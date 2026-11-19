Takřka ojedinělé skóre 98 % pozitivních recenzí doprovází trailer na blížící se americké drama Poslední kapsář v New Yorku (The Only Living Pickpocket in New York), jehož hrdina v podání Johna Turturra v českých kinech zanaříká nad stále náročnější obživou od 25. prosince. Zahraniční kritici zaručují suverénní charakterní drama konzervující atmosféru 70. let, které na první pohled evokuje díla bratrů Safdieových v čele s Drahokamem.
Harry Lehman (Turturro) je stárnoucí kapsář, který se snaží uživit svým řemeslem, přestože mu v radikálně proměněném New Yorku vynáší stále méně. Peněženky napěchované hotovostí totiž dle věcné synopse „nahradily kreditní karty, které lze snadno zablokovat, a Harry jen stěží vychází s penězi, zatímco se stará o svou zdravotně postiženou manželku Rosie. Když nevědomky ukradne a následně prodá cennou USB flashku, rozběhne se závod s časem. Harry musí lup vrátit, jinak pocítí hněv pomstychtivé zločinecké rodiny.“
Protagonista ze staré školy tak spadne do existenčních problémů podobně jako Adam Sandler v kultovní podvraťácké odyseji Drahokam, ačkoli Poslední kapsář v New Yorku má být mnohem subtilnějším a procítěnějším dramatem. Nezávislý snímek Noaha Segana byl začátkem roku uveden na Sundance, načež v červenci zakončil karlovarský festival a v říjnu bodoval také v mimosoutěžní sekci Berlinale. Také širokou kinodistribuci už má z větší části za sebou a odevšud si odnáší vynikající ohlasy, jejichž kořeny jsou jednoznačné – John Turturro.
Devětašedesátiletá hvězda Odloučení a oblíbenec bratrů Coenových (Millerova křižovatka, Barton Fink, Big Lebowski), Spikea Leeho (Jednej správně, Krvavé léto v New Yorku) či Roberta Redforda (Otázky a odpovědi, Kauza CIA) patří k nejstabilnějším charakterním hercům Hollywoodu. K takovým, jejichž tvář nepotřebuje slavné jméno ani zlatou sošku, aby byla opravdu prestižní a známá. Minimálně to druhé se díky kapsářskému dramatu může změnit a předpokládá se, že právě Turturro by mohl ohrozit Johna Malkoviche (Divoký kůň Devítka) v nadcházejícím boji o hlavního mužského Oscara. „Film je především velkolepou poctou charakternímu herci Johnu Turturrovi, jedné z výrazných tváří nezávislé kinematografie 80. a 90. let. Jeho nezaměnitelná, úzká a hranatá tvář tu dominuje celému obrazu,“ nepochybuje například recenze San Francisco Chronicle – jedna ze 134 kritik shromážděných na Rotten Tomatoes, z nichž 98 % pěje chválu.
Protagonista filmu vede svůj život způsobem, jako kdyby stále existoval v nevratných sedmdesátkách. Noah Segan přitom dle Substream Magazine skládá ódu „na všechny Harrye světa, podobně jako dnes s nostalgií vzpomínáme na zlatou éru novin a kazet. Jejich nejlepší časy možná pominuly, ale zdaleka neřekly poslední slovo.“ Je to „drobná, ale mistrně vykreslená studie o loajalitě, výčitkách, nevyužitých životních cestách a bolestném poznání, že napravit některé věci už zkrátka nestihneme,“ jak píše Richard Roeper pro NBC 5 Chicago. Přidejte k tomu melancholickou poklonu rapidně se měnícímu New Yorku (citový vztah k metropoli vyjadřuje už název inspirovaný jemnou skladbou The Only Living Boy in New York) a také senzační vedlejší herce Steva Buscemiho a Giancarla Esposita a máte recept na nejlepší, byť vedle Doomsday a Duny nejnenápadnější vánoční premiéru sezóny.
Vedle superhrdinských a mimozemských bitev dostaneme usedlé vyprávění, v němž jedni z nejlepších žijících herců ztvárňují nebývale obnažené lidské postavy – zraněné, zlomené a nedokonalé. Pro cinefily by mělo jít o jasnou volbu, která bude příjemným energickým protipólem loňské vyčerpávající šmelině Velkého Martyho. Dejte ještě peněženkám šanci!
Zdroje: Rotten Tomatoes, The Playlist