Invazní druhy, ekonomické náklady na ochranu biodiverzity i financování ekologických projektů patřily k hlavním tématům konference věnované městské přírodě. Setkání uspořádaly Pražské vodovody a kanalizace (PVK) ve spolupráci se skupinou Veolia. Diskuse se zaměřila mimo jiné na rostoucí náklady spojené s péčí o ekosystémy a na možnosti dlouhodobě udržitelné podpory městské biodiverzity.
Podle Pavla Procházky, garanta biodiverzitních projektů PVK, vychází letošní zaměření z výsledků monitoringu i zkušeností z předchozích ročníků. Diskuse se postupně přesouvá od podpory přírody jako určité formy filantropie k ekonomické stránce projektů. Důležitou otázkou je, jak zajistit jejich dlouhodobou udržitelnost a zvládnout rostoucí náklady spojené s péčí o ekosystémy.
PVK představily také několik vlastních projektů. Plochy s vysokou biodiverzitou v jejich areálech se rozrostly na celkových 60 300 metrů čtverečních. Společnost vysadila dalších 14 vzrostlých stromů, zaměřila se na stabilizaci včelstev a ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou rozšířila umělou inteligenci využívající monitoring opylujícího hmyzu do areálů Kamýk a Podolí.
Zajímavým opatřením je také nový plazník vybudovaný v Podolí. Jde o speciálně vytvořené útočiště pro plazy, které jim poskytuje prostor k ukrývání, přezimování a rozmnožování. Konstrukce obvykle připomíná větší kompost z větví, dřeva, listí a dalšího přírodního materiálu, v jehož dutinách vznikají vhodné mikroklimatické podmínky. Využívat jej mohou například ještěrky, slepýši nebo užovky. PVK během letošního léta ověří, zda nové stanoviště našlo své obyvatele.
Další projekty zahrnují ekologické audity areálů, mapování původního třešňového sadu v Hrdlořezích a pokusné osévání svahu vodojemu Karlov druhově pestrou směsí. Výsledky tohoto experimentu, který připravila Česká zemědělská univerzita, vyhodnotí společnost za dva roky.
Jana Nováková
zdroj: Pražské vodovody a kanalizace