Spěcháte na odlet, navigace hlásí další odbočku a těsně před ní stojí u silnice tabulka s přeškrtnutým nápisem GPS. Znamená to, že máte navigaci vypnout? Někteří řidiči si to opravdu myslí, přestože symbol není žádná novinka. Kdo se v tu chvíli rozhodne špatně, může si od letiště odvézt víc než jen zpoždění.
Přeškrtnuté GPS před sjezdem k letišti
Podle reportáže TV Nova (TN.cz) z listopadu 2026 stála tabulka u přestavované křižovatky ulic Aviatická a Lipská, před sjezdem k Letišti Václava Havla. Přeškrtnutý nápis GPS na ní doplňuje text „Změna vedení dopravy“. Řidiči oslovení v téže reportáži si ji vykládali různě a někteří v ní viděli zákaz navigace. Ti, které reportáž ukázala, si význam cedule jen domýšleli.
Na českých silnicích se symbol používá od roku 2011, tedy už přes 15 let. Řidiči ho přesto vídají málo. O podobě a umístění takového varování rozhoduje příslušný správní orgán. Úřady ho osazují jen výjimečně, a tak ho lépe znají řidiči, kteří jezdí na hory nebo do míst se slabým signálem.
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František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy, v listopadu 2026 pro Televizní noviny TV Nova (TN.cz) vysvětlil, že navigace v takovém úseku může ztrácet signál nebo pracovat s nepřesnými mapami. Tabulka tedy řidiče varuje, že by v následujícím úseku neměl displeji věřit.
Katalog značek ve vyhlášce 294/2015 Sb. pamatuje i na případy, kdy je potřeba řidičům sdělit něco, pro co oficiální symbol neexistuje: na dodatkovou tabulku nebo informativní značku se smí dát i jiný symbol, kterému běžný řidič porozumí. Přeškrtnuté GPS je přesně takový případ.
Právně řidiče zavazuje jen značka, ke které tabulka patří, třeba zákaz vjezdu, a ta by platila úplně stejně i bez přeškrtnutého GPS. Tabulka k ní přidává varování a sama nic nezakazuje ani nenařizuje navigaci vypnout.
Přečtěte si také: Meteorologové už mají předpověď na Vánoce. Budou jiné, než čeká většina Čechů Zákaz vjezdu u přestavované křižovatky platí stejně, ať u něj tabulka s přeškrtnutým GPS visí, nebo ne. Ilustrační foto. Zdroj: William Gevorg Urban / Pexels. Proč se mapy u letiště pletou
Od 27. září do 30. listopadu 2026 probíhá třetí etapa přestavby mimoúrovňové křižovatky Aviatická × Lipská, kudy vede výpadovka na Slaný. Z centra se k letišti jezdí po obnovené nájezdové rampě, od Tuchoměřic vede objížďka přes mimoúrovňovou křižovatku Kněževes po D7 a od Slaného zůstává vše při starém.
Mapové podklady v navigacích s tak rychlými změnami na stavbě nejspíš nedrží krok. Navigace proto může hlásit odbočku, kterou už značky zakazují. Značení se během stavby navíc mění, takže tabulku s GPS tu nemusíte potkat napořád.
Policie ČR i Letiště Praha žádají řidiče, aby respektovali dopravní značení a počítali s časovou rezervou, hlavně cestou na soukromá parkoviště v okolí.
Přečtěte si také: Nad pólem začalo něco, co meteorologové za 60 let nezažili. Česko může zasáhnout arktický mráz Výmluva na navigaci u policie neobstojí
Paragraf 4 písm. c) zákona o silničním provozu vyjmenovává, čím se má řidič řídit: dopravními značkami, světelnými signály, případně i akustickými signály, které je doprovázejí, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace. Navigace mezi ně nepatří a slouží jen jako pomůcka. Pokuta proto hrozí za porušení značky, ke které tabulka patří, třeba zákazu vjezdu.
Na navigaci se řidič u policie nevymluví a za vjezd do zákazu osobním autem mu ve správním řízení hrozí pokuta až 5 000 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vjezd do zákazu osobním autem je drobný přestupek, který smí policista vyřešit i domluvou. U většiny ostatních dopravních přestupků to zákon nedovoluje. Výše pokuty podle zákona o silničním provozu ve znění k listopadu 2026 se jinak řídí tím, čím jedete:
Pokuta Osobní auto Vozidlo nebo souprava, jejíž největší povolená hmotnost přesahuje 12 tun na místě do 1 500 Kč 2 500 až 3 500 Kč ve správním řízení 2 000 až 5 000 Kč 4 000 až 10 000 Kč Přečtěte si také: Meteorologové hlásí jev, jaký od 50. let nezaznamenali. Evropu může zasáhnout vlna mrazů
Kdyby z vjezdu do zákazu vznikla nehoda, může pokuta dosáhnout až dvojnásobku běžného maxima, u osobního auta tedy 10 000 Kč. Když se při nehodě zraní kdokoli kromě osoby blízké, dostane řidič k pokutě ještě zákaz řízení v délce 6 až 18 měsíců. Za vážnější chyby, ke kterým může navigace svést, třeba jízdu v protisměru, stanoví zákon vyšší sazby.
Jak projet kolem letiště bez pokuty
Ještě před cestou na odlet si aktualizujte mapy v telefonu nebo v autě. U letiště pak jeďte podle cedulí s objížďkou. Když vás hlas z telefonu posílá jinam, než ukazují značky, pokračujte podle značek, do zákazu nevjíždějte a počkejte, až si navigace najde novou trasu.
Vypínat navigaci kvůli tabulce s přeškrtnutým GPS nemusíte. Berte ji jako upozornění, že v dalším úseku mají přednost značky. Do konce třetí etapy 30. listopadu 2026 počítejte při cestě od Tuchoměřic s objížďkou po D7 a vyjeďte z domova dřív.
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Zdroje: https://autotrip.cz/znacka-preskrtnute-gps/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294, https://policie.gov.cz/hlavni-mesto-praha/dalsi-dopravni-omezeni-u-letiste, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zpravy-hlavni-mesto-praha-zacina-prestavba-pretizene-krizovatky-u-prazskeho-letiste-omezena-bude-doprava-na-vypadovce-na-slany-40575229, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/cestou-necestou-ridici-nekdy-s-navigaci-konci-v-protismeru-ci-na-horskych-stezkach-75295, https://energozrouti.cz/clanek/cesta-na-prazske-letiste-se-znovu-komplikuje-nova-omezeni-potrvaji-az-do-konce-listopadu, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/661202-v-praze-se-objevila-neobvykla-dopravni-znacka-ridici-netusi-co-znamena
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