Začátek topné sezony 2026/2027 přináší v mnoha bytech stejný obrázek. Za skříní v ložnici se v rohu u venkovní stěny objeví šedočerné tečky. Majitel bytu nalije do misky ocet, přisype jedlou sodu a směs zasyčí a vzpění se. Vypadá to jako úspěch, jenže pěna je jen viditelný doklad toho, že se obě účinné složky právě navzájem zneškodnily. Mnohem lepší službu odvede nenápadná lahvička 3% peroxidu vodíku z lékárny. Nešumí ani nevoní, přesto oxiduje buňky plísně a podle odborné literatury si poradí i se sporami. Podle nás je to nejlevnější a nejméně využívaný pomocník, jakého může česká domácnost proti plísni nasadit. Má ovšem jednu podmínku, ke které se dostaneme na konci: zeď musí přestat vlhnout.
Proč ocet se sodou šumí, ale plíseň nezabije
Ocet obsahuje kyselinu octovou, jedlá soda je hydrogenuhličitan sodný, tedy zásada. Jakmile se setkají, proběhne klasická neutralizace. Výukový materiál
American Chemical Society ji zapisuje jednoduchou rovnicí: kyselina octová a hydrogenuhličitan sodný dávají octan sodný, vodu a oxid uhličitý.
Bublinky jsou právě ten oxid uhličitý. Reakce běží jen do chvíle, kdy se jedna ze složek vyčerpá, a pak utichne. V misce zůstane slabě slaná voda, která proti plísni prakticky nic nezmůže. Kyselost octa zmizela a zásaditost sody také.
Babská rada se přesto drží úporně a důvod je podle nás prostý. Pěnění je efektní a okamžité, takže oko dostane důkaz „práce“ hned. Skutečné ničení mikroorganismů se odehrává neviditelně a výsledek přichází až s odstupem.
Ani samostatně nemají obě suroviny široký záběr. Studie vnitřních plísní z roku 2015 zjistila, že 4% ocet brzdil růst druhu Penicillium chrysogenum, na rozšířený Aspergillus fumigatus však nestačil. Jedlá soda prokázala protiplísňový účinek v laboratoři, u plísní ale až při koncentraci kolem 40 gramů na litr, a výzkum se navíc týkal kožních infekcí, nikoli omítky.
Peroxid vodíku: oxidace, která rozbíjí buňky i spory
Peroxid vodíku funguje zcela odlišným mechanismem. Americká agentura
CDC v přehledu chemických dezinfekčních prostředků popisuje, že peroxid uvolňuje vysoce reaktivní hydroxylové radikály. Ty napadají tuky v buněčných membránách, poškozují DNA a ničí další životně důležité součásti buňky. CDC mu přiznává účinek na bakterie, viry, houby i spory a 3% roztok označuje za stabilní a účinný dezinfekční prostředek na neživé povrchy.
Spory jsou přitom tím nejtvrdším oříškem. Plíseň jimi přežívá nepříznivé období a šíří se vzduchem. Už klasická studie z roku 1977 ukázala, že peroxid v koncentraci 2 až 6 % snížil počet spor plísní rodu Aspergillus o 99,9 %, a to v časech od minut po hodiny podle koncentrace a podmínek. Novější práce z roku 2021 testovala přímo 3% peroxid proti sporám čtyř druhů plísní a potvrdila, že na ně působí.
Laboratorní miska a zeď v paneláku se ovšem liší. V laboratoři vědci kontrolují teplotu, koncentraci i dobu kontaktu do minuty. Na stěně rozhoduje, jak porézní je omítka, jak dlouho roztok vydrží vlhký, než oschne, a jak hluboko plíseň prorostla. Proto je důležitý postup, nikoli jen samotná lahvička.
Kolik stojí peroxid v lékárně a kde vyjde nejlevněji
V českých obchodech se 3% peroxid prodává ve dvou kategoriích. Lékárenský je určený i pro ošetření drobných ran, technický slouží k úklidu a obsahuje stabilizátory.
Produkt Balení Cena Cena za litr Easy Life Peroxid vodíku 3 % (OnlineMedical) malá varianta od 35 Kč podle objemu Peroxid vodíku 3 % (BENU) 100 ml 59 Kč 590 Kč Peroxid vodíku 3 % (Lékárna Spea, e-shop) 100 ml 64 Kč 640 Kč Peroxid vodíku 3 % technický (Fichema) 1 l 60 Kč 60 Kč
Na jeden plesnivý kout stačí lékárenská stovka mililitrů. Kdo však bojuje s plísní v několika místnostech, ušetří s technickým litrem až desetinásobek. Koncentrace je stejná, jen výrobce u něj výslovně uvádí, že se nehodí pro potravinářské ani farmaceutické použití. Na zeď ideální, na odřené koleno nikoli.
Vyplatí se zkontrolovat i lahvičku, která leží v lékárničce už několik let. Peroxid se postupně rozkládá a podle Montana State University Extension ztrácí účinnost přibližně za rok.
Jak ošetřit plesnivou zeď peroxidem krok za krokem
Osvědčený postup popisuje zdravotní úřad amerického státu Florida a dá se přenést do každého bytu:
Test na skrytém místě. Peroxid může citlivé povrchy odbarvit, proto ho nejprve vyzkoušejte za nábytkem nebo u lišty. Nástřik. Roztok nalijte do rozprašovače a plesnivé místo důkladně navlhčete. Doba působení 10 minut. Během ní peroxid pracuje, proto ho hned nesetírejte. Mechanické odstranění. Povrch vydrhněte kartáčkem nebo houbičkou a otřete. Vysušení. Stěnu nechte vyschnout, případně ji vyvětrejte nebo přisušte.
Mechanické odstranění nelze přeskočit. Americká agentura EPA upozorňuje, že i odumřelá plíseň dokáže vyvolávat alergické reakce. Nestačí ji usmrtit, musí ze zdi zmizet.
Bezpečnost nevyžaduje laboratorní výbavu. Podle toxikologů z ATSDR 3 až 5% roztok při běžném domácím použití jen mírně dráždí kůži a sliznice. Rukavice a větrání jsou nutností. Při stříkání nad hlavou se hodí ochranné brýle, protože kontakt s očima je nepříjemný. CDC u úklidu plísní radí chránit i ústa a nos, u větší plochy nebo u citlivějších lidí tedy pomůže respirátor. Peroxid nikdy nemíchejte s octem, před tím výslovně varuje University of Florida.
Svépomoc má své hranice. EPA ji doporučuje u ploch menších než zhruba 0,9 m² (10 čtverečních stop). Pokud plíseň zabírá větší část stěny, do bytu zatéká, šlo o vytopení odpadní vodou nebo se objevují zdravotní potíže, patří práce do rukou odborníka. Silně napadený sádrokarton, koberec nebo podhledové desky bývá nutné vyměnit.
Plíseň se vrací, dokud zeď vlhne
Spory plísní jsou všude kolem nás, ve vzduchu i v prachu. Růst začnou teprve tehdy, když dopadnou na vlhký povrch. Peroxid zlikviduje současnou kolonii, novou však zastaví jedině suchá stěna. Podle
EPA se plíseň bez odstranění zdroje vlhkosti s velkou pravděpodobností vrátí.
Státní zdravotní ústav jmenuje u českých bytů dvě hlavní příčiny vlhkých zdí. První tvoří stavební vady: zatékání, vzlínající vlhkost a tepelné mosty, tedy chladná místa ve stěně, na kterých kondenzuje pára. Druhou je způsob bydlení, od vaření a praní přes sušení prádla v místnosti až po nedostatečné větrání. Riziko roste, když se málo topí a vzduch stojí v rozích nebo za nábytkem natlačeným ke stěně.
Prevence je přitom nenáročná:
Hlídat vlhkost. EPA doporučuje udržovat relativní vlhkost pod 60 %, ideálně mezi 30 a 50 %. Levný vlhkoměr ukáže, kde je potíž. Větrat nárazově. Státní zdravotní ústav radí ráno otevřít všechna okna dokořán asi na pět minut a dál větrat podle vlhkosti, ideálně každé dvě hodiny. Koupelna, kuchyň a ložnice potřebují vzduch častěji. Sušit rychle. Mokrá místa po úniku vody by měla vyschnout do 24 až 48 hodin. Odsunout nábytek. Pár centimetrů mezi skříní a venkovní stěnou nechá vzduch proudit.
Pokud se plíseň vrací stále na stejné místo i přes důsledné větrání, ukazuje to podle nás na tepelný most nebo vadu konstrukce. Tam už peroxid pouze tiší příznaky a skutečné řešení přinese zateplení či oprava.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková