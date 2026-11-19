Tvarohové jsem dlouho měla za takové jídlo z nouze. Něco napůl mezi vdolky a lívancem koblihou, jen bez kynutí, bez náplně uvnitř a bez toho slavnostního dojmu, když se mísa postaví na stůl. Pak ale přišla obyčejná neděle, v lednici skoro nic, jen tvaroh, pár vajec a chuť na něco teplého. Udělala jsem je rychle, spíš z nedostatku lepšího nápadu. Od té doby se k nim vracím častěji, než bych tehdy řekla. Většinou zmizí ještě vlažné.
Největší výhoda těchto vdolků je v tom, že se nečeká na těsto. Bez droždí, bez kynutí, bez kontrolování mísy pod utěrkou každých deset minut. Tvaroh se promíchá s vejci, přidá se mouka s práškem do pečiva, těsto se vyválí asi na centimetr až dva a vykrajují se kolečka. Potom už přichází na řadu horký olej, pár minut u pánve a vůně, která z kuchyně obvykle vytáhne i ty, kteří před chvílí tvrdili, že sladké nechtějí. Po vychladnutí se vdolky mažou nebo marmeládou tvarohem.
Můj tip zní: S prvním vdolkem do oleje nespěchejte. Olej musí být opravdu rozpálený, jinak těsto nasaje tuk a vdolky budou zbytečně těžké. Kápněte do něj malý kousek těsta. Pokud hned zasyčí a vyplave nahoru, můžete začít smažit. Recept na domácí tvarohové vdolky bez kynutí
Z tohoto množství vyjde přibližně
20 až 25 vdolků. Záleží hlavně na tom, jak velké kolečko zvolíte. Hodí se ke , odpoledne ke kávě i jako snídani rychlá svačina pro děti. Celková délka přípravy: přibližně 50 minut Ingredience k přípravě
Těsto: 500 g měkkého tučného tvarohu 4 vejce 500 g hladké mouky 2 lžičky prášku do pečiva špetka soli olej na smažení
Dokončení: marmeláda podle chuti (rybízová, meruňková nebo jahodová) měkký tvaroh na potření moučkový cukr na posypání Postup přípravy domácích tvarohových vdolků bez kynutí
1. Do větší mísy dejte
tvaroh a vejce. Promíchejte vidličkou, případně ručním šlehačem, aby směs byla co nejhladší a bez větších hrudek. Když je základ hladší, těsto se potom lépe zpracovává.
2. Přidejte
mouku, prášek do pečiva a špetku soli. Rukama vypracujte kompaktní těsto, které může zůstat jen lehce lepivé. S další moukou raději opatrně, ideálně ji nepřidávat vůbec. Příliš tuhé těsto umí vdolky zbytečně vysušit.
3. Pracovní plochu lehce poprašte moukou a těsto rozválejte na plát silný
1 až 2 cm. Tenčí těsto dá křupavější vdolky, silnější zase měkčí a nadýchanější střed. Tady se dá řídit i tím, co máte doma radši.
4. Vykrajujte kolečka o průměru zhruba 6 až 7 cm. Hodí se kulaté vykrajovátko, ale poslouží i sklenice s tenčím okrajem. Zbytky těsta znovu spojte, rozválejte a pokračujte, dokud nezpracujete všechno.
Smažení
Moravské dvojctihodné koláče nejsou jen další sladké pečivo. Tradiční způsob plnění z nich dělá opravdovou specialitu
5. V hlubší pánvi nebo kastrolu rozehřejte
olej na středně vysokou teplotu. Oleje má být tolik, aby v něm vdolky volně plavaly, tedy asi 3 až 4 cm.
6. Vdolky vkládejte do oleje po menších dávkách. Pánev nepřeplňujte, protože olej by se rychle ochladil a smažení by se zbytečně protáhlo. Z každé strany smažte
2 až 3 minuty, dokud nejsou zlatohnědé. Otočit je stačí jednou.
7. Hotové vdolky přendejte na talíř vyložený papírovou utěrkou, která odsaje přebytečný tuk. Nechte je
10 až 15 minut zchladnout. V běžné kuchyni je to asi nejméně dodržovaný krok celého receptu.
8. Vychladlé vdolky potřete
marmeládou a navrch přidejte trochu měkkého tvarohu. Kdo chce úplně jednoduchou variantu, může je jen pocukrovat moučkovým cukrem. Nejlepší jsou hned po dokončení. Foto: Cooky.cz, Tvarohové vdolky s křupavou kůrkou a vláčným středem: Domácí recept, který nepotřebuje vylepšovat Tipy redakce: Výběr tvarohu: Vezměte tučný měkký tvaroh, ne suchý granulovaný. Tučnější tvaroh těsto lépe propojí a vdolky zůstanou vláčné i po vychladnutí. Marmeláda nebo tvaroh: K vdolkům se hodí spíš kyselejší marmeláda, třeba rybízová nebo meruňková. Sladkost těsta tak nepůsobí těžce. Pokud chcete vydatnější verzi, rozmíchejte tvaroh s trochou moučkového cukru a vanilkovým extraktem. Bez lepku: Hladkou mouku lze nahradit bezlepkovou směsí. Počítejte ale s tím, že těsto bude lepivější a hotové vdolky křehčí. Pro lepší soudržnost může pomoct lžíce škrobu. Tvaroh a zdraví: Tvaroh obsahuje bílkoviny a vápník. Podle Healthline patří mezi potraviny s příznivým nutričním profilem, takže u těchto vdolků nejde jen o chuť.
Nadýchané bavorské vdolky: Citronová kůra a sádlo udělají divy
Hanácké retro vdolky s tvarohem, povidly a drobenkou podle tradičního domácího receptu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline