem rozhodovalo ve čtyřhře.
Pro zajímavost: obě země se v Davis Cupu utkají vůbec poprvé. V žebříčku soutěže je Česko páté, Kanada osmá.
Český tým kapitána Tomáše Berdycha tvoří Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a deblový pár Adam Pavlásek s Patrikem Riklem. Role jsou zhruba jasné:
Menšík a Lehečka: hlavní singlové opory, od nich se čekají body ve dvouhrách Pavlásek a Rikl: specializovaný deblový pár pro případný rozhodující zápas Macháč: pátý hráč, který může naskočit do singlu i deblu podle formy a taktiky
Sestavu na konkrétní utkání kapitán potvrzuje až těsně před zápasem. Menšík je připravený a jeho nasazení se očekává.
Formát, kde jeden bod rozhodne celý týden
Každé utkání Final 8 tvoří dvě dvouhry a případná rozhodující čtyřhra. Kdo vyhraje dva body, postupuje. Žádný třetí den, žádná oprava. Berdych to při nominaci shrnul tak, že v tomhle formátu se „může stát cokoliv“ a rozdíly mezi týmy se rychle mažou.
Proto má Menšíkův návrat takovou váhu. Bez něj by Česko proti Augerovi-Aliassimemu a spol. stálo na Lehečkovi a na deblu, kde se loterie tie-breaků dá těžko naplánovat. S ním má tým dva hráče, kteří umí bod přinést i proti silnému soupeři.
Ukázala to už kvalifikace. Proti USA v pražské O2 areně vyhráli Češi 3:2 a cesta to byla dramatická:
Zápas Výsledek Lehečka vs. Shelton 6:4, 6:4 Menšík vs. Tien 2:6, 4:6 Pavlásek, Rikl vs. Harrison, Krajicek 7:5, 3:6, 6:7 Menšík vs. Shelton 5:7, 6:4, 6:3 Lehečka vs. Tien 6:3, 7:5
Menšík první den prohrál, ale v neděli porazil Bena Sheltona a srovnal na 2:2. Debl předtím Česko ztratilo po čtyřech promarněných mečbolech. Lehečka pak dokonal obrat. Kompletní průběh popisuje zpráva
Českého tenisového svazu.
Ta série výsledků vypovídá o českém modelu víc než jakákoli statistika. Tým nestojí na jedné hvězdě, ale na dvou rovnocenných singlistech.
Bolestivé vzpomínky na Boloň i Málagu
Finálová fáze Davis Cupu přitom Čechům v posledních letech moc nepřála. V roce 2023 v Málaze prohráli čtvrtfinále s Austrálií 1:2 a rozhodl debl. O rok později ve Valencii nepostoupili ze skupiny, Austrálii podlehli 0:3.
Loni hráli v Boloni se Španělskem. Menšík porazil Pabla Carreňa Bustu, Lehečka nestačil na Jaumeho Munara a rozhodující čtyřhru Macháč s Menšíkem ztratili po dvou tie-breacích s Granollersem a Martínezem. Těsněji to snad ani nešlo.
Opakuje se tedy stejný vzorec: Češi dojdou do vyřazovací fáze a pak padnou o jediný bod, často v deblu. Letos mají podle nás nejlepší šanci ten vzorec prolomit. Soupeř je oslabený, Menšík zdravý a tým přiletí do Boloně už ve čtvrtek 19. listopadu. Berdych chtěl odletět s předstihem právě kvůli logistice turnaje, kde se osm týmů dělí o tři tréninkové kurty a jeden centrální. Čtyři dny tréninku před úterkem nejsou luxus, ale nutnost.
Před měsícem ležel Menšík ve Vídni na zádech a lékaři mu sahali na hlavu. V úterý odpoledne může v Boloni stát na kurtu proti Augerovi-Aliassimemu s tím, že na jeho bodu visí celý týden českého týmu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný