Chceš začít chodit dvakrát týdně cvičit. Partner říká, že je to skvělý nápad. Ve středu v šest ale navrhne společnou večeři právě v době, kdy máš lekci. Rozhodneš se večer hodinu pracovat na vlastním projektu. On tě podporuje. Jenže přesně v tu dobu se automaticky předpokládá, že vyřešíš nákup, děti, psa nebo nádobí. Nic z toho nevypadá jako sabotáž. A většinou ani není. Právě v tom je ten háček.
Podporu vidíme lépe než překážky
Nová studie zaměřená na partnerské vztahy sledovala rozdíl mezi tím, jak lidé hodnotí vlastní chování vůči partnerovým cílům, a tím, jak stejné chování vnímá partner. Výzkumníci zjistili, že lidé si byli poměrně dobře vědomi toho, jak druhému pomáhají. Věděli, že ho povzbuzují, poskytují mu praktickou podporu nebo mu dávají najevo důvěru.
Mnohem méně přesně ale odhadovali, kdy mu vlastní chování komplikuje cestu. Jinými slovy: „podporuju tě“ může být pravda a zároveň nemusí být celý příběh.
Překážka nemusí vypadat jako zákaz
Když si představíme partnera, který někomu brání v cílech, máme tendenci vidět extrém. Žárlivost. Kontrolu. Manipulaci. Otevřené věty typu „to dělat nebudeš“. V běžném vztahu to často vypadá mnohem obyčejněji.
Partner ví, že chceš šetřit, ale pravidelně navrhuje drahé aktivity. Ví, že potřebuješ večer klid, ale automaticky na tebe přesouvá drobné povinnosti.
Podporuje tvoje studium, ale nepočítá s tím, že příprava na zkoušku skutečně zabere několik hodin. Fandí tvému pohybu, ale jakmile začneš pravidelně odcházet cvičit, připadá mu, že spolu trávíte málo času. Každá jednotlivá situace může být malá. Problém je opakování.
Dobré úmysly nejsou totéž co dobré podmínky
Tohle je možná nejpraktičtější část. Ve vztahu se často ptáme na úmysl: „Myslí to se mnou dobře?“ Jenže pro skutečný život je stejně důležité, jaké podmínky společně vytváříte.
Může tě milovat a přesto vůbec nechápat, kolik času potřebuješ na práci. Může ti přát zdraví a zároveň nevědomky narušovat nový režim. Může chtít, abys uspěla, a přesto čekat, že všechny dosavadní domácí povinnosti zůstanou přesně stejné. Není nutné z toho vyrábět zloducha. Je ale dobré to pojmenovat.
„Potřebuji podporu“ je příliš obecná věta
Když se partneři baví o cílech, často zůstávají u abstraktních formulací. „Potřebuju, abys mě podporoval.“ To může pro každého znamenat něco jiného.
Mnohem užitečnější je říct: „Každé úterý a čtvrtek od sedmi do osmi potřebuji, abys počítal s tím, že nejsem k dispozici.“ Nebo: „Když řeknu, že tento měsíc šetřím, pomůže mi, když nebudeš každou sobotu navrhovat drahou večeři.“ Nebo: „Když pracuju na kurzu, potřebuju dvě hodiny bez domácích úkolů a přerušování.“ Konkrétní žádost se dá splnit. Obecná potřeba se snadno ztratí v dobrých úmyslech.
A možná stojí za to otočit otázku i na sebe
Výzkum není jen návod, jak zjistit, co partner dělá špatně. Možná je užitečnější položit si otázku: znám jeho cíle dost konkrétně na to, abych poznala, kdy mu je sama komplikuju?
Podpora není jen potlesk. Někdy je to převzetí večeře. Zavřené dveře. Hodina klidu. Méně spontánních plánů. Nebo obyčejné respektování toho, že cíl, který není důležitý pro mě, může být velmi důležitý pro člověka vedle mě.
Upozornění: Článek má informační charakter a vychází z výzkumu partnerského chování. Jednotlivá studie nemůže vysvětlit konkrétní vztah ani nahradit odbornou pomoc při dlouhodobých vztahových obtížích.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o vztazích a psychologii každodenního života najdeš na Poudrée.
Zdroje: PsyPost – People tend to underestimate how much they get in the way of their partner’s goals [1].